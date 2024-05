HDZ-ov ministar o borbi protiv korupcije: 'Vlada ima strategiju za to, napravili smo iskorak'

Svaki resor je jednako zahtjevan, rekao je te dodao da je obavio i četvrtu primopredaju danas jer je ministarstvu pravosuđa pridodan i državni ured za digitalizaciju, rekao je u emisiji Otvoreno ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Tema je bila i budućnost hrvatskih energetskih kompanija te zašto oporba strahuje od privatizacije HEP-a, ako je premijer Andrej Plenković to otklonio.

O tome što neki tvrde kako je ostavio vrući kesten da bi uzeo vrući krumpir Habijan je rekao kako smatra ono što i prije pet mjeseci kad je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - da je to za njega izazov.

- Ja ovo doživljavam kao izazov. Prije, kada sam preuzeo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja bilo je pitanje kako jedan pravnik može voditi resor ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Bez obzira što sam objasnio što on sve u sebi sadrži, pitanje je bilo koja je to struka, profesija koja bi vodila to veliko ministarstvo. Ali vidim, drago mi je, nakon pet mjeseci više to pitanje nitko ne postavlja vezano za ministarstvo gospodarstva. Očekujem da neće nitko postaviti pitanje zato što je pravnik preuzeo ministarstvo pravosuđa - rekao je Habijan.

Zatim se osvrnuo i na borbu protiv korupcije za koju Vlada ima važeću strategiju.

- Ona također u sebi sadržava dvogodišnje akcijske planove, u tijeku je provedba jednog akcijskog plana. Tu moram spomenuti svakako dosadašnjeg ministra Malenicu, koji ako pogledamo taj akcijski plan i zakonodavne aktivnosti, ako mogu tako reći, koji su bile predviđene samom strategijom, je u velikoj mjeri i proveo. Dakle, od, recimo, zakona o lobiranju, jer područje lobiranja dosad u našoj državi nije bilo regulirano, što mislim da je jedan veliki iskorak koji smo napravili. Također zakon o prijaviteljima nepravilnosti ili popularni zakon o zviždačima, zakon o sprječavanju sukoba interesa, zakon o državnom odvjetništvu, zakon o državnom sudbenom vijeću, kazneni zakon. Dakle niz zakon a koji su svojim mehanizmima, instrumentima, koji su unutra predviđeni, apsolutno idu u smjeru toga da se borba protiv korupcije ojača - naglasio je Habijan.

Važne neovisne institucije

Sandra Benčić (Možemo!) rekla je kako borba protiv korupcije počinje i završava s neovisnim institucijama.

- Mi neovisne institucije nemamo zahvaljujući organiziranom napadu Andreja Plenkovića na iste, i to od imenovanja Turudića glavnim državnim odvjetnikom, usprkos svim činjenicama i dokazima koje je vidio oko njegove zaista neprilične umiješanosti u slučaj Mamić. Isto tako komunikacije s gospođom Rimac, tu je naravno i Lex AP, donošenje propisa koji će na neki način zapravo kažnjavati one koji daju informacije i zvižde o korupciji - rekla je.

Navela je da bez neovisnih institucija, kakvu god strategiju ili akcijski plan imali, nema borbe protiv korupcije.

- Ključno za borbu protiv korupcije je da na vlasti imate ljude koji zaista onda tu borbu protiv korupcije žive. A mi na vlasti, evo ponovno sada, imamo stranku koja je najviše ogrezla u korupciju i to do one razine da je jedina stranka poznata, ja bih rekla, u Europskoj uniji koja ima i presudu za koruptivno kazneno djelo kao pravna osoba - dodala je Benčić.

Kaže kako nije primjereno izjednačavati visoku političku korupciju i krađe, milijuna i milijardi iz INA-e, sa situacijom građana.

- Građani zbog nemogućnosti pristupa zdravstvenoj skrbi, vrlo često zbog životne ugroženosti, su u poziciji da moraju nekog zvati i tražiti vezu. To da moraju tražiti vezu je dokaz nefunkcioniranja zdravstvenog sustava, a ne potkupljivosti naših građana. A ono kad neko ukrade milijardu iz INA-e, to je sasvim jedna druga situacija i to govori nešto i o organizaciji, i o nadzoru, i o vašim ljudima koji su u upravnim tijelima tamo, kao i naravno o vašem članu koji je to pokrao - istaknula je Benčić.

Igor Peternel (Domovinski pokret) rekao je kako o korupciji želi reći nešto načelno.

- Mislim da je borba protiv korupcije ključna, ona je važna, međutim, ako se ona politički zloupotrebljava u smislu da ona postaje jedini sadržaj, onda to znači da oni koji to potenciraju zapravo nemaju sadržaja, rekao je Peternel.

Dužnosti zastupnika

Smatra kako je sazrelo vrijeme da svi skupa shvate što je dužnost saborskih zastupnika.

- Postoje institucije koje se moraju baviti korupcijom, policija i sudske institucije. Ono što je ključno da saborski zastupnici razumiju što je njihova uloga. Uloga saborskih zastupnika kao predstavnika zakonodavne krovne, zakonodavne vlasti je da utječu na to da se donose zakoni koji će otežavati, sprječavati korupciju i demotivirati ljude da u njoj sudjeluju s obzirom na to da bi se u takvom jednom društvu zakonski demotivirala korupcija u smislu provođenja zakona. To nama fali - naglasio je Peternel.

Ivan Račan (SDP) rekao je da kada se gleda s pozicije državnog dužnosnika najbolja borba protiv korupcije počinje tako da niste korumpirani.

- I u Hrvatskoj smo imali jedno razdoblje, nakon Sanaderove vlade, koji je trajao više od desetljeća, gdje nije bilo korupcije na razini ministara. U prethodnom mandatu Plenkovićeve vlade se korupcija počela vraćati na razinu ministara i puno je ministara moralo otići zbog korupcije. I tu je problem jer se tu pokazuje jedan loš put Hrvatske.

Dodao je kako je ministar Habijan uveo jednu novu kategoriju o kojoj do sada nitko nije govorio.

- On je upravo rekao da treba uvesti edukaciju protiv korupcije. To je vrlo dobra ideja. Međutim, poznavajući vrlo dobro povijest reformi u obrazovanju koje je HDZ provodio i koliko je otpora bilo protiv zdravstvenog odgoja, protiv građanskog odgoja, bojim se da je ovo samo retorika da će biti nekakva edukacija protiv korupcije - istaknuo je Račan.