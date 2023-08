Heda želi postati terapijski pas za djecu s teškoćama u razvoju i skuplja novac za pseću školicu

Nije tajna da terapijski psi uistinu puno pomažu djeci s teškoćama u razvoju, a oni koji rade s ovom djecom to najbolje znaju. Zato je stručni tim Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava poželio upravo takav poseban tretman svojim štićenicima. U ovom centru djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom mogu dobiti psihosocijalnu podršku, smještaj, cjelodnevni i poludnevni boravak i školovanje. Kako bi svojim štićenicima pružili i mogućnost terapije uz terapijskog psa, stručnjaci ove ustanove - Ana, Branka, Danijela i Ivana - poželjele su svom timu pridružiti još jednu stručnjakinju – kujicu Hedu. No, da bi taj svoj san ostvarile, treba im mala pomoć izvana, a za tu pomoć ne trebaš biti nikakav stručnjak. Naime, na tom im putu treba i mala financijska pomoć…



Evo što ove stručne žene kažu: „Naš posao rehabilitatora je poseban u svakom pogledu. Mi bismo rekle i najljepši na svijetu jer djecu motiviramo i učimo kako da svladavaju prepreke i pomiču svoje granice, a da pri tom budu i ono što jesu, malci kojima je potrebna igra, smijeh i pozitiva. U želji da unaprijedimo terapijski rad s korisnicima, ali i da ga učinimo još zanimljivijim – poželjele smo i četveronožnog pomagača te nam u Centar odnedavno dolazi i naša buduća zaposlenica, kraljevska pudla Heda. Za sebe kaže da je još mlada i vrckava te da jako voli djecu i igru s njima. Samopouzdano misli da će biti odličan terapijski pas, a mi se s njom u potpunosti slažemo.“



Možeš li odoljeti i ne pomoći ovakvom samopouzdanom pomagaču? Mi smo sigurni da će ona svoj posao raditi vrhunski! No, Heda je još mlada i nije u potpunosti sigurna što treba raditi, osim što zna da mora biti draga i uživati u maženju. Zato bi trebala proći školicu koju prolaze svi terapijski psi, a za to joj je potreban jedan mali poguranac u obliku novčića… Aktivnosti koje su potrebne da bi Heda postala terapijski pas i uključila se u rad s djecom s teškoćama u razvoju iziskuju određena financijska sredstva koja Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava trenutno nije u mogućnosti osigurati. Upravo su se zato stručnjakinje ovog Centra odlučile na ovaj način potražiti pomoć u obliku donacija, vjerujući da će mnogi razumjeti njihov cilj i motivaciju.



„Ne sumnjamo da će naša Heda pružati emocionalnu podršku djeci kad je to potrebno, poticati ih na fizičku aktivnost, poboljšavati im socijalne vještine te im pomagati u smanjenju stresa i tjeskobe jer već i samo prisustvo (terapijskog) psa, a i znanost nam to potvrđuje, djeluje izuzetno opuštajuće i ugodno,“ ističu Ana, Branka, Danijela i Ivana. U Centru se one neprestano trude djeci koja su uključena u terapijske vježbe osigurati veselo, toplo i poticajno okruženje, a svoje najvažnije partnere, njihove roditelje, savjetovati i ohrabrivati. „Svaki, i najmanji, napredak naših korisnika smatramo vrijednim i veseli nas!“ entuzijastične su ove stručnjakinje, u nadi da ćemo im svi pomoći svojom donacijom. A one će, kao i Heda, biti neizmjerno zahvalne na tom. Za Hedino školovanje možeš uplatiti klikom na ovu crowdfunding kampanju:

Njuškica dobrote – Pomoć u školovanju terapijskog psa za sretnije djetinjstvo