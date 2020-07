HDZ je ispred SDP-a gotovo za duplo, a Možemo! treća opcija

Najpopularniji političar u državi je predsjednik Zoran Milanović, u stopu ga prati premijer Plenković. Samo petina anketiranih ima bolja očekivanja od nove Vlade, pokazuju rezultati Crobarometra

<p>Hrvatska ima novu-staru Vladu. Andrej Plenković s partnerima će sljedeće četiri godine voditi najmlađu Vladu u povijesti. <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/crobarometar-dnevnika-nove-tv-prvo-veliko-istrazivanje-nakon-izbora---614448.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> donosi Crobarometar, prvo veliko redovito istraživanje raspoloženja građana nakon izbora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izborna noć</strong></p><h2>Veliko vodstvo HDZ-a</h2><p>Pobjednik izbora HDZ i dalje je prvi izbor građana, očekivano, samo je sada potpora od 30,2 posto. Naravno više nego prije mjesec dana, ali velika prednost u odnosu na drugu stranku, a to je SDP. Ta je stranka pala na 18,4 posto potpore, jedno od najlošijih rezultata posljednjih godina, a pred njom su unutarstranački izbori. </p><p>Zato je treći izbor građana zeleno-lijeva koalicija MOŽEMO s potporom od 8,7 posto. Odmah iza njih je MOST s 8,2 posto potpore, a Domovinski pokret Miroslava Škore mjesec nakon izbora završio je sa 6,9 posto potpore. I to su sve stranke koje prelaze izborni prag. </p><h2>Stranke koje su daleko od izbornog praga, a opet su u Saboru</h2><p>Živi zid gubitnik je izbora, nema ih više na Markovu trgu, ali uživaju potporu od 2 posto. IDS je na 1,9 posto potpore. Stranka PAMETNO bila je u centrističkoj koaliciji i sada samostalno osvaja 1,9 posto. Slično je i sa Strankom s imenom i prezimenom koja uživa potporu od 1,9 posto. Bandićeva stranka više nije na Markovu trgu i ima potporu od 1,4 posto. HSS je na 1,3 posto, a HSU na 1,2 posto, dok su Reformisti na 1 posto. Ostale stranke su ispod 1 posto i sve zajedno, od ljevice do desnice, osvajaju 6,8 posto. Tu su Radnička fronta s 0,9 posto, HNS-a s 0,4 posto, Fokus je na 0,2 posto, a Glas na 0,1 posto. Neodlučnih birača je 8,8 posto.</p><h2>Kakva su očekivanja od nove Vlade</h2><p>Od nove Vlade nema velikih očekivanja. Tako 52 posto građana misli da će biti jednaka kao bivša. Da će biti bolja misli 20 posto, a lošija 10 posto građana. Ne zna ili ima drugi stav 18 posto građana. </p><h2>Hrvatska pesimistična, ali...</h2><p>Hrvatska je i dalje pesimistična zemlja i 62 posto građana misli da zemlja ide u lošem smjeru, a njih 27 posto misli da ide u dobrom smjeru. Ne zna 11 posto. Vidljivo je kako je blago porastao broj optimista, a pao broj pesimista. </p><h2>Što građani misle o radu predsjednika</h2><p>Predsjednik, nakon velike potpore, pola godine poslije dijeli javnost. Tako njegov rad ne odobrava 45 posto ispitanika, a njih 43 posto odobrava. 12 posto ne zna.</p><h2>Tko su najpopularniji političari</h2><p>Predsjednik Milanović i dalje je najpopularniji političar i o njemu pozitivan dojam ima 49 posto, a negativan 43 posto ispitanika. U mjesec dana on je malo i popravio svoj rejting. Slično je i s premijerom Plenkovićem, o njemu pozitivan dojam ima 49 posto, a negativan njih 44 posto. Božo Petrov dijeli birače i o njemu 42 posto građana misli negativno, a njih 41 posto misli pozitivno. </p><p>Miroslav Škoro može računati na 30 posto građana koji o njemu misle pozitivno, ali njih 60 posto misli negativno. Novo lice na Markovu trgu Tomislav Tomašević može računati na 28 posto građana koji o njemu misle pozitivno, a njih 22 posto misli negativno. I na kraju, Davor Bernardić oprašta se od nacionalne politike s 28 posto građana koji o njemu misle pozitivno, a njih 60 posto misli negativno. </p><h2>Kako građani ocjenjuju tri institucije</h2><p>I dalje najbolje prolazi Ured predsjednika s ocjenom 2,72 ili „trojkom“, Vlada mandat počinje s ocjenom 2,51 ili „trojkom“, a Hrvatski sabor s ocjenom 2,03 ili „dvojkom“.</p><p>Istraživanje je provela agencija IPSOS na 989 građana telefonskim putem od 1. do 20. srpnja. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.</p>