Heroji s neba: Spašavala malog Brunu, a sad mu je krsna kuma

Kad smo dobili obavijest da na Rabu imamo mamu i nedonošče rođeno u 23. tjednu trudnoće, kod kuće, dežurni liječnik Ratimir Benčić i ja bili smo zatečeni. Nismo znali što nas čeka, kaže medicinska sestra natporučnica Valentina Malović iz vojnog letačko-medicinskog tima.

Uz veliki doprinos rapske Hitne službe, zajedno su prošle godine na Uskršnji ponedjeljak spasili maloga Brunu, koji je preživio samo zahvaljujući brzom transportu od 20 minuta do riječke bolnice. Spasilački tim je otad, piše “Hrvatski vojnik”, u stalnom kontaktu s dječakom i roditeljima, a natporučnica Malović je Bruni nedavno postala i krsna kuma.

Kad su sletjeli s Krka na Rab, sa zebnjom su čekali da se otvore vrata hitne pomoći. Medicinska sestra je trčala prema njima sa smotuljkom na prsima, a mama je bila na nosilima, ispričala je ponosna kuma. Spašavanje dječaka ju je, otkriva, da na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci upiše studij sestrinstva, a Brunin slučaj će joj, kaže, biti završni rad.Liječnik, pukovnik Benčić, ispričao je kako u životu nije vidio tako maleno dijete.

Foto: Hrvatski vojnik

- Nismo mislili da će preživjeti, šanse su mu bile minimalne. Ja sam se pobrinuo za majku, a medicinska sestra iz rapske hitne pomoći je cijelim putem do Rijeke dječaka držala na dlanu i reanimirala ga, malim prstom mu pritišćući prsni koš. On je naš mali heroj - kazao je pukovnik Benčić. Bruno, rođen sa samo 700 grama, bio je jači od svake nedaće. Preživio je, iako nakon rođenja nije samostalno disao, i bilo ga je potrebno reanimirati. Let kraći od pola sata, i stručno postupanje dežurnog tima rapske hitne pomoći i Oružanih snaga, kao i bolnice, spasili su mu život.

- Brunu su reanimirali, imao je infekcije, sepsu, operaciju srca, bio na respiratoru, no odlučio je boriti se za život. U bolnici je proveo prvih sedam mjeseci života, ukupno 217 dana. U bolnici je proveo svojih prvih sedam mjeseci, a od lipnja je zdrav. Napredak je vidljiv. Ima svoj razvojni put, no s obzirom na stanje u kojem je rođen, jako smo zadovoljni. Tvrdoglav je, i veliki borac, važno je da ide naprijed - priča majka Sanja Boras.

