HDZ-u 52 mandata, Restartu 51, Škori 18, rastu Most i Možemo!

Prema finalnom istraživanju agencije Ipsos za Novu TV, Dnevnik Nove TV je objavio koliko bi koja stranka dobila mandata na parlamentarnim izborima koji će se održati u nedjelju...

<p>Zadnji dio istraživanja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/treci-dio-ekskluzivnog-istrazivanja-nove-tv-tko-osvaja-najvise-mandata-u-cetiri-zagrebacke-jedinice---611740.html" target="_blank">Dnevnika Nove TV</a> donosi raspoloženje birača u četiri tzv. zagrebačke izborne jedinice: I., II., VI. i VII. U tri od ove četiri jedinice u vodi RESTART koalicija, a u jednoj HDZ.</p><p>Posljednje istraživanje Nove TV po izbornim jedinicama pokazalo je da su oba velika bloka, HDZ-ov i SDP-ov Restart pali u odnosu na prethodne tjedne i istraživanja. Trendovi su ipak nešto gori za lijevu koaliciju jer su im glasove odnosi zeleno-lijeva platforma Možemo i centristička koalicija. HDZ-u je mandate odnio Most koji je narastao na čak 9 mandata.<br/> Dakle, Restart je prije tri tjedna krenuo s početne pozicije 60 mandata u HRT-ovoj anketi, da bi preko RTL-ove pao na 56, a sada je na 51 i HDZ ga je prestigao. HDZ je krenuo prije tri tjedna s 54 mandata, narastao prije tjedan dana kod RTL-a na 54, da bi sada pao na 52. Škoro stagnira na 18 mandata kroz sva tri tjedna i tri ankete. <br/> Ono što je vidljivo je da su kroz vrijeme rasli Most koji je krenuo sa pet mandata, pa došao na šest i sada na devet. Možemo je krenulo sa dva, naraslo na tri , a sada im se daje čak šest zbog rasta u Zagrebu gdje je SDP računao na mandate. Tu je i koalicija Pametno-Fokus-Stranka s imenom i prezimenom koja je osnovana dan nakon što je HRT-ova tjedna anketa već počela. Pa tada i nisu prelazili prag, kod RTL-a su bili na jednom mandatu, a sada su na tri. <br/> Radimir Čačić bi u zadnjoj anketi osvojio mandat, prema ostalima se borio za njega. </p><p>Prema posljednjem istraživanju Nove TV, RESTART je prvi izbor u I. izbornoj jedinici s potporom od 24,66 posto. Odmah slijedi HDZ s 24,50 posto, a treći je izbor koalicija MOŽEMO s potporom od 15,37 posto. Domovinski pokret osvaja 9,22 posto, izborni prag još prelazi koalicija predvođena <strong>Dalijom Orešković</strong> s 6,14 posto, a oko izbornog praga je i MOST s 5,56 posto.</p><p>Kada se to pretvori u mandate, RESTART dobiva 4 sigurna mandata, HDZ također 4 sigurna mandata, 2 mandata osvojila bi koalicija MOŽEMO, a po jednog zastupnika dobiva Domovinski pokret te koalicija Stranka s imenom i prezimenom, FOKUS i PAMETNO. Dva su viseća mandata za koja se bore MOST i MOŽEMO, a u nekoj kombinaciji male šanse imaju i HDZ i RESTART.</p><h4><strong>Raspodjela mandata</strong></h4><p>U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti: 4 RESTART, 4 HDZ, 3 MOŽEMO, 1 Domovinski pokret, 1 mandat MOST i koalicija SSIP, FOKUS I PAMETNO. U odnosu na prije 4 godine, SDP je izgubio 3 mandata, a HDZ 1 mandat. Živi zid je gubitnik.</p><p>Tko pobijedi u II. izbornoj jedinici, tradicija kaže, pobjeđuje u Hrvatskoj. Tamo vodi lista HDZ-a s 29,22 posto, slijedi RESTART s 25,55 posto, a Domovinski pokret je na 11,56 posto i MOST na 6,48 posto. <strong>Milan Bandić</strong> je ispod praga s 3,38 posto.</p><p>HDZ tamo ima 5 sigurnih mandata, RESTART 5, 2 mandata dobio bi Domovinski pokret, a jedan mandat MOST. Tu se za jedan viseći mandat bore HDZ i Bandić, izglednije šanse ima HDZ, a u nekoj kombinaciji, ali ne izglednoj, šanse da ugrabi jedan mandat ima i RESTART.</p><p>U konačnici HDZ bi imao 6 mandata, RESTART 5, Domovinski pokret 2, a MOST jedan mandat. U odnosu na 2016. i HDZ i SDP imaju što su imali na prošlim izborima, MOST je potvrdio postojanje, a Živi zid je i tu gubitnik.</p><p>Od Dugava do Velike Gorice pa do Hrvatske Kostajnice prostire se VI. izborna jedinica. Tu vodi RESTART koalicija s 28,4 posto, a odmah iza nje je HDZ s 26,9 posto. Slijedi Domovinski pokret s 9,4 posto, a koalicija MOŽEMO osvojila bi 8 posto. Izborni prag prelazi MOST s 5,7 posto, ispod izbornog praga je koalicija FOKUS, PAMETNO I SSIP s 4,1 posto.</p><p>U mandatima RESTART ima sigurnih 5 mandata, HDZ također može računati na 5 mandata, a po jednog zastupnika osvojili bi Domovinski pokret, koalicija predvođena Možemo te MOST. Tu se za jedan mandat bore RESTART i koalicija PAMETNO, FOKUS, SSIP, ali i Domovinski pokret, no šanse su im manje. U konačnici bi RESTART dobio 6 mandata, HDZ 5 mandata, a po jedan mandat Domovinski pokret, MOŽEMO i MOST.</p><p>U odnosu na prije 4 godine, u mandatima nema razlike između SDP-a i HDZ-a, a zapravo su gubitnici Bandićeva lista i Živi zid.</p><p>Od Jaruna do Jadranskog mora proteže se VII. izborna jedinica. Tamo vodi RESTART s 27,95 posto, slijedi ga HDZ s 25,27 posto. Treći je izbor Domovinski pokret s 9,29 posto. Koalicija MOŽEMO osvaja 9,02 posto, a izborni prag prelazi i MOST s 6,35 posto. Ispod praga je koalicija FOKUS, PAMETNO I SSIP s 3,50 posto.</p><p>U mandatima RESTART ima sigurnih 5 mandata, HDZ također 5, a po jedan mandat osvojili bi Domovinski pokret, koalicija MOŽEMO te MOST. Za 1 viseći mandat bori se RESTART i koalicija FOKUS, PAMETNO I STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM. Manje šanse da ugrabi taj 14. mandat ima i Domovinski pokret te koalicija MOŽEMO.</p><p>U konačnici bi raspodjela mogla biti RESTART 6 mandata, HDZ 5 mandata, a po jedan mandat imali bi Domovinski pokret, koalicija MOŽEMO te MOST.</p><p>U odnosu na prije 4 godine, SDP ima isti broj mandata, HDZ jedan manje, a i tu je Živi zid gubitnik.</p><p>HDZ bi imao ukupno 52 zastupnika, daleko ispod 61 zastupnika od prije 4 godine. RESTART koalicija sada bi imala 51 zastupnika, također manje, ali tada su bili u drugom sastavu. Domovinski pokret je na 18 mandata, a MOST na 9. Koalicija FOKUS, PAMETNO I STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM imala bi 3 zastupnika, koalicija MOŽEMO mogla bi računati na 6 zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića na jedan mandat.</p><p>Za formiranje većine potrebno je 76 zastupnika, a u istraživanju nisu obuhvaćena 3 zastupnika dijaspore i 8 zastupnika manjina. HDZ je prije 4 godine imao 2 zastupnika dijaspore, Željko Glasnović tada je osvojio jedan mandat, a sada ga podupire Domovinski pokret.</p><h4><strong>Kako HDZ može do većine?</strong></h4><p>HDZ može koalirati s Domovinskim pokretom – imali bi 70 zastupnika, a ako bi i u dijaspori bio isti odnos snaga kao prije 4 godine, to je 73 zastupnika. Od kuda uzeti 4 zastupnika – manjine sigurno ne, barem ne SDSS i Furio Radin. Mogli bi s preostala 4 zastupnika manjina sklopiti koaliciju i dolaze do 77 ruku dovoljno za formirati Vladu.</p><h4><strong>Kako Davor Bernardić može do Banskih dvora?</strong></h4><p>RESTART sa svojim 51 zastupnikom, kada bi okupio koaliciju FOKUS, PAMETNO I STRANKA S IMENOM I PREZIMENOM, pa da im potporu daje kroz manjinsku vladu koalicija MOŽEMO, REFORMISTI, imali bi 61 zastupnika, a kada bi im svi zastupnici manjina dali potporu, došli bi na 69 mandata. U nekom nestvarnom scenariju, kada bi i MOST kao manjinsku vladu podupirao vladu <strong>Davora Bernardića</strong>, on bi došao na 78 zastupnika, dovoljno za formiranje Vlade, javlja <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/treci-dio-ekskluzivnog-istrazivanja-nove-tv-tko-osvaja-najvise-mandata-u-cetiri-zagrebacke-jedinice---611740.html" target="_blank">Dnevnik.hr</a>.</p><p><em>Istraživanje se provodi CATI metodom (telefonsko anketiranje). U svakoj izbornoj jedinici anketira se po 500 ispitanika populacije 18+. Razdoblje anketiranja je od 27.6. do 2.7. Maksimalna pogreška uzorka po izbornoj jedinici je +/- 4,4%, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23%</em></p>