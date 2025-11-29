Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

HDZ se trebao s korupcijom obračunati prije deset godina...

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Održana 128. sjednica Vlade | Foto: Igor Soban/PIXSELL

S Andrijom Mikulićem, premijer Plenković jučer je naprasno i bez najave na zatvorenoj sjednici Vlade smijenio još šestero direktora državnih tvrtki

Prije točno godinu dana u aferi Mikroskop uhićen je Vili Beroš, višegodišnji ministar zdravstva, koji je nakon toga dobio posao u državnoj bolnici koja je njegovom aferom oštećena. Jučer je uhićen Andrija Mikulić, glavni državni inspektor i politička uzdanica HDZ-a, zbog afere sa smećem u Gospiću, ali i pod istragom zbog malverzacija s kamenolomima u Zagorju. I sve to prolazi rutinski za Andreja Plenkovića.

