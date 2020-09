HDZ će na sljedećoj sjednici predložiti nasljednika Prgometa

"S obzirom na to da je sljedeća sjednica Gradske skupštine 27. listopada, imamo dovoljno vremena da usuglasimo stavove i to na vrijeme prezentiramo javnosti", najavio je Ilijaš

<p>Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Kazimir Ilijaš rekao je u srijedu za Hinu da će na sjednici Gradske skupštine 27. listopada HDZ predložiti kandidata za njezina predsjednika te očekuje da će ga gradski zastupnici potvrditi.</p><p>HDZ-ov kandidat za predsjednika trebao bi zamijeniti Dragu Prgometa, koji je zatražio razrješenje, rekao je Ilijaš i podsjetio kako je Drago Prgomet rekao da će do 1. siječnja 2021. ostati gradski zastupnik. </p><p>Ilijaš je najavio da će mjerodavna stranačka tijela u roku od desetak dana do dva tjedna izaći s imenom kandidata za predsjednika Gradske skupštine. Istaknuo je da će to biti netko od sadašnjih gradskih zastupnika HDZ-a i da će izabrati najboljega.</p><p>Uz Ilijaša, HDZ-ovi gradski zastupnici su i Dubravka Brezak Stamać, Davor Filipović, Mislav Herman, Ivana Mamić, Drago Prgomet i Mario Župan. </p><p> </p><p>Ilijaš je podsjetio da mu je kao predsjedniku Kluba zastupnika HDZ-a Drago Prgomet 28. rujna poslao pismo u kojemu stoji da, zbog obveza koje ima u svojemu stručnom i znanstvenom radu u Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, više ne može obnašati dužnost predsjednika Gradske skupštine. </p><p>"S obzirom na to da živimo u izvanrednim okolnostima vezano uz pandemiju koronavirusa, te isto tako kao vrhunski znanstvenik mora sudjelovati na velikim i važnim međunarodnim znanstvenim projektima, to mu onemogućava jednako kvalitetan rad na mjestu predsjednika Gradske skupštine", rekao je Ilijaš.</p><p>Dodao je kako je Drago Prgomet o toj odluci duže promišljao, a prije par mjeseci to je i najavio. </p><p>Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Gradske skupštine kojeg će predložiti HDZ, Ilijaš je rekao da će o tome odlučiti mjerodavna stranačka tijela i da će o tome pravodobno obavijestiti stručna tijela Gradske skupštine i javnost. </p><p>Vjeruje kako nema razloga da kandidat za predsjednika Gradske skupštine ponovno ne bude iz HDZ-a.</p><p>"Određene demokratske norme govore o tome da većina ima pravo na predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, a također određene su i kvote za potpredsjednike Gradske skupštine koje dolaze iz oporbe", rekao je Ilijaš te podsjetio da su na prošloj sjednici Gradske skupštine prihvatili da potpredsjednika iz redova oporbe - Rajka Ostojića iz SDP-a zamijeni Matej Mišić. </p><p>Istaknuo je da se Klub HDZ-a pridržava tih demokratskih stečevina i normi, tako da vjeruju da će i većina i oporba složiti s njihovim prijedlogom kandidata za predsjednika zagrebačke Gradske skupštine. </p><p>Na pitanje jesu li o tome razgovarali s gradonačelnikom Milanom Bandićem, Ilijaš je odgovorio da je zagrebački HDZ u projektnoj koaliciji s Bandićevom strankom.</p><p>"Vezano za ove proceduralne elemente koji se tiču izbora predsjednika Gradske skupštine, mi ćemo kao Klub zastupnika o tome razgovarati s predsjednicom Kluba zastupnika stranke 365 Anom Stavljenić-Rukavina i s obzirom na to da je sljedeća sjednica Gradske skupštine 27. listopada, imamo dovoljno vremena da usuglasimo stavove i to na vrijeme prezentiramo javnosti. Mislim da ćemo u tome naći zajednički interes i jezik da tome tako bude, da predsjednik Gradske skupštine bude iz redova HDZ-a", poručio je Ilijaš. </p><p>Također je rekao kako se zagrebački HDZ istodobno priprema i za lokalne izbore koji će održati u svibnju iduće godine. </p><p>"Na zadnjim nacionalnim izborima HDZ je prvi put pobijedio u sve četiri izborne jedinice u gradu Zagrebu", podsjetio je Ilijaš i dodao kako vjeruju da je to dobar zalog za lokalne izbore na kojima također očekuju pobjedu u Zagrebu.</p><p>Kandidat za gradonačelnika Zagreba bit će onaj koji će pobijediti, rekao je Ilijaš odgovarajući na pitanje tko bi mogao biti HDZ-ov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika.</p>