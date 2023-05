HDZ se ne da: Smanjenjem prireza vladajući podmeću nogu Puljku, Tomaševiću i Filipoviću

Andrej Plenković kani oduzeti novac oporbenim gradonačelnicima – uglavnom njima, ostalo je sitnež – kako bi u izbornoj godini potkupio široke slojeve siromašnih. Ako pogledamo prostore najveće depopulacije i egzodusa, to su odreda područja na kojima vlada HDZ: Slavonija, Lika, Zagora. A pogledamo li prostore prosperiteta, to su oni na koje njihova noga nikad nije kročila, ili je to učinila samo jedanput - Zagreb, Istra, Međimurje. Ali ne pitaju se HDZ-ovci što mogu učiniti za državu nego što država može učiniti za njih.