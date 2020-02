HDZ: 'Živimo sve kvalitetnije'; SDP: 'Ove mjere nisu dovoljne'

Ne volim kad se potiče ta neka kataklizmička, negativna atmosfera da se u Hrvatskoj ne može, da ništa nema smisla. Činjenica jest da nas jako puno ljudi napušta, ali se taj trend smanjuje i jako puno ljudi se i vraća. Magičnih rješenja nema, ali život u Hrvatskoj je sve kvalitetniji, plaće rastu i trudimo se rasteretiti gospodarstvo, istaknuo je u subotu predsjednik Mladeži HDZ-a Ivan Vidiš na prvoj debati političkih stranaka koje je u Sveučilištu u Zagrebu organiziralo Hrvatsko debatno društvo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladež HDZ-a i SDP-a sučelila je svoja stajališta o temi položaja mladih u Hrvatskoj naglasivši probleme i rješenja svatko sa svoje strane.

- Bez mladih u Hrvatskoj nema napretka i oni su okosnica razvoja Hrvatske. Mi želimo da mladi u Hrvatskoj imaju što kvalitetniji život i način na koji mi tome pristupamo je sveobuhvatan. Za nas je jako bitno mladima stvoriti okvir da sami donose svoje odluke, da sami razviju svoju karijeru, što lakše dobiju prvi posao i to radimo kroz više politika - istaknuo je Vidiš nabrojavši mjere ove Vlade prema mladima, kao što je ukidanje Stručnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i uvođenje pripravništva, povećanja studentskih satnica, dodjele stipendija, povećanja plaća, stambenog zbrivanja kroz APN i POS stanogradnje...

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

- Smatram da idemo u dobrom smjeru, da mladi dosta lakše stječu to prvo radno iskustvo i samim time osnivanje obitelji. Osnova svake dobre politike je da uključi mlade, a to je naš smjer. Želimo da mladi imaju što veće plaće i ovdje ostanu jer mislim da je Hrvatska zemlja ugodnog života - rekao je predsjednik Mladeži HDZ-a.

'Pohvalne, ali nedovoljne mjere'

Opozicija, mladi SDP-ovci, poručili su kako su to pohvalne, ali nedovoljne mjere.

- Mi već duže radimo na kompleksnom programu plana za mlade koji će biti raščlanjen u četiri bitna sgmenta, a to su obrazovanje, zapošljavanje, stambena problematika i kultura - istaknula je Biljana Gaća, predsjednica Foruma mladih SDP-a naglasivši kao glavni problem s kojim se suočavaju mladi prekarni rad.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

- Statistički podaci pokazuju da je svaka druga osoba do 29 godina zapravo osoba koja radi prekarni rad, to je rad koji nudi veliku nestabilnost i nesigurnost i vodi nas u začarani krug. Najveći postotak onih koji su zaposleni na određeno vijeme su upravo mladi pa ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje, samim time se vrlo teško odlučuju zasnovati obitelj i ostati živjeti u Hrvatskoj. Možemo se ugledati na neke zemlje zapadne Europe, koje su ukinule ugovor na određeno jer postoje ugovori na neodređeno s probnim radom - rekla je dodavši kako Hrvatskoj nedostaje vizije i strategije za tržište rada.

'Nikakve tablet reforme i kozmetičke promjene neće učiniti učenika sposobnijim'

- Mi još uvijek imamo neke pravilnike u HZZ-u o zanimanjima iz bivše Jugoslavije, još uviek nismo spremni da se suočimo s vremenom 21. stoljeća - istaknula je ukazavši na nejednakost položaja mladih u raznim dijelovima Hrvatske.

- Ja dolazim iz Vukovara, Slavonije i položaj mladih u Slavoniji nije jednak onima u Zagrebu. Jedna od mjera je stvaranje tržišta 21. stoljeća. Potrebno je povećati mjere u slabije razvijenim regijama s ciljem zadržavanja mladih - rekla je.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Što se tiče obrazovanja, naglasila je kako Hrvatska treba nastaviti s onime što je SDP započeo.

- Nikakve tablet reforme i kozmetičke promjene neće učiniti učenika sposobnijim. Zalažemo se za uvođenje građanskog odgoja kao zasebnog predmeta jer bez toga se ne može učiti djecu društvenoj solidarnosti, to nam nedostaje, a definitvno nam je potrebna financijska pismenost - rekla je.

Kao glavni problem mladi SDP-ovci su naveli i to što mladi ne mogu doći do svoje prve nekretnine.

- Vidimo niz afera kod ministara koji ne mogu pobrojati svoje nekretnine, a mladi ne mogu doći ni do garsonjere. Naš prijedlog je uvođenje socijalno-društevnog stanovanja, da jedinice lokalne samouprave kroz subvenciju izrađuju stanove i daju ih mladim obiteljima po normalnim cijenama, bez velikih kamata - rekla je Gaća.

Porezne olakšice za mlade obitelji

Potpredsjednik Foruma mladih, Kristian Čarapić, istaknuo je kako demografija ima dva velika problema, a to su niski natalitet i veliko iseljavanje mladih

- Zbog manjka radnih mjesta, niskih primanja i velike neimaštine, velik broj ljudi se teško odlučuje imati dijete. Tu su i problemi vrtića, ne samo da ih nema dovoljno nego su skupi - rekao je.

SDP-ovci su istaknuli kako bi se mlade obitelji trebalo osloboditi poreza pri kupnji nekretnine ili uvesti porezne olakšice.

- SDP je uvodio takve olakšice, nažalost, kasnije su ukinute. Prijedlog je da država pomaže u otplati kredita kada se osoba nađe u problemima i teškim situacijaam ili kada se odluči osnovati obitelji. Nekretnine su skupe, krediti veliki, najmovi u sivoj ekonomiji. Zato se mladi teško odlučuju na kupnju nekretnine, nemaju dovoljno novaca, ne mogu dobiti kredit. A zanemarili smo napuštene objetkte, potrebno je napraviti revitalizaciju napuštenih objekata kako bi se mladi koji su otišli imali gdje vratiti - rekao je Čarapić.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Potpredsjednik Mladeži HDZ-a, ujedno i zamjenik gradonačelnika Solina, Ivica Rakušić, pohvalio je Vladinu reformu poreza na dohodat istaknuvši da je većini jedinica lokalnih samouprava donijela veće prihode, pa tako i Solinu u iznosu 10 milijuna kuna.

- Osuđeni smo na EU fondove, a u mandatu ove Vlade stopa ugovorenosti je narasla na 80 psoto. Time se u Solinu provodi projekt kojim smo omogućili roditeljima djece predškolske dobi produljeni boravak. Naime, događa se da se roditelji, najčešće žene, zbog nemogućnosti ostavljanja djece se odlučuju na pola radnog vremena ili uopće ne rade. Solin je i drugi po otvaranju obrta - naveo je Rakušić naglasivši kako je u Hrvatskoj zaista moguće ostvariti pozitivne trendove, pogotovo za mlade.

- Zalažemo se kao politički pomladak da mladi budu što više involvirani - rekao je.

'U Hrvatskoj vlada teži oblik pesimizma'

Vidiš je, pak, naveo pozitivne učinke APN-a i POS stanogradnje.

- Govori se da su te mjere loše i da nemaju smisla, a podatak je da je APN koristilo preko 5000 mladih obitelji, a zadnje tri godine kod tih obitelji rođeno je 850 djece. Ne bih baš rekao da sve te mjere nemaju smisla i da ne pomažu mladima - rekao je dodavši kako ima dojam da ljudi ne shvaćaju koliko Vlada sveobuhvatno radi na tome da u Hrvatskoj bude bolje.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

- Na svim razinama, oko svih tih problema, pokušavamo dati rješenje. Radimo sve što je moguće da omogućimo bolje uvjete u Hrvatskoj. Nama je stvarno stalo, nudimo mjere. Uključio sam se u politiku jer smatram da sam iskusio dosta toga kao mlada osoba, radio sam preko SOR-a, čekao sam na prvo radno mjesto osam mjeseci, bio na masu pripravništva, borio se u privatnom sektoru... Svjesni smo problema i bit našeg djelovanja nije da je sve super i da smo mi najbolji nego detektirati probleme. Tih mjera će biti još, pokušavamo naći sredstva za sve te potrebe koje društvo ima - rekao je.

Gaća se složila s Vidišem da u Hrvatskoj vlada teži oblik pesimizma, ali napominje da on nije neutemljen.

- Ljudi teško žive. Ali potreban nam je optimizam - rekla je.

Dotaknuli su se i teme nepovjerenja u insticije, a Gaća je naglasila kako afere i korupcija razdiru naše društvo.

- Institucije nisu tu da bi ih se građani bojali nego da bi im vjerovali i da bi znali, kao djevojke koje su silovane ili pretučene, da će biti zaštićeni od sustava, a počinitelji biti adekvatno kažnjeni. To je ono što se ne događa u Hrvatskoj, mladi ne vjeruju institucijama i rak rana društva je pravosuđe - rekla je.

Vidiš je poručio kako smo kao društvo zadnjih par godina pokazali da je korupcija top tema.

- Korupcija je nešto što je svima nama koji se trudimo pošteno raditi svoj posao iritantno - rekao je.