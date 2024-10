HDZ-ov kandidat o dronovima, planu za Split i Ivici Puljku: 'On je upravljački nesposoban!'

Na splitskoj Kopilici HDZ je predstavio kandidata za gradonačelnika na predstojećim lokalnim izborima u proljeće 2025. godine. Kao što se i očekivalo, stranka je odlučila kandidirati Tomislava Šutu. U razgovoru za 24sata otkrio je koji su mu politički ciljevi i planovi te koja je njegova vizija Splita.

Ulazak u kampanju za gradonačelnika Splita najavili ste zaista spektakularnim showom gdje je 280 dronova ispisivalo HDZ i vaše ime. Koju poruku ste željeli poslati time?

Slogan ‘Dajen ti rič’ glavna je poruka od svih ispisanih na nebu i ona koju sam prvenstveno htio poslati sugrađanima. Istina, napravili smo jedan tehnološki iskorak s kojim smo nastojali privući pozornost na samu lokaciju predstavljanja. Riječ je o sjevernom dijelu grada, području koje bi u mojoj političkoj viziji s prostorom škvera trebalo činiti novo lice Splita.

Koliko ste platili cijeli show i tko ga je platio? Stranka?

Ukupni troškovi događaja, oprema, produkcija i bend stajali su nešto manje od 20 tisuća eura, a financirani su iz redovnog poslovanja stranke i donacija.

'Puljak je upravljački nesposoban'

Kako i kojom taktikom mislite pobijediti aktualnoga gradonačelnika Ivicu Puljka?

Za početak planiram govoriti istinu. Splićani su razočarani u aktualnu vlast i priželjkuju promjene, to smo uostalom ustanovili i kroz istraživanje javnoga mnijenja. Trend rasta je izražen i mislim da se promjene više ne mogu zaustaviti. Na meni je da javno osvijestim sve ono što gospodin Puljak nije napravio, a obećao je, te istovremeno građanima prezentiram svoju viziju kako Split učiniti boljim mjestom za život. Riječ je o kratkoročnim i dugoročnom projektima, ostvarivim rješenjima koja ću javno prezentirati kroz tri tematska područja kampanje.

Koja je, prema vašemu mišljenju, najveća Puljkova mana ili propust?

Gospodin Puljak je upravljački nesposoban, a uz to često i ne govori istinu. Vjerujem da su to građani napokon shvatili nakon tri i pol godine mandata i da ih se teško više može praviti ludima. Čovjek se uči na Splitu, uči se na projektima koji su mu ostavljeni u dotu, a pritom ne pridonosi novim idejama i projektima kao da iza njega nitko neće doći. Zbog toga ćemo imati vrlo zahtjevan posao idućeg ljeta kad preuzmemo upravljanje Splitom. Puljak je imao povijesnu šansu, kupljenim žetončićem osigurao je apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, a što je točno učinio? Kreditno zadužio građane, usporio i pretplatio naslijeđene projekte, od Čistoće napravio tvrtku slučaj, od HNK Split teatar apsurda, a Javnu ustanovu Marjan pretvorio u privatnu ustanovu Srđana Marinića. Nije izgradio ni jedan stan za priuštivi najam niti metar nove ceste, a nije donio ni novi GUP.

Koja je vaša vizija Splita? Projekti? Što je sa Žnjanom? Vrtićima?

Novo lice Splita, Split za generacije i Split bez gužvi tri su tematska područja moje kampanje. Riječ je o projektima usmjerenima prvenstveno na moje sugrađane kroz realizaciju prijeko potrebnih infrastrukturnih sadržaja, počevši od stanova za priuštivi najam, vrtića i domova za starije, poslovnih zona visokih tehnologija, dovršetka gradskih prometnica, rješenja ulaza i izlaza iz Splita. Riječ je o većim i manjim projektima za čiju ću realizaciju iskoristiti sve poluge na raspolaganju, od gradonačelničkih ovlasti do uloge saborskog zastupnika koji snažno lobira za interese Splita. Od Hrvatskih cesta očekujem poseban fokus na splitsko područje, a otvoreno ću zagovarati i smanjenje obuhvata koncesijskog područja škvera kako bismo neiskorišteni prostor nekadašnjeg brodogradilišnog diva u budućnosti stavili u funkciju građana. Ako se utvrde kršenja ugovora, zalagat ću se za prijevremeno oduzimanje koncesije Tomislavu Debeljaku kako bi se na prostoru škvera mogli realizirati moderna mala brodogradnja i niz poslovno-stambenih sadržaja za Splićane. Što se tiče Žnjana, ići će se u realizaciju druge faze projekta nakon završetka prve faze koja će Splićane koštati 15 milijuna eura više zahvaljujući Puljku koji je u naslijeđeni projekt krenuo prekasno.

O supruzi Matildi

Bavite se financijama. Zašto Split ne povlači dovoljno EU novca poput drugih dalmatinskih gradova?

Ne mogu se u potpunosti složiti, a evo i zašto. Ukupna investicijska vrijednost europskih projekata na kojima sam osobno radio iznosi oko tri i pol milijarde nekadašnjih kuna što je vrijednost nešto viša od gradnje Pelješkog mosta. Riječ je o projektima poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Split - Solin i Kaštela - Trogir, koje sam pripremio i potpisao dok sam obnašao ulogu direktora VIK-a Split. Poseban izazov bili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na aglomeraciji Split - Solin, gdje je dugogodišnji spor s doktorom Kneževićem blokirao sve projekte na istoku grada. Međutim, i taj sam dio uspješno okončao kroz faziranje projekta što je dovelo do mogućnosti nastavka financiranja kroz novo programsko razdoblje do kraja 2027. godine. Puljak je, kako se upravo pokazuje, bespotrebno plašio javnost da do toga neće doći. Toliko vrijedne projekte on ne bi realizirao ni da ima tri mandata, nasreću po građane imat će samo jedan.

Vaša supruga Matilda Šuta zaposlenica je Grada Splita. Trenutno radi s gradonačelnikom Ivicom Puljkom i članica je vijeća za strategiju razvoja Splita. Maja Đerek svojedobno je prozvala vašu suprugu rekavši da ‘isključivo HDZ-ovi kadrovi mogu provoditi Puljkovu politiku’. Čini se da vi zapravo dobro surađujete s Puljkom...

Stranka koju čini dvoje supružnika i čiji prljavi posao prema vani komunicira čovjek koji nije niti član Centra, a čija je sudbina zbog toga na idućim izborima neizvjesna, mora se oslanjati na postojeće kadrove. Gospođa Đerek koju spominjete osobni je izbor gospodina Puljka, postavljena je na unaprijed dogovorenu poziciju, a kad je razotkrila njihove prljave rabote, ekspresno je smijenjena. Što se tiče supruge, ona nije javno politički aktivna, ona je zaposlenica Gradske uprave godinama i savjesno obavlja svoj posao, kao i većina zaposlenika.

I Željko Kerum je najavio da će se ponovno kandidirati, a on bi vam mogao uzeti glasove.

Ne bojim se konkurencije ni s lijevog ni s desnog spektra, vjerujem u izraženu želju mojih sugrađana koji u velikoj mjeri priželjkuju promjene i vjerujem da će tu promjenu prepoznati upravo u meni.

Vašom kandidaturom predsjednik HDZ-a Andrej Plenković pokazuje kako daje priliku mlađima u stranci da se dokažu. No čujemo kako će ipak ostaviti Blaženka Bobana za župana i time vašem stranačkom kolegi Stipi Čogelji uskratiti mogućnost kandidature. Što mislite o tome i biste li podržali Čogelju u slučaju da se Plenković dvoumi?

Riječ je o ljudima koji su zajedno ostvarili pobjedu na prethodnim lokalnim izborima. Konačna odluka ipak je na Županijskom odboru stranke. Želim im obojici puno uspjeha.