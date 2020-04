HGK traži ukidanje ograničenja rada trgovina nakon 30 dana

Hrvatska gospodarska komora zatražila je od Stožera civilne zaštite ukidanje ograničenja u radu svih trgovina.

- Trenutna povoljna epidemiološka slika daje mogućnost da se otvore sve trgovine, naravno, uz strogo provođenje potrebnih epidemioloških mjera. Ovih dana se sve više ljudi vraća na posao, a većina ih ne stiže u kupovinu do 17 sati i to stvara nepotreban pritisak na trgovine i gužve koje ugrožavaju zdravlje. Uvođenjem normalnog radnog vremena bi se to optimiziralo, a koristi bi imalo cijelo gospodarstvo - istaknuo je potpredsjednik HGK za trgovinu i financije Josip Zaher, dodajući kako sigurnosne mjere treba odrediti prema broju posjetitelja u odnosu na kvadraturu prostora.

- To će omogućiti otvaranje gotovo svih trgovina, bez diskriminacije, a posebnu pozornost treba posvetiti otvaranju velikih trgovačkih centara zbog velike fluktuacije kupaca - pojasnio je Zaher, uz napomenu kako je trgovina iznimno važna djelatnost za hrvatsku ekonomiju i da trebamo što prije omogućiti normalizaciju uvjeta rada kako bi se zaustavio pad gospodarske aktivnosti.

Podsjećamo, trgovina na veliko pala je za 8,1 posto (s 9,6 na 8,9 milijardi kuna) u prošlom mjesecu u odnosu na ožujak lani, dok je u trgovini na malo situacija nešto bolja jer je iznos fiskaliziranih računa pao za 2,9 posto, sa 7,3 milijarde kune na 7,1 milijardu.