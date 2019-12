HDZ opet udario na Bujanca i Škoru, spominju i Armiju BiH

U najnovijoj objavi na Facebooku, HDZ se obrušio i na Miroslava Škoru, na Most, osuđivanog voditelja Velimira Bujanca te na Nikolu Grmoju i to zato jer do 14 sati nitko od njih na svojim profilima nije spomenuo obljetnicu smrti dr. Franje Tuđmana.

- Evo, čekali smo do 14:00, ali na 20. obljetnicu smrti dr. Franje Tuđmana ni Škoro, ni Grmoja, ni Most, ni Bujanec na svojem FB-u nemaju ni slova o utemeljitelju suvremene hrvatske države. Ali će se svejedno na njega „pozivati“ u predizborne svrhe i imati obraza HDZ-u dijeliti lekcije. Doduše, za Bujanca nas ignoriranje dr. Tuđmana i ne čudi. Njegovom najboljem prijatelju ionako je oduvijek Alija Izetbegović bio bliži nego Tuđman, Armija BiH nego HVO.

Ranije danas predsjednik Sabora Gordan Jandroković Škoru je nazvao političkim patuljkom, Andrej Plenković ga je pak nazvao lošom parodijom...

Zbog ovih izbora pucaju, čini se, mnoga politička prijateljstva. I dok je Velimir Bujanec smatran jednom od ključnih figura za dovođenje Kolinde Grabar Kitarović na mjesto predsjednice Hrvatske te je bio počasni gost njene inauguracije, a volio ga je i Tomislav Karamarko, Miroslav Škoro u dva se navrata učlanjivao u HDZ te pjevao za njih na predizbornim skupovima.

Foto: Facebook

Danas se pak Miroslava Škoru smatra jednim od najozbiljnijih prijetnji Kolindi Grabar Kitarović, a Velimir Bujanec jedan je od ključnih ljudi u njegovoj kampanji.