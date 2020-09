HDZ-ovac Čičak livadu pretvorio u skupo građevinsko zemljište, sam se javio na svoj poziv...

Mato Čičak je kao načelnik općine Rugvica predložio Općinskom vijeću izmjene prostornog plana. Kad je taj plan prošao, prenamijenio je svoje poljoprivredno zemljište u građevinsko, a profitirao je i njegov otac

<p><strong>Mato Čičak</strong>, načelnik općine Rugvica, koji je uskočio u Sabor nakon uhićenja Dražena Barišića kako bi HDZ-u sačuvao minimalnu većinu, izmjenom prostornog plana koju je sam predložio pretvorio je svoja i tatina zemljišta iz livada u građevinske parcele, doznaje <a href="https://www.telegram.hr/price/novi-hdz-ov-zastupnik-izmijenio-prostorni-plan-i-pretvorio-svoja-i-tatina-zemljista-u-gradevinska/?fbclid=IwAR2HR6OZllF_6GR0ymCYLc5j2o6Q-km_0LP3QOoGVyPOifAsnpdXF8kAaWQ" target="_blank"><strong>Telegram.</strong></a></p><p>Čičak je kao načelnik općine Rugvica predložio Općinskom vijeću izmjene prostornog plana. Kad je taj plan prošao, prenamijenio je svoje poljoprivredno zemljište u građevinsko, a profitirao je i njegov otac čije su tri parcele u Otoku Svibovskom prenamijenjene iz poljoprivrednih u građevinske, doznaje <strong>Telegram </strong>i tvrdi kako je Čičak prenamjenu za svoju parcelu zatražio tijekom 2018., samo godinu dana nakon što ju je kupio kao jeftino poljoprivredno zemljište.</p><p>Načelnik <strong>Mato Čičak</strong> općinskom je vijeću 2017. sugerirao da se prostorni plan treba izmijeniti pravdajući to, između ostaloga, velikim brojem zahtjeva za proširenje građevinskog područja i činjenicom poslovnoj zoni fali pristupnih cesta.</p><h2>Građanin Čičak javio se na poziv načelnika Čička: Pogađate, to je ista osoba</h2><p>Vijeće je to 2018. godine jednoglasno odobrilo i objavilo obavijest svim zainteresiranima da podnesu zahtjeve za prenamjenu svojih zemljišta. Taj poziv potpisao je načelnik <strong>Mato Čičak. </strong></p><p>A onda se građanin Čičak odazvao pozivu načelnika Čička i predložio da se njegova livada od 2619 četvornih metara prenamjeni iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište.</p><p>Čičak smatra da nije u sukobu interesa.</p><p>- Zahtjeve za izmjene prostornog plana razmatra stručnjak za izradu i prezentira ih u Nacrtu prijedloga plana. Nacrt je razmatralo povjerenstvo koje čine članovi Općinskog vijeća. Prijedlog za javnu raspravu plana utvrđuje načelnik, u ovom slučaju ja, temeljem pozitivnog mišljenja povjerenstva - odgovorio je <a href="https://www.telegram.hr/price/novi-hdz-ov-zastupnik-izmijenio-prostorni-plan-i-pretvorio-svoja-i-tatina-zemljista-u-gradevinska/?fbclid=IwAR2HR6OZllF_6GR0ymCYLc5j2o6Q-km_0LP3QOoGVyPOifAsnpdXF8kAaWQ" target="_blank"><strong>Telegramu </strong></a>Čičak.</p><h2>Sjećate se Kuščevića?</h2><p>Podsjećamo, bivši ministar uprave <strong>Lovro Kuščević</strong> svoju je fotelju izgubio upravo nakon serije nekretninskih skandala o kojima su 24sata ekstenzivno izvještavala.</p><p>Otkrili smo ugovore prema kojima je Kuščevićeva supruga jeftino kupila poljoprivredno zemljište, a zatim ga je Općina prenamijenila i na njemu niču tri vile.</p><p>USKOK je podigao optužnicu, Lovru sumnjiče za zlouporabu položaja jer si je kao općinski načelnik prije četiri godine progurao izmjene prostornog plana kojim je omogućeno da štala na njegovu poljoprivrednom zemljištu postane stambena zona.</p><p>Sagradio je zatim kuću, u kojoj boravi, a vilu preko puta u Nerežišću skupo iznajmljuju turistima. Pogodovao je i šogoru Ivici Žuviću da dobije stan POS-a iako na njega nije imao pravo.<br/> </p>