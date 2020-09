HDZ zbrinuo vjerne partnere: Hrg odlazi u MORH, a Stjepan Čuraj u Ministarstvo financija

Mjesto državnih tajnika po ministarstvima dobili su bivši, ali i aktualni partneri Andreja Plenkovića. HSLS ima tri državna tajnika, HNS, SDSS. ali i Čačićevi Reformisti imaju po dva mjesta u ministarstvima

<p>Slaže se kadrovska križaljka nove Vlade <strong>Andreja Plenkovića.</strong> Na zatvorenom dijelu sjednice, uz prijedlog za opoziv uhićenog Dragana Kovačevića s mjesta predsjednika Uprave Janafa i imenovanje člana Uprave <strong>Stjepana Adanića</strong> za njegovog nasljednika do imenovanja novog putem javnog natječaja, Vlada je razriješila neke dosadašnje i imenovala nove državne tajnike. </p><p>Tako je <strong>Branko Hrg</strong> (HDS), koji je u prošlom mandatu bio odan partner HDZ-u, nakon što na parlamentarnim izborima nije uspio ući u Sabor, zbrinut u MORH-u. Tako će bivši zastupnik koji je završio Studij pedagogijskih znanosti pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa zvanjem odgojitelja predškolske djece biti državni tajnik ministra obrane. </p><p>Imenovan je umjesto <strong>Tomislava Ivića</strong> (HDZ) koji je do sada obnašao tu dužnost. Hrg se gotovo cijeli prošli mandat zalagao za neradnu nedjelju, a u Saboru je prošao kroz odbore za lokalnu i regionalnu samoupravu, odbora za poljoprivredu, a okušao se i u odboru za financije te za zdravstvo i socijalnu politiku. Uz Hrga poziciju državnog tajnika zadržao je Zdravko Jakop, koji je tu funkciju obnašao u prošlom mandatu. </p><p>I<strong> Stjepan Čura</strong>j (HNS), bivši zastupnik i partner HDZ-a, bit će državni tajnik i to u Ministarstvu financija. Ovaj ekonomist i pravnik također je bio pouzdan partner Plenkoviću. HNS je na izborima osvojio samo jedan saborski mandat i drže tanku Plenkovićevu parlamentarni većinu u Saboru,od 76 ruku. Uz Čuraja, državni tajnici u Ministarstvu<strong> Zdravka Marića</strong> i dalje ostaju <strong>Zdravko Zrinušić</strong> i <strong>Stipe Župan</strong>. Novoimenovani državni tajnik Čuraj u Saboru je bio zamjena za<strong> Ivana Vrdoljaka</strong>, a osim u saborskom odboru za gospodarstvo, prošao je među ostalim odbor za obitelj, mlade i sport, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, pravosuđe. HNS ima još jednog državnog tajnika i to u Ministarstvu graditeljstva <strong>Željka Uhlira</strong>, koji je istu funkciju obnašao i u prošlom mandatu. </p><p>Državni tajnik Ministarstva turizma i bivši saborski zastupnik<strong> Frano Matušić</strong> (HDZ) sad je državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova. Matušić je po struci akademski glazbenik odnosno profesor gitare, a kroz saborski mandat među ostalim bio u odboru za vanjsku politiku, europske poslove, međuparlamentarnu suradnju. Uz Matušića, novi državni tajnik, uz dosadašnju <strong>Andreju Metelko-Zgombić</strong>, bit će <strong>Zdenko Lucić</strong>. </p><p>Nova državna tajnica je i bivša zastupnica <strong>Irena Petrijevčanin Vuksanović</strong> (HDZ) imenovana je državnom tajnicom u MUP-u. Ona nije bila na izbornim listama HDZ-a na proteklim parlamentarnim izborima. Bila je predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu no manje je poznato da su njezino usko područje interesa sigurnosne teme. Na Hrvatskom vojnom učilištu nositeljica obveznog predmeta “Nove paradigme sigurnosnih prijetnji, rizika i izazova” te izbornog predmeta “Korporativna sigurnost i ugroze”. Bavi se i temama kibernetičke sigurnosti, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i manipuliranja društvenim mrežama. Mandat državnih tajnika u MUP-u produžen je <strong>Žarku Katiću </strong>i <strong>Tereziji Gras</strong>. </p><p>Mjesta državnih tajnika pripali su i sadašnjim partnerima. Tako je najviše dobio HSLS kojemu su pripala tri mjesta državnih tajnika. Uz dosadašnjeg državnog tajnika u MUP-u, u Ministarstvo prometa kao dosadašnji pomoćnik ministra na mjesto državnog tajnika dolazi <strong>Alen Gospočić</strong>, a u Ministarstvo zdravstva šef neurologije u KB-u Dubrava <strong>Silvio Bašić</strong>.</p><p>SDSS je ostao sa svoja dva državna tajnika, i to <strong>Spomenkom Đurić</strong> u Ministarstvu regionalnog razvoja i <strong>Milom Horvatom</strong> u Ministarstvu gospodarstva. Reformisti <strong>Radimira Čačića</strong> isto su dobili dva državna tajnika. <strong>Tomislav Paljak</strong> bit će u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a <strong>Sandra Herman</strong> u Ministarstvu turizma i sporta.</p>