HEP objavio koliko će skuplji biti računi za struju u travnju

Cijena struje najvećem broju kućanstava od početka travnja porast će u prosjeku za 9,6 posto, što na mjesečnom računu znači 30-ak kuna veći iznos računa, pokazuju projekcije Hrvatske elektroprivrede (HEP).

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s ministrom Zdravkom Marićem

"Kako je i najavljeno u prezentaciji paketa mjera za ublažavanje rasta cijena energenata Vlade RH, računi za električnu energiju kućanstava prosječno će od 1. travnja porasti za 9,6 posto, što mjesečno iznosi oko 27 kuna", naveli su iz HEP-a na upit Hine.

Taj se izračun, objašnjavaju, odnosi na tipičnog kupca koji koristi javnu uslugu opskrbe (opskrbljivač HEP Elektra), u tarifnom modelu 'bijeli', uz omjer potrošnje od 60 posto u višoj i 40 posto u nižoj tarifi i čiji mjesečni prosječni račun trenutno iznosi 283 kune.

Premijer Andrej Plenković je sredinom veljače predstavio Vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata i tada istaknuo kako će temeljem tog paketa cijene električne energije porasti za 9,6 posto, dok bi bez tog paketa porast bio 23 posto.

Potkrijepio je to i primjerom prosječnog kućanstva čiji je godišnji račun za struju 3.400 kuna. "Da ništa ne napravimo ta cijena bi narasla za 782 kune na 4.182 kune prosjeka u godini dana. S našim mjerama ono što je bilo 3.400 narast će na 3.725, dakle 325 kuna godišnje", pojasnio je premijer sredinom veljače.

Poskupljenje ovisi o tarifnom modelu i potrošnji

Većina kućanstava u Hrvatskoj još uvijek je u sustavu javne usluge opskrbe s obzirom da javnu uslugu, po podatcima HEP-a, koristi dva milijuna kupaca kategorije kućanstvo u Hrvatskoj.

HEP Elektra jedini je energetski subjekt ovlašten za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj. Na internet stranici HEP Elektre nedavno su objavljene tarifne stavke za kućanstva koje će se primjenjivati od 1. travnja ove godine, a postotak njihove promjene kreće se od 9 do 13,5 posto.

"S obzirom da se od 1. travnja posebno mijenjaju tarfine stavke koje se odnose na korištenje mreže (prijenos i distribuciju) i koje je utvrdila Hera, a posebno stavke za opskrbu električnom energijom, visina promjene računa u svakom će pojedinačnom slučaju ovisiti o tarifnom modelu i količini potrošene električne energije te o omjeru potrošnje u višoj i nižoj tarifi", objašnjavaju iz HEP-a.

Iznose tako primjer kupca s jednotarifnim mjerenjem (tarifni model 'plavi) i prosječnom godišnjom potrošnjom od 2.000 kWh, čiji će mjesečni račun porasti sa 185 na 199 kuna, odnosno za 14 kuna.

Naime, kućanstva u 'plavom' tarifnom modelu od početka travnja će potrošenu električnu energiju plaćati po cijeni od 0,8395 kuna (od čega se 0,5295 kn/kWh odnosi na energiju, a 0,31 kn/kWh na tzv. mrežarinu odnosno naknadu za prijenos i distribuciju).

Kada se na to doda i PDV od 13 posto, cijena za kućanstva u 'plavom' tarifnom modelu za energiju i mrežarinu iznosit će 0,9486 kn/kWh, što je za 9,03 posto više nego do sada (0,77 kn/kwh bez, a 0,87 kn/kWh s PDV-om).

Nešto veći postotni porast očekuje, pak, kućanstva u najčešćem tarifnom modelu 'bijeli' (s dvotarifnim mjerenjem), a s obzriom na rast tarifnih stavki i za energiju i za mrežarinu (u višoj tarifi).

Naime, po novome će kućanstva struju u višoj tarifi na jedinstvenom računu (energija i mrežarina) plaćati 0,9535 kuna po kWh (s PDV-om 1,0775 kn/kWh), što je 13,5 posto više nego što plaćaju sada, a u nižoj tarifi će porasti za 8,9 posto, na 0,4465 kn/kWh (0,5045 kn/kWh s PDV-om).

No, kućanstva trebaju imati na umu da uz to još plaćaju i posebnu naknadu za obnovljive izvore i visokoučinkovitu kogeneraciju u iznosu od 0,105 kn/kWh (bez PDV-a).

Također plaćaju i mjesečnu naknadu za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu, a od travnja će ta naknada i u 'plavom' i 'bijelom' tarifnom modelu porasti na 19 kuna (s PDV-om 21,47 kuna), s dosadašnjih 17,40 kuna (s PDV-om 19,66 kuna).

Po podatcima HEP-a, prosječna godišnja potrošnja kupaca s dvotarifnim mjerenjem (tarifni model 'bijeli') u 2021. godini iznosila je 3.200 kWh. Njima će račun porasti s oko 250 na oko 280 kuna mjesečno, odnosno prosječno za 30 kuna, izračun je HEP-a.

Kućanstvima koji koriste tržišnu uslugu HEP-a računi veći 30-40 kn mjesečno

Povećanje iznosa mjesečnog računa od 30 do 40 kuna očekuje kućanstva koja su izabrala tržišnu uslugu HEP Opskrbe - Hepi, a takvih je oko 73.000. Oni su do sada imali nižu cijenu nego kućanstva u javnoj opskrbi (u pravilu 5 posto nižu cijenu opskrbe), no od početka travnja će se te cijene izjednačiti.

"Za kupce koji su izabrali tržišnu uslugu HEP Opskrbe - Hepi (njih oko 73.000), visina tarifnih stavki koje će vrijediti od 1. travnja, utvrđuje se u istom iznosu kao i za kupce na javnoj usluzi. Njima će, ovisno o tarifnom modelu promjena mjesečnog računa iznositi između 30 i 40 kuna", navode iz HEP-a u odgovoru na upite Hine.

HEP Opskrba je početkom ožujka na svojim internet stranicama objavila promjene cijena u tržišnom sustavu Hepi, objašnjavajući kako je ta promjena "rezultat ekstremnog rasta cijena primarnih energenata (plin, nafta, ugljen), povećanja cijena CO2 certifikata, kao i povećanja cijena električne energije na veleprodajnim tržištima".

Kućanstva koja se ne slažu s izmjenama cijena imaju pravo na raskid ugovora, a iz HEP Opskrbe ih pritom mole da ih o tome obavijeste pisanim putem najkasnije do 15. ožujka.

HEP će i dalje snositi trošak solidarne naknade

Na računima kućanstava iskazana je i solidarna naknada, koja, u skladu s vladinom uredbom iz 2015. godine, iznosi tri lipe po kilovatsatu, a koju će i nadalje u državni proračun uplaćivati HEP Elektra i HEP Opskrba.

"Solidarna naknada ne predstavlja dodatni teret kupcima niti utječe na ukupan iznos računa već će taj trošak kao i do sada snositi HEP i neće ga prebacivati na kupce", najavljuju iz HEP-a.

Gen-I povećao cijene energije od ožujka

Uz HEP Opskrbu, tržišne uvjete opskrbe električnom energijom na hrvatskom tržištu nude još slovenski Gen-I i tvrtka E.ON Hrvatska, koja je u vlasništvu njemačke energetske grupacije.

Gen-I je putem svoje internetske stranice (jeftinastruja.hr) svoje kupce obavijestio da je početkom ožujka povećao cijene energije. Tako od 1. ožujka Gen-I kućanstvima u 'plavom' tarifnom modelu naplaćuje energiju po cijeni od 0,552 kune po kilovatsatu (s PDV-om 0,624 kn/kWh).

U 'bijelom' u višoj tarifi cijena je 0,595 kn/kWh (s PDV-om 0,672 kn/kWh), a u nižoj 0,295 kn/kWh (s PDV-om 0,333 kn/kWh).

U oba tarifna modela mjesečna naknada za opskrbu iznosi 22,40 kuna (s PDV-om 25,31 kunu).

Te cijene, kako se napominje, "ne uključuju naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže, eventualne druge poreze, trošarine, naknade i druga davanja koja određuju nadležne državne institucije i na koja opskrbljivač nema utjecaja".

A kako će početkom travnja, sukladno odluci Here iz prosinca prošle godine, porasti troškovi korištenja distribucijske i prijenosne mreže i za neke kategorije kućanstava, ostaje za vidjeti da li će i koliko dodatno porasti ukupni trošak za struju kućanstvima koja opskrbljuje Gen-I.

E.ON će nove cijene komunicirati sa svojim kupcima

Iz tvrtke E.ON Hrvatska na upit o novim cijenama električne energije od početka travnja nisu konkretno odgovorili već najavljuju da će to komunicirati sa svojim kupcima.

"Pri donošenju odluke o povećanju cijena razmatramo novonastale tržišne okolnosti i izrazitu promjenjivost cijena energenata koje su dosegnule svoje neviđene vrhunce. Poslovnu odluku o povećanju cijena komuniciramo isključivo našim kupcima pri tome stojeći im na raspolaganju za sva njihova dodatna pitanja i ostvarivanje njihovih prava", kažu u E.ON-u.

Napominju kako će, sukladno njihovim Općim uvjetima opskrbljivača i zakonskim obavezama, novi cjenik biti dostupan i na njihovoj internet stranici.

"Razumijemo interes medija za ovu temu, ali kako se ova poslovna odluka odnosi isključivo na naše kupce oni biti pravovremeno izravno obaviješteni", ponavljaju iz E.ON Hrvatska.