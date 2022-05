HEP objasnio: Tko ima pravo na otpis računa za struju na Baniji? Kako i gdje ostvariti to pravo?

Zbog detaljnog propisanog postupka utvrđivanja popisa građana s pravom otpisa računa za električnu energiju u koji je uključeno više institucija, jedan manji dio građana na svojim računima nije dobio oznaku „OTPISANO“. Takve pojedinačne događaje nije moguće izbjeći zbog dugotrajnosti i složenosti postupka provjere i fluktuacije građana koji po različitim propisanim kriterijima ulaze i izlaze s popisa. Taj je postupak kontinuiran, a evidencije podložne stalnim promjenama. Dobra je vijest da će, kao i svaki puta do sada u sličnim situacijama, svima koji ostvaruju pravo na otpis bez obzira jesu li ili nisu dobili oznaku „OTPISANO“, račun biti otpisan te ga kupci neće morati platiti, kažu u HEP-u.

- Kupci koji imaju pravo na otpis, a nisu zaprimili račun s oznakom „OTPISANO“ trebaju se za realizaciju prava obratiti HEP ODS-u, Elektri Sisak. HEP ODS je do sada uspješno izvršio provjeru podataka i provedbu ispravka u evidenciji za oko 800 kupaca koji su mu se javili s tim problemom - dodali su i objasnili proceduru.

Kako ostvariti pravo na otpis potraživanja?

Otpis potraživanja od kupaca na potresom pogođenom području bazira se na evidenciji dodijeljenih odgovarajućih oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina koju vodi Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) te na evidenciji korisnika prava iz sustava socijalne skrbi, koja je u nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Spomenute evidencije dostavljaju se HEP Operatoru distribucijskog sustava (HEP ODS) koji ih usklađuje s evidencijom korisnika mreže jer evidencije spomenutih institucija ne sadrže broj obračunskog mjernog mjesta ili broj brojila. Naime, svako pojedino obračunsko mjerno mjesto potrebno je upariti s nositeljem prava na otpis potraživanja. To je poseban izazov u slučajevima kad osobe nastanjene u objektu, stalno ili privremeno, nisu ujedno i korisnici mreže, odnosno krajnji kupci.

Naime, HEP ODS od HCPI-ja redovito mjesečno u zadnjem tjednu zaprima evidenciju građana koji ostvaruju pravo na otpis temeljem stupnja oštećenja objekta. Ovaj popis sadrži oznaku kategorije oštećenja, OIB, ime i prezime, informaciju radi li se o prebivalištu ili boravištu te adresu s naznakom pripadajućeg grada ili općine, s tim da kontinuirano zaprima i korekcije podataka, retroaktivno za razdoblje od početka primjene kriterija iz zaključaka Vlade. Ministarstvo pak sredinom svakog mjeseca dostavlja podatke o korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi za prethodni mjesec. Popis sadrži iste osobne podatke kao i popis HCPI-ja. Zaprimljene evidencije HEP ODS uparuje s evidencijom korisnika mreže, odnosno krajnjih kupaca kategorije kućanstvo. U pravilu su više građana članovi jednog kućanstva s jednim ili više obračunskih mjernih mjesta, tako da je broj obračunskih mjernih mjesta na kojima se provodi otpis manji od broja građana koji ostvaruju pravo na otpis potraživanja. Slijedom navedenog, zbog dugotrajnosti procesa i samih rokova dostave, postoje kupci kojima su poslani računi prije evidencije prava na otpis. Za ove kupce, a po evidenciji prava, izdani računi bit će stornirani, a kupci će zaprimiti nove račune s oznakom „OTPISANO“.

Što ako se netko tko ima pravo na otpis ne nalazi na popisu?

U tom procesu može se dogoditi da neki korisnik koji ostvaruje pravo ne bude evidentiran u sustavu HEP ODS-a. Najčešći je razlog taj što građanin koji ostvaruje pravo na otpis potraživanja nije ujedno i kupac, odnosno korisnik mreže HEP ODS-a, jer se kao korisnik mreže vodi neka druga osoba koja se ne nalazi na popisima nadležnih institucija. Moguće su i greške u evidenciji podataka, primjerice zbog unosa pogrešnog OIB-a ili nepodudaranja adrese u popisima institucija s onima u evidenciji HEP ODS-a. Dakle, iako je za oko 11,5 tisuća građana uspješno proveden postupak utvrđivanja prava na otpis, u nekim slučajevima, zbog opisanih razloga nisu prepoznati građani – kupci koji imaju pravo na otpis potraživanja. Oni se radi provjere statusa mogu javiti u HEP ODS Elektru Sisak koji će ih nakon dodatne provjere uvrstiti na popis koji će proslijediti opskrbljivačima na provedbu otpisa.

Postoje i takvi pojedinačni primjeri kao što je slučaj s gospođom koja je izgubila pa ostvarila pravo po jednom od propisanih socijalnih kriterija što je zavedeno u evidenciji Ministarstva nakon što je ono dostavilo redoviti ažurirani popis HEP ODS-u. S obzirom da je za njeno obračunsko mjesto baš tada izrađen redovni šestomjesečni obračun, na svom računu nije mogla dobiti oznaku “OTPISANO”. Međutim, kad se evidencija ažurira, otpis će se provesti za čitavo razdoblje od kada gospođa ima na to pravo. Slično je i s obitelji koja se bila odselila u Zagreb te zbog toga nije imala pravo na otpis. Povratkom u Petrinju, na to imaju pravo, ali se to na računu može vidjeti tek kad se u evidenciji provede novi podatak. I njima će računi biti otpisani za čitavo vrijeme za koje imaju to pravo.

Ne plaćajte račune s oznakom „OTPISANO“! Što ako netko ipak plati?

Važno je ponoviti, kupcima koji imaju pravo na otpis potraživanja, računi se u skladu sa zakonskim propisima moraju izdavati, iako će biti otpisani. Na takvim računima HEP Elektre treba stajati oznaka “OTPISANO”. Kupci koji su zaprimili račune s oznakom “OTPISANO” takve račune ne trebaju plaćati. Onim kupcima koji su po računima s oznakom „OTPISANO” ipak vršili uplate, a nemaju ranijih dugovanja, uplate će biti evidentirane i prikazane kao višak uplaćenog iznosa koji mogu ostaviti za buduća potraživanja ili, temeljem zahtjeva, zatražiti povrat uplaćenog viška.

Što se tiče kupaca koji su opravdano reklamirali zaprimljeni račun bez oznake „OTPISANO“, te su im korigirani podaci u evidenciji, njima će se pravo na otpis realizirati retroaktivno. To znači da će im se već izdani račun bez oznake „OTPISANO“ stornirati te će zaprimiti novi račun s navedenom oznakom.

Dopis HEP-Elektre kupcima na potresom pogođenom području

Kako bi u budućnosti prevenirali neizvjesnost kupaca, HEP-Elektra će svim kupcima na potresom pogođenom području uz račune u privitku slati i dopis sljedećeg sadržaja:

Poštovani,

na temelju zaključaka Vlade RH, do 30. lipnja 2022. godine, pravo na otpis potraživanja za utrošenu električnu energiju imaju isključivo krajnji kupci iz kategorije kućanstvo stradali u potresu, a koji zadovoljavaju uvjete iz zaključaka Vlade RH i nalaze se na području Grada Petrinje, Grada Gline, Grada Siska, Grada Hrvatske Kostajnice, Općine Lekenik, Općine Sunja, Općine Donji Kukuruzari, Općine Majur, Općine Dvor, Općine Topusko, Općine Gvozd, Općine Jasenovac, Općine Hrvatska Dubica, Općine Martinska Ves, Općine Pokupsko i Općine Kravarsko. Kupci moraju zadovoljavati jedan od sljedećih uvjeta:

• Da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima je dodijeljena oznaka kategorije oštećenja i uporabljivosti građevina: N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja; N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja; PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled i PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije, a koji su obilježeni istaknutom crvenom, odnosno žutom naljepnicom te koji se nalaze u zamjenskom smještaju na navedenom području odnosno krajnjim kupcima na privremenom smještaju u kontejnerima i kontejnerskim naseljima.

• Da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Kako se popis obračunskih mjernih mjesta kupaca koji su realizirali pravo na otpis kontinuirano dorađuje, postoji mogućnost da kupci koji imaju pravo na otpis, zaprime račun bez oznake „OTPISANO“. U želji da našim kupcima, koji su obuhvaćeni mjerom otpisa potraživanja prema zaključcima Vlade RH, a koji ipak zaprime račun bez oznake „OTPISANO“, pomognemo u ostvarenju njihovog prava, pozivamo ih, smatraju li da zadovoljavaju navedene kriterije, da se obrate nadležnom distribucijskom području HEP-Operatora distribucijskog sustava. Naravno, svi kupci koji se za pomoć obrate svom opskrbljivaču HEP Elektri, njihovo traženje proslijedit ćemo nadležnom distribucijskom području.

