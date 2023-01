HDZ-ovi ministri o potezu Tomaševića u maniri Bandića: 'Kao da ja sad uzmem lopatu'

On je izabrao taj način rješavanja pitanja odvoza otpada u Zagrebu, to možda na prvu djeluje onako simpatično, ne ulazim koliko je to populistički, ali to je isto kao da ja sad uzmem lopatu i na Banovini bacam pijesak u miješalicu, što obnovu neće ubrzati. Možda bi bilo simpatično taj tren, no kad se probudimo shvatili bismo da nije puno napravljeno, komentirao je HDZ-ov potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić potez zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića nakon dogovora s radnicima Čistoće.

Podsjetimo, gradonačelnik je u maniri pokojnog Milana Bandića nakon razgovora izašao u odijelu kakav nose radnici i krenuo s njima u prikupljanje smeća kojeg se nakupilo u ova četiri dana štrajka. "Idemo raditi", uskliknuo je. Da, Tomašević. Bandić je govorio "delati."

- Dobro da je došlo do dogovora. Ovaj Napulj koji je u Zagrebu bio prisutan zadnjih nekoliko dana nije dobar i sad koliko je tu gradonačelnik odgovoran... Uvijek je odgovoran, on je direktno izabran, njegova odgovornost je najveća, ali dobro da je došlo do dogovora. To što je on išao skupljati smeće više spada u politički folklor nego u nešto što će suštinski poboljšati stvari. Kritizirali su pokojnog gradonačelnika da je bio veliki populist, a ovo jest jedna od populističkih metoda - istaknuo je i ministar prometa Oleg Butković dodavši kako Tomašević sada vidi da je ipak razlika biti u oporbi ili na vlasti.

- Jedno su aktivističke metode, kad kritizirate, a jedno kad dođete u poziciju da morate donositi odluke, svakodnevno operativno voditi grad. Ja sam bio 11 godina gradonačelnik, ne grada poput Zagreba već puno manjeg, ali tu morate sve ono što ste u oporbi zastupali, neću reći principijelne i ideološke stvari, ali za operativno voditi grad morate biti širok čovjek i imati jako puno dobrih suradnika da se ovakve stvari izbjegnu - rekao je.

