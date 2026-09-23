HDZ-u nije štetio Gospić. Što se ne bi moglo reći za Plenkovića. Postaje li on sada teret za HDZ?

Ima jedna dobra vijest za Andreja Plenkovića: u istraživanju javnog mnijenja prestigao je Ivana Penavu.

Ima i loša vijest: prestigao ga je na listi najnepopularnijih političara.

Nakon više mjeseci istraživanje Crobarometra, predstavljeno jučer na Novoj TV, lansiralo je predsjednika Vlade na samo čelo liste najomraženijih političara. Dosad se skrivao iz Penave, ali sad je izbio na sam vrh koji je oštar, hladan i izložen.

Ima još jedna loša vijest za Plenkovića: dosegnuo je rekordnu razinu nepopularnosti od čak 63 posto glasova ispitanika u anketi. Pa onda i još jedna: radi se o gotovo nezaustavljivom trendu koji traje od ovog ljeta kad je bilježio samo 55 posto glasova u izboru na najnepopularnijeg političara.

Nema "ne znam"

I konačno još jedna: nijedan ispitanik u anketi nije izjavio da ne zna kako bi ocijenio Plenkovića. Svi su ispucali svoje opcije na pozitivan ili više na negativan izbor, što nije bio slučaj prethodnih mjeseci.

Dakle, nema puno dobrih vijesti za premijera Plenkovića, a ima sve više onih loših. Radi se o trendu koji je eksplodirao nakon otkrića ekocida u Gospiću, trendu koji počinje predstavljati Plenkovića kao teret samom HDZ-u.

Gasio je požar u Omišu, ali nije ugasio politički požar s Gospićem.

Proteklih godina Plenković je uspio pacificirati stranku i umrtviti dobar dio političke scene, uzurpirati institucije, dominirati Hrvatskim saborom, kontrolirati komad medijske scene, ali sad su mu glavna prijetnja sami građani.

Dvije trećine

Barem oni koji u anketama više nemaju ni najmanje dileme što misle o Plenkoviću, koji se s negativnog rejtinga od 55 posto još ovoga lipnja podigao na zavidnih 63 posto. Uz 33 posto pozitivnog dojma, što je tek malo više od pozitivnog rejtinga HDZ-a.

Plenković polako postaje balast za sam HDZ.

Proteklih desetak godina mogao se promovirati kao adut HDZ-a, uz svoj pregovarački talent i koalicijski potencijal, uz cinično "dedramatiziranje" afera i skandala, uz kakvo-takvo odmicanje od radikalne desnice, makar po cijenu korupcije, inflacije i svih ostalih posljedica njegove vladavine.

Srušio mostove

No nedavno uskakanje u krevet s Domovinskim pokretom i vezanje uz Marka Perkovića Thompsona srušilo je Plenkovićeve mostove prema umjerenoj, centrističkoj i stranački neopredijeljenoj Hrvatskoj, da bi Gospić i njegov odnos prema ekološkoj katastrofi zabili nove čavle u lijes njegove premijerske karijere.

I Plenković je upao u vrtlog u kojem se teško snalazi.

Što je rejting slabiji, on je otvoreno agresivniji. Što brojke padaju, on više paničari. Što ga građani više kritiziraju, to se on više otresa na njih, na prosvjednike, aktiviste, oporbenjake, zastupnike, kritičare...

Aura se gasi

U tom svjetlu, Plenkovićeva aura kao da se gasi.

I njegovo patroniziranje oporbe, omalovažavanje zastupnika (i naročito zastupnica), klasično mobingiranje s političke pozornice, sada izgleda isprazno i izlizano.

Kad te dvije trećine građana ne voli, teško će te netko shvatiti ozbiljno.

No onda se postavlja ključno, možda i presudno pitanje za hrvatsku budućnost, koliko će Plenkovića još shvaćati ozbiljno u samom HDZ-u.

Ta stranka razvila je tijekom desetljeća sposobnost preživljavanja i obračuna sa svima koji joj predstavljaju balast. Neke su smjenjivali, neke odbacivali, pa onda izbacivali, neke zaboravljali, kao Franju Tuđmana u eri Sanaderove "detuđmanizacije", neke brisali, kao što je Karamarko izbrisao Jadranku Kosor iz stranačkih almanaha...

I svaki puta su se vraćali obnovljeni i popravljeni i spremni za novi pohod na vlast.

Do koje faze su došli s Plenkovićem?

Lablni faktor

Ako prosvjed u Gospiću nije previše uzdrmao HDZ, jer radi se o stranci koja ni pod kojim uvjetima ne pada ispod određenog postotka glasova, definitivno je uzdrmao samog Plenkovića i predstavio ga kao labilni faktor u periodu priprema za nove izbore.

Već se i iz samog HDZ-a šire priče o tome da neki suradnici i dužnosnici pokazuju otpor i svađaju se s Plenkovićem. Čak se i Gordan Jandroković pohvalio da se nekad porječka s Plenkovićem, HDZ-ov osramoćeni ličko-senjski župan Ernest Petry izjavio je kako je vrh Vlade bio informiran o otpadu, rogoborenja se javljaju i kod nekih drugih lokalnih HDZ-ovaca.

Sve donedavno to je bilo nepojmljivo u Plenkovićevom HDZ-u.

I stoga se može zaključiti da je Plenković postao teret HDZ-u, postao opterećenje lokalnim HDZ-ovcima - kao što je to bio i predsjedničkim kandidatima - kao što je pojačana iritacija hrvatskim građanima.

A to što je postao omraženiji od Penave, samo je dodatna sramota.

Ako se ovaj trend nastavi i u idućim mjesecima, HDZ će morati razmisliti s kim će izaći na iduće parlamentarne izbore.