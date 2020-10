Heroj obrane Zadra danas čisti ulice: 'Na obljetnice me ni ne zovu, slavim ih doma s obitelji'

<p>- Smetlar sam i ne sramim se toga... Sretan sam što imam posao. U vojnu mirovinu nisam htio, sram me bilo u svojim 20-ima i dobro sam napravio, jer puno je mojih suboraca tako stradalo, nisu to mogli podnijeti nakon svega što su proživjeli. Dugo nisam mogao naći posao. Hrvatskim braniteljima je to gotovo nemoguće. Kad bi čuli da sam u ratu bio pet godina, rekli bi da će se javiti, ali nikad nisu. Bilo mi je teško, htio sam dignuti ruku na sebe. Zaposlio sam se u Čistoći prije 13 godina, a na razgovoru sam slagao da sam bio u ratu samo šest mjeseci. Tadašnji direktor zapošljavao je branitelje, velik dio njih i danas radi u Čistoći - kaže Valentino Grdović (56), jedan od branitelja kojeg nećete vidjeti na obilježavanjima obljetnice za Dan obrane grada 5. listopada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Bio je zarobljen i pobjegao je, a potom je ranjen u vrat u toj ključnoj borbi za obranu Zadra 1991. godine. Nakon što mu je rana zavijena, nije htio kolima hitne u Zadar.</p><p>- Ma, bila je to samo ogrebotina. Morao sam biti na mjestu gdje se brani grad, jer da je obrana probijena, danas ne bi bilo ovako. Bio sam spreman umrijeti - kazuje nam Valentino Grdović te dodaje da je i Zadar bio pod kišom granata. </p><p>Zadar su tada žestoko napadali pripadnici do zuba naoružane JNA i pobunjeni Srbi, a ključni je događaj bilo uništenje tenka T-55. Taj tenk na Dračevcu danas je simbol obrane Zadra. Tenk uništio pripadnik 4. gardijske brigade Željko Vujić, u ekipi osmorice hrabrih među kojima je bio i Valentino Grdović. On je danas radije ‘u smeću’, nego na proslavama obljetnica.</p><p>- Mene tamo i ne zovu. Mi obljetnicu proslavimo doma, s obitelji i prijateljima. Kada vidim tko tamo dolazi, tko drži govore, kome dodjeljuju priznanja i plakete, tko je u prvim redovima, dođe mi plakati. Zato na svaku obljetnicu idem raditi, čistim Kalelargu - kaže Grdović.</p><h2>Dukić: Nikome se ne daje pozivnica na ruke, već su svi pozvani</h2><p>Danas je inače u Zadru obilježen Dan obrane grada, a na svečanosti su bili ministar obrane Mario Banožić, te zadarski gradonačelnik Branko Dukić.</p><p>Kako piše <a href="https://zadarski.slobodnadalmacija.hr/zadar/4-kantuna/dukic-i-culina-valentino-grdovic-nije-pozvan-jer-se-nikome-pozivnica-ne-daje-na-ruke-hvala-njemu-i-svim-braniteljima-zadra-1049022" target="_blank">Slobodna</a>, osvrnuo se na Grdovića i činjenicu da nikada nije bio pozvan na obljetnicu obrane Zadra.</p><p>- Nikome se ne daje pozivnica na ruke, već su svi pozvani. Ovo je Dan obrane svih branitelja, dan kada je linija od desetak kilometara obranjena i u kojem je sudjelovalo cijelo stanovništvo grada Zadra i čijom se zaslugom izbjeglo da Zadar ne postane drugi Vukovar. Svima onima koji su zaslužni veliko hvala i svima treba dati određeni pijetet i značaj, rekao je gradonačelnik Dukić dodajući kako će uvijek postojati netko tko će osjećati izostavljenim, ali i kako su svi pozvani te su jednako važni i bitni za Zadar.</p>