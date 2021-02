Početak cijepljenja i cijepljenje preko reda, to je obilježilo veljaču. Dnevnik Nove TV donosi redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje već godinama najbolje pokazuje trendove raspoloženja građana, bilo da su u pitanju političari ili stranke.

Hrvatska demokratska zajednica nema razloga za zabrinutost. Niti jedna afera na tu stranku nije se odrazila – točnije neokrznuti su prošli kroz sve. Tako veljaču završavaju s potporom od 30,9 posto. Sve afere s gradonačelnicima, plan cijepljenja... ništa to nije utjecalo na rejting HDZ-a. SDP s novim vodstvom konsolidira stranku, a rejting je i dalje daleko ispod HDZ-a. Tako da Peđa Grbin može računati na 17,2 posto potpore. Stranka Možemo uzima glasače SDP-u i trenutačno su treća opcija s potporom od 9,3 posto. Odmah iza je MOST s potporom do 8 posto te Domovinski pokret sa 6,8 posto.

Male stranke bez kojih se ne može vladati

Sve ostale stranke daleko su ispod izbornog praga. Centar je tako na 2,1 posto, HSS s jednim od lošijih rejtinga na 1,4 posto, slijedi IDS s potporom od 1,4 posto. Zatim je tu Radnička fronta koja može računati na potporu od 1,3 posto. Živi zid odavno je u padu i sada mogu dobiti potporu od 1,2 posto. Sve ostale stranke su ispod 1 posto, od desnice do ljevice, i zajedno imaju 7,1 posto. Tako primjerice Reformisti imaju 0,8 posto, HNS je na 0,6 posto, Suverenisti su na 0,3 posto te GLAS na 0,1 posto. Dramatično je u posljednjih nekoliko mjeseci porastao broj neodlučnih i sada ih je 13,3 posto, a primjerice u prosincu ih je bilo samo 5 posto.

Zemlja tone u pesimizam

Pesimizam je već treći mjesec u porastu. Tako 71 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, njih 21 posto su optimisti, a 8 posto ne zna. Vlada odavno nema potporu za svoje politike. Treći mjesec zaredom raste broj nezadovoljnika tako da trenutačno Vladin rad ne odobrava 58 posto ispitanika, odobrava njih 34 posto dok ne zna 8 posto ispitanih.

Predsjednik svojim radom podijelio Hrvatsku

Predsjednik Republike svojim istupima nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Trenutačno njegovu politiku ne odobrava 50 posto građana, a odobrava njih 42 posto. Ne zna 8 posto ispitanika. Predsjednik za svoje politike ima potporu među starijom populacijom, a većina nezadovoljnika je generacija od 30 do 60 godina.

Tri institucije kojima građani sve manje vjeruju

Tri institucije također bilježe pad popularnosti kad se građane pita da ih se ocijeni školskim ocjenama. Predsjednik tako dobiva 2,73 ili ''trojku'', Vladi su dodijelili 2,43 ili ''dvojku'' te Hrvatski sabor ocjenjuju s 2,05 ili ''dvojkom''.

Istraživanje je provela agencija IPSOS na 990 građana metodom osobnog razgovora od 1. do 20. veljače. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.