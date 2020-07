HDZ-ovac organizirao veliki party, na njemu bili i ministri, jedan od gostiju ima koronu

Davor Miličević, gradonačelnik Županje, šef gradskog HDZ-a i organizator okupljanja, potvrdio nam je zvučnu listu gostiju. Uključujući i Zdravka Marića, Josipa Aladrovića, Marija Banožića i Vladimira Šeksa

<p>Lokalni HDZ-ovac organizirao je prošlog petka veliku zabavu u lovačkoj kući kraj Županje, na kojoj se, kako piše <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/hdz-imao-party-za-nekoliko-stotina-ljudi-u-zupanji-jednom-uzvaniku-potvrdena-korona-svi-su-bili-natiskani/?fbclid=IwAR0ttEfzMlRT1qIGprhC6RKuZrJkTinaqPAjtJqRY19hVHV2_wQIxzVp4b4" target="_blank">Telegram</a>, okupilo oko petsto ljudi. Među njima su bili i ministri u tehničkoj vladi Andreja Plenkovića.</p><p><strong>Davor Miličević</strong>, gradonačelnik Županje, šef gradskog HDZ-a i organizator okupljanja, potvrdio nam je zvučnu listu gostiju. Uključujući i <strong>Zdravka Marića</strong>, <strong>Josipa Aladrovića</strong>, <strong>Marija Banožića</strong> i <strong>Vladimira Šeksa</strong>. Uključujući i <strong>Damira Dekanića</strong>, voditelja Uprave vinkovačke podružnice Hrvatskih šuma i načelnika općine Andrijaševci koji je sada pozitivan na Covid-19.</p><p>- Ma bio je Šeks, deset godina dolazi kod mene, svake godine. Budu tamburice, malo se podružimo, nje bilo bez mjere - potvrdio nam je Miličević.</p><p>I Šeks se složio s njim. </p><p>- Ja sam se, kao i ostali, držao striktno mjera distance. A naše prijateljstvo je duga priča - kratko nam je potvrdio HDZ-ov veteran Vladimir Šeks.</p><p>Zdravko Marić, s druge strane, kaže da nije bilo 500 ljudi i da su se svi držali mjera.</p><p>- Jesam, bio sam, ali samo u prolazu jer je kampanja. Ja se cijelu kampanju držim distance, s nikim se nisam igrao, uvijek imam košulju i sako, laktovima se dodirujem. Ako epidemiološka struka ukaže da se moram testirati, naravno da ću se testirati - rekao nam je.</p><p>- Ne znam je l' bilo oko petsto ljudi, ja sam došao na sam početak i nakon toga sam išao dalje. Bilo je dezinficijensa i poštivane su mjere. Kad sam ja bio nije bilo ni blizu petsto ljudi. U trenutku kad sam ja bio tamo, nisu bili ostali ministri - dodao je ministar financija.</p><p>Banožić i Aladrović nam se nisu javljali, ali zato je Miličević rječito objasnio sadržaj okupljanja u lovačkoj kući.</p><p>- Ja to deset godina organiziram, imali smo toplomjere i dezinficijense, a ono što je objavljeno, to je 50 posto istina. Sve mjere smo imali, a bilo je 150 do 200 ljudi maksimalno. Poduzeli smo sve što se može i nitko nije imao temperaturu - tvrdi gradonačelnik Županje.</p><p>A što je sa zaraženim Dekanićem, zanimalo nas je.</p><p>- Dekanić je kasnije imao neke svoje kontakte, u petak mu nije bilo ništa. Nije se tu zarazio, kasnije je imao dan općine i imao je aktivnosti - tvrdi Miličević. </p><p>Kako kaže, ovo nije bilo stranačko okupljanje.</p><p>- Meni je dobra reklama bila da mogu skupiti 500 ljudi. Ja bih rekao da je bilo 5000 da sam znao da će se objaviti. To je malo ljudsko druženje, a ne stranački skup, tu budu ravnatelji, gospodarstvenici... To radim od 2008. svake godine u proljeće. A Aladrović i Banožić su tu stalno. Ja zovem ljude, dođu mi iz Osijeka, iz Rijeke. Ove godine ih je malo manje - kazao nam je gradonačelnik Županje i bivši saborski zastupnik Davor Miličević.</p>