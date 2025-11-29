S Andrijom Mikulićem, premijer Plenković jučer je naprasno i bez najave na zatvorenoj sjednici Vlade smijenio još šestero direktora državnih tvrtki
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
HDZ se trebao s korupcijom obračunati prije deset godina...
Čitanje članka: 1 min
Prije točno godinu dana u aferi Mikroskop uhićen je Vili Beroš, višegodišnji ministar zdravstva, koji je nakon toga dobio posao u državnoj bolnici koja je njegovom aferom oštećena. Jučer je uhićen Andrija Mikulić, glavni državni inspektor i politička uzdanica HDZ-a, zbog afere sa smećem u Gospiću, ali i pod istragom zbog malverzacija s kamenolomima u Zagorju. I sve to prolazi rutinski za Andreja Plenkovića.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku