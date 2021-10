Pa ne menstruiraju žene od kad je HDZ na vlasti, poručila je HDZ-ova saborska zastupnica Anita Pocrnić Radošević usprotivivši se Anki Mrak Taritaš, predsjednici GLAS-a i njezinu prijedlogu o smanjenju porezne stope na ženske higijenske potrepštine, uloške i tampone, s 25 na pet posto, a kako bi se smanjila porezna neravnopravnost u hrvatskom poreznom sustavu s obzirom na spol.

'Pa nije menstruacija nastala kad je Plenković došao na vlast'

HDZ-ovka je time Mrak Taritaš podsjetila da je sudjelovala u izvršnoj vlasti kao ministrica i upitala je zašto se tada nije izborila za to.

- Zašto to ostalim Vladama niste radili? Pa nije menstruacija nastala kad je Andrej Plenković došao na vlast. Pa mislim stvarno - poručila je Pocrnić Radošević umirući od smijeha.

Pozvala je i ostale zastupnike da ovaj prijedlog ne prihvate.

- Na prvi pogled kao žena i majka ženskog djeteta odmah bi se složila s ovim prijedlogom, ali samo na prvi pogled. Ne govori se o učincima smanjivanja pojedinačnih poreznih stopa. To je porez koji je u RH u upotrebi još od 1998., a osnovni problem u korelaciji snižavanja stope PDV-a i dostupnosti menstrualnih higijenskih potrepština je što primjenom snižene stope nije moguće ograničiti na najugroženije skupine s obzirom na to da te higijenske potrepštine kupuju i žene s višim dohotkom - navela je Pocrnić Radošević.

Istaknula je kako trgovci, da se i snizi taj PDV, ne bi smanjili cijenu ženskih higijenskih potrepština.

- I da se snizi taj PDV, budući da je većina tih proizvoda iz uvoza, dogodit će nam se da umjesto uložaka s mirisom lavande za mjesec dana imamo s mirisom ruže, a ruža je skuplja za uzgoj, pa će i ti ulošci biti skuplji, a lavande više neće biti za kupiti - rekla je dodavši kako bi socijalni transferi nižim dohodovnim skupinama bili puno efikasnija i učinkovitija mjera za rješavanje menstrualnog siromaštva nego što je to snižavanje stope PDV-a.

Prijedlog je ocijenila kozmetičkim i populističkim.

- Čak i uz uvjet da trgovci smanje cijenu proizvoda, a to se neće dogoditi, ona osoba koja nije imala sada 30 kuna mjesečno, teško da će imati i 25 kuna za higijenske potrepštine - ispalila je još.

HDZ-ovka predlaže kupone za besplatnu ili povoljniju kupovinu uložaka za žene evidentirane u Centrima za socijalnu skrb ili u školama

No, slaže se da je otvaranje pitanja menstrualnog siromaštva potrebno pa predlaže da se proračunom osiguraju sredstva za nabavu higijenskih potrepština za one koje su lošijeg imovinskog stanja.

- Na taj bi način osobe trebale biti evidentirane u Centrima za socijalnu skrb mogle dobiti uputnicu ili kupon za besplatnu ili povoljniju kupovinu higijenskih potrepština ili da se u školama na zahtjev mogu preuzeti te potrepštine. Podržavam sve napore da se ženama osiguraju menstrualne higijenske potrepštine, ne želim da u mojoj zemlji žive žene koje nemaju za uloške, ali snižavanje PDV-a to im neće omogućiti - poručila je.

Evo je još: 'Pa i muškarci moraju brijati lice pa bi mogli tražiti smanjenje poreza na žilete i kreme za brijanje'

Upitala je Mrak Taritaš što točno misli kad govori o ravnopravnosti spolova u ovom smislu.

- Govorim o tome da ja kao žena moram plaćati porez jer sam žena i trebaju mi menstrualne higijenske potrepštine, a muškarci ne - poručila je Mrak Taritaš.

Pocrnić Radošević je ispalila potom izjavu stoljeća.

- Pa i muškarci moraju brijati lice pa bi mogli tražiti smanjenje poreza na žilete i kreme za brijanje - rekla je ponovno umirući kroz smijeha.

Zastupnica Centra Dalija Orešković, držeći uloške u ruci, plastično je objasnila kako su to proizvodi koji njoj osobno, kao i ostalim zastupnicama u sabornici trebaju, dok predsjedavajućem Željku Reineru i muškim kolegama ne trebaju.

- Meni je doista neshvatljivo kako ste mogli krenuti sa svojim izlaganjem da kao žena i majka podržavate i smatrate to razumnim, ali da bi to malo snižavanje stope ovih nekoliko higijenskih potrepština narušilo stabilnost poreznog sustava. I to govorite vi kao članica političke stranke koja se hvali sa svojih šest krugova poreznih reformi. Pa kao da se hvalite sa šest krugova pakla - poručila je.

Pocrnić Radošević je odgovorila kako nema smisla smanjivati taj PDV za sve žene pa i one koje imaju bolju kupovnu moć i bolje imovinsko stanje.

- Da li biste vi radije svima snizili PDV nego onima koji nemaju dali besplatno - upitala je.

'Nije korektno da ja kao žena plaćam porez, koji kolega Reiner ne plaća'

Katica Glamuzina iz Kluba Socijaldemokrata joj je naglasila kako se svi slažu da tih par kuna smanjenja ne znači puno, ali da bi se ovime iskorijenila suštinska nepravda ravnopravnosti spolova.

- Ovo je seksistički zakon koji odražava postojanje neravnopravnosti spolova u hrvatskom poreznom sustavu i ne samo hrvatskom. Poanta je koja meni smeta da nije korektno da ja kao žena plaćam porez, koji kolega Reiner ne plaća. I to nas vrijeđa sve bez obzira na razinu naših primanja, borimo se protiv neravnopravnosti spolova - poručila je.

Pocrnić Radošević se nije dala od svog stava te je ponovila kako je to smanjenje za koje se one kao oporba zalažu zanemarivo te da ona žena koja nije imala 30, neće imati ni 25 kuna.

'Vi iste koje se sad sprdate glasat ćete za ovaj porez za godinu dana kad EU donese direktivu'

- Nije HDZ za to da žene budu u neravnopravnom položaju, ali mislim da ovaj prijedlog nema smisla i neće učiniti ništa po pitanju menstrualnog siromaštva - rekla je.

Uključila se i njena stranačka kolegica Branka Juričev Martinčev istaknuvši kako su neke zastupnice podigle ruku za podizanje PDV-a na iste te uloške, a sad pričaju drugo.

Da li se mi ne razumijemo ili se ne želimo razumjeti, upitala je Mrak Taritaš.

- Smanjivanje PDV-a na pet posto je iz razloga što je to PDV koji plaćamo samo zato što smo žene. I točka. Najlakše se sprdati i ismijavati. Kolegice iz HDZ-a, pa vi iste koje se sad tu sprdate, ćete za godinu dana glasati za ovaj porez kad EU donese direktivu i reći kako je to potrebno i kako Vlada vodi računa o ženama. Kad veliki vođa kaže da to treba, onda ćete reći da to treba. Ismijavate se ženama koje plaćaju porez samo zato što su žene - poručila je.