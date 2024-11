HDZ-ovki je 'uobičajeno' da se dijete uguši pizzom u centru za rehabilitaciju, a plaća joj 4237€

Šokantan slučaj u riječkom rehabilitacijskom centru u kojem se dijete koje je teški invalid ugušilo komadom pizze! Ministarstvo je zatajilo cijeli slučaj, a onda je HDZ-ova državna tajnica Marija Pletikosa, nakon što je Nacional objavio da se zataškava smrt djeteta u Centru za rehabilitaciju Rijeka, na izvanrednoj presici priznala da zna za sve već tri dana pa je ponudila još šokantnije i sramotnije objašnjenje kad je hladno rekla: 'Doživjeli smo to kao jedan od uobičajenih slučajeva. Događa se da korisnici preminu.'

Kako smo neslužbeno doznali, dječak koji je preminuo imao je 15 godina, samostalno se kretao i sam je jeo, a kako je Ministarstvo objavilo, inspekcija je pokazala da je do smrti došlo sumnjom na nemar te da je dijete od 18 sati popodne do 20.30 bilo bez nadzora. Kako je pisao Nacional, tragedija je najvjerojatnije posljedica ozbiljnih propusta na svim razinama sustava socijalne i zdravstvene skrbi, od vodstva Centra do Ministarstva, koje navodno nije reagiralo na opetovana upozorenja vodstva Centra da im kronično manjka zaposlenika i tehničkih resursa za primjerenu brigu o štićenicima.

Ravnateljica Centra za rehabilitaciju Iva Letina, koja je jučer podnijela ostavku zbog ovog slučaja, tvrdi da je Marina Piletića i Ministarstvo više puta upozoravala na katastrofalne uvjete rada, ali da Ministarstvo nije reagiralo. Kako neslužbeno doznajemo, u godini dana u Centru je čak četvero osoba koje su radile u računovodstvu dalo otkaz, svi su otišli, nitko nije ostao pa se moralo zapošljavati nove ljude. Otkaz je lani u lipnju dala i šefica računovodstva, i otad se na njenome mjestu promijenilo nekoliko ljudi. Otišao je i neki stručni kadar koji je radio izravno s djecom, doznajemo neslužbeno. Bili su, kako se može čuti, nezadovoljni organizacijom posla.

Tko je državna tajnica Marija Pletikosa

Državna tajnica Marija Pletikosa je na toj poziciji još od prve Vlade Andreja Plenkovića iz 2016. godine. Dugogodišnja je članica HDZ-a, a u Ministarstvo je došla iz Zadra gdje je vodila Dom za odrasle Sv. Frane.

Nakon ljetošnje povišice, Pletikosi je plaća 4237 eura, ali to joj nije jedini izvor prihoda, navodi se u imovinskoj kartici. Jedan naslijeđeni stan u Zadru iznajmljuje turistima, pa od toga zaradi dodatnih 18.000 eura godišnje. Taj njen naslijeđeni stan je površine skoro 62 četvorna metra i procijenila ga je na 220.000 eura. Suprug joj u Zadru ima još dva stana, jedan od 67 kvadrata procijenjen na 250.000 eura i jedan od 55 kvadrata procijenjen na 150.000 eura.

Pletikosa je u Selinama pored Starigrada naslijedila i niz nekretnina od kojih se ističu dvije kuće. Jedna s okućnicom ima 160 kvadrata i procijenila ju je na 250.000 eura, a druga 59 kvadrata i procijenila ju je na 60.000 eura. Uz to ima u suvlasništvu naslijeđenih livada, šuma, oranica... Suprug joj je otišao u mirovinu ove godine, pa u imovinskoj kartici koju je popunila ljetos napominje da još ne zna koliku će mirovinu primati. Suprug je od svog minulog rada uštedio preko 25.500 eura, dok je ona od stana koji iznajmljuje uštedjela 10.000 eura. Suprug vozi Hyundai Tucson iz 2019. kojeg je procijenila na više od 22.000 eura.

Ove godine je na leasing uzela VW Taigo za koji će u dvije godine platiti preko 16.000 eura leasinga, a onda ga može otkupiti. Za učešće za taj automobil je dala skoro 7.900 eura. Lokalni mediji su lani prenijeli i priču starice koja se požalila da je premještena iz sobe u domu za starije i nemoćne Zadar u neadekvatniji prostor kako bi svekrva državne tajnice dobila njeno mjesto. Ravnatelj je sve opovrgnuo i rekao da je premještaj uzrokovan problematičnim ponašanjem starice.