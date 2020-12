HDZ-ovci za proračun Zagreba, Tomašević kaže: To je eldorado za privatne koncesionare

Dok je Kazimir Ilijaš potvrdio da su skloni podržati proračun za 2021. godinu, Tomislav Tomašević upozorava da je nemoguće provesti gradski proračun bez novog zaduživanja

<p><strong>Kazimir Ilijaš</strong> rekao je za <strong><a href="https://vijesti.hrt.hr/686833/ilijas-hdz-ce-podrzati-zagrebacki-proracun-tomasevic-proracun-eldorado">HTV </a></strong>da je HDZ-ov klub sklon podržati zagrebački proračun i da su svi njihovi amandmani, koji nisu ove godine izvršeni, u proračunu za sljedeću godinu. Zadovoljni su jer su izvršeni amandmani poput natkrivanja tržnice u Španskom i vatrogasnog vozila za više katove. </p><p>Uoči sjednice Gradske Skupštine oko novog proračuna, <strong>Tomislav Tomašević</strong> rekao je da je nemoguće provesti proračun bez dodatnog zaduživanja.</p><p>- Vidi se da i sam gradonačelnik Bandić ne zna što je u njemu. U proračunu to piše, a Pročelnica za financije je potvrdila, da se ide u prodaju, a ne u neki model javno-privatnog partnerstva za Paromlin, Gredelj i Zagrepčanku, obiteljsko srebro grada. To su najbitnija zemljišta gdje treba planirati novi centar Zagreba. Jasno je da je riječ o prodaji za milijardu kuna, a kupili smo ta zemljišta za 1,3 milijardu kuna prije 15 godina, plaćali kamate i ništa nismo s njime napravili kao grad - rekao je Tomašević i dodao da se to sad prodaje da se popune proračunske rupe.</p><p>- Proračun je eldorado za privatne koncesionare jer se primjerice povećava sa 140 na preko 200 milijuna kuna samo za privatnog koncesionara za pročišćavanje otpadnih voda, 60 milijuna kuna za javno-privatno partnerstvo za Arenu Zagreb, privatnom koncesionaru za javnu rasvjetu ide 45 milijuna kuna, a prije par godina je bilo 32 milijuna kuna. Sve se te stavke povećavaju kao da potresa i krize nije bilo, a HDZ daje bianco podršku za taj proračun - rekao je Tomašević.</p><p>Proračun bi trebao biti veći od 14 milijardi kuna, oporba tvrdi da je nerealan i prenapuhan, a očekuje se burna rasprava.</p>