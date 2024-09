HDZ se sprema na tešku bitku za Dalmaciju. Stižu li nova lica ili će igrati sa ‘starim kartama’?

Otkad je nezavisne Lijepe Naše, Splitsko-dalmatinskom županijom vlada HDZ i u tome je više od tri desetljeća jednostavno nedodirljiv. Kako bi zadržali tu poziciju, u vrhu stranke već sad promišljaju o imenima koja će istaknuti na nadolazećim lokalnim izborima u svibnju iduće godine.

A to nije nimalo lak zadatak. S jedne strane stoji aktualni župan i nekadašnji gradonačelnik Solina Blaženko Boban, koji je svojim predanim radom u županiji zaslužio povjerenje stranke i time ih na neki način zadužio i koji, unatoč tome što je u godinama za mirovinu, ne bi imao ništa protiv trećeg mandata na mjestu župana Splitsko-dalmatinske županije. S druge strane stoje neki novi, mladi HDZ-ovci s nekim novim idejama i ambicijama. Među njima najviše se spominje ime Stipe Čogelje, dožupana Splitsko-dalmatinske županije, koji je i sam više puta isticao kako je, s obzirom na njegov dosadašnji politički put, mjesto župana bilo sasvim logičan smjer. A baš kao što Boban uživa ugled među građanima diljem županije zbog svoje neposrednosti i otvorene komunikacije, tako i Čogelja uživa popularnost zbog svoje svježe energije.

Osim Čogelje, spominju se neka druga imena, poput Ante Mihanovića, tajnika županijske organizacije i ravnatelja regionalne ustanove Ljekarne Splitsko-dalmatinske, a u cijeloj priči neizostavan je Ante Sanader, saborski zastupnik, bivši župan u dva mandata, nekadašnji gradonačelnik Kaštela i predsjednik županijske organizacije HDZ-a. Kažemo “neizostavan” jer on je ipak iznimno utjecajan na različitim stranačkim, političkim, pa i društvenim razinama te slovi za glavnoga kadrovika u županiji.

No i on je, poput Bobana, u dobi za mirovinu, pa nije neočekivano da će u idućim godinama mijenjati životni tempo, iako trenutačno i ne izgleda kao netko tko je spreman na povlačenje zbog godina. U svakom slučaju, sasvim je logično da u vrhu stranke traže nova lica koja će u ne tako dalekoj budućnosti jednako uspješno voditi županiju i županijsku politiku. A Boban i Sanader godinama su zaista dominantne figure u javnom prostoru, zbog čega mnogi potencijalni nasljednici ustvari nisu ni dobili pravu priliku da zablistaju pred “bazenom” HDZ-ovih birača i potencijalnih glasača. Da HDZ ide u smjeru pomlađivanja stranke na svim razinama, a posebno Splitsko-dalmatinske županije, dokazuju primjeri Jakova Vetme, uspješnog dugogodišnjeg načelnika Općine Klis, koji je na proteklim parlamentarnim izborima dobio zasluženu priliku da uđe u Sabor, ali i Tončija Glavine, koji je nakon službe državnog tajnika u Ministarstvu turizma ove godine preuzeo taj resor.

Sad se traži još novih lica, posebno jer iz oporbenih redova stiže ozbiljna prijetnja da županiju preuzme neka druga stranka. Kako nam kažu naši izvori, tu prijetnju nikako ne treba uzeti olako niti je zanemariti. Naime, u kuloarima se spominje kako bi SDP za župana Splitsko-dalmatinske županije mogao istaknuti mladoga gradonačelnika Trogira, Antu Bilića, koji se pokazao kao vrlo stabilan, staložen i uspješan čelnik jednoga grada. Izgledno je, objašnjavaju nam naši sugovornici da će Ivica Puljak, kojeg je SDP visoko pozicionirao na listi na proteklim parlamentarnim izborima, vratiti “uslugu” SDP-u i stati uz njih na razini županije, a time i animirati svoje biračko tijelo da odaberu njihovog čovjeka.

Smatraju da ne treba isključiti da će se u davanje podrške SDP-ovu izboru prikloniti i Most, koji je na lokalnoj razini predvođen Mirom Buljem. On već dugo govori o preuzimanju županije, a u Cetinskoj krajini kao narodni tribun uživa popularnost i povjerenje sugrađana. Tu je i Nezavisna lista mladih, odnosno gradonačelnik Vrgorca Mile Herceg, koji je na lokalnim izborima 2021. godine premoćno pobijedio konkurente već u prvom krugu s više od 56 posto glasova. I njegovi birači vrijede puno, a ako se priklone SDP-u, HDZ-u zaista prijeti realna opasnost da izgubi županiju. I zato je pred vrhovnim tijelima stranke ozbiljna dilema: još jednom staviti iskusnog čovjeka kao kandidata ili dati priliku nekome mlađem tko će se novom poletnošću suprotstaviti konkurenciji.

- Za očekivati je da će oporba napraviti sve da preuzme županiju i treba biti iznimno oprezan. Čogelja se jest nametnuo kao mogući izbor i na njega se gleda s naklonošću, no i župan Boban ima želju nastaviti raditi kao župan. Ako HDZ ne pronađe adekvatan odgovor, potencijalno dolazi sve u pitanje iako je HDZ u županiji godinama na vlasti. Nitko ne može predvidjeti trendove, posebno među mladima, i ništa ne treba isključiti ni uzeti olako. U Gradu Splitu, primjerice, nitko nikad nije ponovio uspjeh na lokalnim izborima, ali uvijek postoji šansa da se to jednom dogodi. Što se tiče Ante Mihanovića, on je vrlo uspješan u vođenju Ljekarne Splitsko-dalmatinske, a iako se dosad nije previše medijski eksponirao, ako izbor padne na njega, vjerujem da je spreman staviti se stranci na raspolaganje – kažu nam naši izvori.

Tko će biti stranački odabir, trebalo bi se znati u sljedećim tjednima, a rani neslužbeni početak kampanje posebno je važan ako će kandidat za župana biti neko novo ime jer u tom slučaju treba uložiti značajne napore u njegovo profiliranje pred potencijalnim biračima. Među svim mladim HDZ-ovcima Čogelja je zasad najizgledniji, no u stranci sigurno uzimaju u obzir i uspjeh Blaženka Bobana na lokalnim izborima u svibnju 2021. godine, kad je u drugom krugu “pomeo” SDP-ova kandidata Ranka Ostojića s osvojenih 60 posto potpore glasača, što je u brojkama gotovo 30.000 više glasova. No prije nego što se u HDZ-u odluče na imena, stranka planira organizirati nacionalnu anketu među svojim članovima koja će glavnim tijelima stranke, a time i samom premijeru Andreju Plenkoviću, dati određeni uvid u to kako pojedini ljudi kotiraju unutar kuće, što bi im trebalo olakšati konačnu odluku za koji smjer se odlučiti, iskustvo ili mladost. Tko god to bio, pred njim je u Splitsko-dalmatinskoj županiji zaista mnogo izazova i ključnih infrastrukturnih projekata, od prometnih do komunalnih, ali i onih kompleksnih demografskih pitanja s kojima se u budućnosti treba uhvatiti u koštac.

