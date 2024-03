HDZ na Općem saboru otkriva slogan. Suverenisti: Trgovina s SDSS-om iznad hrvatske baštine

UMIROVLJENICI O MILANOVIĆU

O Milanoviću i izbornim preokretima oglasili su se članovi platforme i koalicije Umirovljenici zajedno u priopćenju koje prenosimo u nastavku

Je li Zoran Milanović „ugasio svjetlo“, slijedi li ustavna kriza?

Da je predsjednik Zoran Milanović nepredvidljiva osoba već odavno je svima poznato tako da razne eskapade već odavno nisu iznenađenje, no ono što je uradio objavom kao predsjednik RH o izlasku na parlamentarne izbore kao prvi na kandidacijskoj listi SDP-a u 1. izbornoj jedinici je čin bez presedana u nešto više od tri desetljeća povijesti demokratske Hrvatske. Koliko god da je „pomogao“ ljevici odabirom datuma održavanja parlamentarnih izbora 17. travnja, još im je puno više „odmogao“ svojom najavom da osobno izlazi na izbore kao nezavisni kandidat na listi SDP-a. Koliko god to nekima u ovom trenutku izgledalo nemoguće Zoran Milanović je svojim činom ozbiljno narušio ustavnu stabilnost države kojoj je na čelu grubo se poigravši sa više no jasnim odredbama Ustava i sveukupne dosadašnje prakse kada se radi o stranačkom političkom angažmanu predsjednika države. Predsjednik države naime ne može istovremeno biti član političke stranke što po zdravoj logici podrazumijeva i „nestranačko“ djelovanje, pa i kao kandidat, na izbornoj listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste. Da je odluka predsjednika Milanovića o izlasku na parlamentarne izbore donesena na brzinu i bez ozbiljnog promišljanja, vjerojatno u veoma „specifičnim okolnostima“, postaje jasno i samo površnom analizom mogućih političkih i ustavno pravnih posljedica takvog čina. Samom pojavom na tiskovnoj konferenciji SDP-a i najavom kandidature je zapravo bacio razornu političku „bombu“ pod noge samoj ljevici od koje je isti tren „nastradalo“ MOŽEMO i još niz manjih lijevih i lijevo liberalnih stranaka koje za svoje daljnje postojanje više nemaju apsolutno ni jedan jedini razlog. Čin Zorana Milanovića će kao ništa do sada homogenizirati stranke desnice i desnog centra koje će, ako se potvrde navodi iz ovog teksta, na kraju najviše profitirati, a jednoj se otvara velika prilika za preuzimanje primata i od samog HDZ-a. Ono što u ovom trenutku mnogima sa lijevog političkog spektra koji su trenutno u ekstazi nije jasno je da će slijedećih dana doći prvo do otrežnjenja, a onda i razočarenja. Naime sasvim je logično i očekivano, naravno i samom Milanoviću, da će Ustavni sud dati negativno mišljenje o njegovom sudjelovanju na parlamentarnim izborima bez prethodnog podnošenja ostavke na funkciju predsjednika RH što će on naravno poštovati, ali će i dalje tijekom izborne kampanje figurirati kao kandidat SDP-a za premijera. Ne uspije li ljevica osvojiti ili složiti većinu Zoran Milanović će se ponašati kao da se ništa nije dogodilo, a SDP biti do kraja razoren... Sve više toga ukazuje da Zoran Milanović ni jednog trenutka nije namjeravao ući u izborni proces iskreno kao premijerski kandidat SDP-a jer bi to podrazumijevalo prethodno podnošenje ostavke na funkciju predsjednika RH. Ostavka bi naime bila jasan znak ozbiljnosti, iskrene namjere i poštivanje svih ustavnih načela i demokratskih normi, a ovako bi to na kraju mogao ispasti samo još jedan “biser više na ogrlici“ predsjednika Milanovića.