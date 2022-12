HDZ: 'Oporba se osramotila jer je slušala Milanovićeve riječi'

Poslušno sljedeći proruskog Milanovića oporba si je priuštila tešku sramotu!, poruka je na službenoj Facebook stranici Hrvatske demokratske zajednice. U nastavku su citirali riječi premijera Plenkovića iz emisije 'A sada Vlada' HRT-a.

- Godina 2022. bila je vrlo zahtjevna, ali su ostvarena velika postignuća. Otvaranjem Pelješkog mosta napokon je spojen hrvatski teritorij, članstvo u Schengen privući će dodatne turiste u Lijepu Našu, a Eurozona će učiniti gospodarstvo otpornijim i zaštićenijim! - napisali su u nastavku objave te dodali:

- EUMAM se ne odvija u Ukrajini, nikoga se ne šalje u rat ili na prvu liniju fronte, nego u Poljsku i Njemačku kako bi se pomoglo uvježbavanju vojnika. Eventualno bi stotinjak Ukrajinaca došlo na obuku u Hrvatsku. Ako takva participacija, gotovo simbolična u odnosu na sve što smo dosad za Ukrajinu može ikome u Saboru predstavljati problem, onda to dovoljno govori o njihovim istinskim stavovima. Njihova nenormalna odluka nikako nije u hrvatskom nacionalnom interesu. - poručili su iz HDZ-a.

Osim obuke ukrajinskih vojnika, Plenković se na HRT-u dotaknuo i odnosa s Milanovićem.

- Ta priča o ranijoj komunikaciji s Milanovićem, ja većih nonsensa dugo nisam vidio. On 10 mjeseci ima skroz drugu političku liniju. On je jučer, nakon što se vratio iz Čilea, rekao da je protiv participacije Hrvatske u misiji pomoći Ukrajini. Mi smo donijeli svoj stav, pitali ga, on je odgovorio nekim priopćenjem, totalno izmišljena priča. Da bi jučer rekao da je protiv. Ovo nije svađa, mi smo za nešto što je dobro i korisno za Hrvatsku, on je protiv. Ako je protiv toga, onda je jasno da je za Putina. Svi diplomati ovdje znaju tko je tko - kaže Plenković.

