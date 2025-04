HDZ je u Bjelovaru predstavio kandidate za župana i gradove

Kod bjelovarskog glazbenog paviljona u srijedu su predstavljeni HDZ-ov kandidat Marko Marušić za bjelovarsko-bilogorskog župana i 19 kandidata HDZ-a i koalicijskih partnera HSU-a i DHSS-a za četiri grada i 15 općina.

Ovdje su aktualni župan, četiri aktualna gradonačelnika i 11 aktualnih načelnika koji me podržavaju. To je velika čast i odgovornost, rekao je Marušić dodavši da su HDZ i partneri istaknuli kandidate u svim županijskim gradovima osim Bjelovara te u 15 od 18 općina.

„Kad vam je svrha političkog djelovanja pomoći ljudima, neovisno o tome kojoj stranci pripadali, da budete otvoreni za sve sugrađane i spremni poslušati drugo mišljenje, tek tada možete vjerovati u pobjedu," poručio je.

Podsjetio je na svoj prijedlog bjelovarskom gradonačelniku Dariju Hrebaku da kao politički partneri na nacionalnoj razini ne konkuriraju jedni drugima, kao što nisu ni prije četiri godine no, on je to odbio i nominirao vlastitog kandidata za župana i izrazio uvjerenje da će HDZ-ova lista za Gradsko vijeće Bjelovara ostvariti dobar rezultat.

Govoreći o postignućima, Marušić je izdvojio dovršetak i opremanje bjelovarske bolnice, gradnju brze ceste kroz županiju, koja će do Bjelovara stići početkom iduće godine, projekte s EU fondovima vrijedne 150 milijuna eura i poboljšanje financijskog stanja županije.

"Zatekli smo županiju u stečaju i kosture u ormaru, danas poslujemo pozitivno i imamo nultu stopu tolerancije na korupciju", naglasio je Marušić dodajući kako je indeks razvijenosti županije podignut na viši stupanj.

Na predstavljanju su sudjelovali kandidati za gradonačelnike Dinko Pirak (Čazma), Damir Lneniček (Daruvar), Josip Bilandžija (Garešnica) i Zlatko Pavičić (Grubišno Polje), kao i kandidati za 15 općinskih načelničkih mjesta.

Vjerujemo da će naši sugrađani prepoznati uspješne kvalitetne ljude i pokloniti im povjerenje na lokalnim izborima 18. svibnja, poručili su kandidati.