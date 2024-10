HDZ-ovci demonstrativno izašli sa sjednice, Milanović zabranio dolazak načelniku OSRH?!

U prepunoj dvorani Stjepana Radica sastao se Odbor za obranu, na kojem su sudjelovali i saborski zastupnici koji nisu članovi. Iako je PRH htio da sjednica bude zatvorena za javnost, MORH je inzistirao da mediji dođu. Umjesto Načelnika Kundida, načelnika OSRH, došli su predstavnici PRH Orsat Miljenić, Ivica Olujić, Neven Pelicarić i glasnogovornik Nikola Jelić.

- Predsjednik je zabranio načelniku Glavnog stožera (Tihomir Kundid) da dođe na odbor, a poslao je svoja dva politička savjetnika, Olujića i Miljenića. Zabranivši načelniku Glavnog stožera da bude prisutan je još jedan pokušaj da se iz potpuno neutralnog, stručnog pogleda objasni što znači ta misija NSATU-a - rekao je Anušić prije sjednice.

Potpredsjednik odbora Ante Deur je htio reći nešto oko dnevnog reda međutim predsjednik Odbora Arsen Bauk mu je objasnio da je dnevni red već usvojen. Deur je inzistirao za sto mu je Bauk dao dvije opomene jer nije odustajao. Dao je riječ ministru obrane Anušiću. Međutim javio se Josip Dakić za povredu poslovnika jer se ne slažu oko Dnevnog reda i zatražio je glasanje o dnevnom redu.

- Niste vi ti koji donosite odluku tko će biti na sjednici - rekao je Dakić. Bauk mu je iz poslovnika iščitao da dnevni red predlaže predsjednik Sabora, a ne on kao predsjednik Odbora. Također, objasnio je da je imao vremena pismeno prigovoriti na dnevni red do dana prije sjednice međutim to nije napravljeno pa se dnevni red automatizmom prihvaća.

- Mogu vam dati savjet, drugi put pismeno podnesite zahtjev 24 sata ranije, preglasate nas i to je to, neće biti na sjednici sto nećete - rekao je Bauk.

Dakić je zatražio sat vremena pauze, Bauk mu je dao 10 minuta. Nastala je kratka rasprava između Dakića i Glasovac. Nakon pauze krenula je rasprava o sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO misijama. Ministar Anušić je uvodno trebao govoriti 10 minuta, ali je govorio svega dvije minute.Prije toga je Bauk Deuru povukao jednu opomenu tako da može ostati na raspravi.

- Ovdje danas nije načelnik Stožera OSRH koji je jedini relevantan za raspravu. 15 minuta prije dolaska na ovaj Odbor, Kundid mi je javio da mora biti u Uredu PRH u 12:30, a nije mi jasno zašto su ovdje predstavnici Ureda PRH. Zelim obrazloženje zašto on nije ovdje i neću odustati dok Načelnik ne dođe - rekao je Anušić.

Deur je zatražio repliku.

- Sve ovo što smo čuli i zabrana dolaska Načelniku je pokazatelj da PRH uzurpira svoju ulogu. Što se nas tiče, mogao je poslati bilo koga od savjetnika, nama to ne znači ništa. Nama Vi niste relevantni, ovo nije savjetodavno tijelo PRH, nego Sabor. Gospodine Bauk, ovo što Vi ispunjavate ulogu trabanta PRH, više niste njegov ministar - rekao je.

Za riječ se javio i Miro Bulj.

- Vidljivo je da je ponašanje ključnih ljudi neozbiljno, Odbor se ne može sastati, Vijeće za nacionalnu sigurnost se ne može sastati. Ovdje je problem što se onemogućava rad Hrvatske vojske i što se pokušava naše vojnike potiho ugurati u rat, na što kao saborski zastupnik nisam dobio odgovor. Tražim 10 minuta stanke da se konsolidirate i da nastavimo raspravu - rekao je.

Anušić mu je odgovorio da nitko ne uvlači Hrvatsku vojsku u rat.

- Iz te perspektive ovdje je trebao biti načelnik OSRH koji bi objasnio što znači NATO misija i što se radi. Shvatite da je vaša politička odgovornost govoriti istinu hrvatskom narodu, ne širiti strah, ne koristiti sintagmu da će hrvatski vojnici otići u rat - rekao je.

Bulj mu je odgovorio da je upravo potvrdio da upravljanje vojskom ne funkcionira.

- Mene zanima funkcionira li Vijeće obrane, funkcionira li zapovjedna vertikala i zato je dobro 10 minuta pauze da razmislite o tome gurate li hrvatsku vojsku u rat - rekao je.

Deur je, jer načelnik OSRH-a nije tu, predložio da se napravi stanka dok ne dođe načelnik Kudin.

- Oni nisu relevantni, savjetnici predsjednika, oni imaju pravo u tom svom čudu ovdje biti - rekao je.

Bauk mu je odgovorio da nije neobično da na Odboru budu predstavnici Ureda PRH jer su uvijek pozvani i iako se inače ne odazovu, danas jesu.

- O ovome slučaju bi sjednica trebala biti na Trgu bana Jelačića da narod čuje - dodao je Bulj.

Javila se Nataša Tramišak.

- Još nismo počeli ni raspravljati o dnevnom redu, a predlažem da se glasa o tome hoće li se nastaviti sjednica bez glasanja o nužnosti nazočnosti načelnika OSRH - rekla je.

Zastupnici i članovi odbora su se nastavili loptati replikama i povredama poslovnika, a o samim točkama dnevnog reda se nije nastavilo raspravljati ni 40 minuta od početka sjednice. Bulj je dobio dvije opomene, a Jurčević je rekao da je Odbor samostalno tijelo koje može raspravljati bez bilo koga jer su samostalni zastupnici.

Ante Deur je najavio da će napustiti sjednicu jer nema načelnika OSRH, nakon čega su HDZ-ovci i partneri izašli iz prostorije. Zbog svega, Bauk je odredio stanku do 13:45.