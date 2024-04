HGSS o stravi u Kaštelima: 'Naš Kruno ima dvoje djece. Svi smo u šoku, pred kućom je propucan'

HGSS je u Splitu održao konferenciju za medije u kojoj su se oglasili oko sukoba koji je izbio sinoć 19.30 sati u Kaštel Štafiliću, a prilikom kojeg je propucan njihov član kojem se u splitskoj bolnici bore za život.

- Sinoć je stradao naš kolega Kruno. On je jučer bio na cjelodnevnom dežurstvu na Kozjaku. Prilikom povratka doma, oko 19:30 teško je ozlijeđen ispred svoje kuće. Kruno je naš dugogodišnji član i jako vrijedan kolega. Sve nas je to šokiralo, mislim da je šokiralo svakog normalnog. On je u bolnici i nama je sad najbitnije da Kruni bude dobro, da se oporavi, da se vrati svojoj familiji i nama u službu - kaže pročelnik splitskog HGSS-a Branimir Jukić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 KBC Split: Dvojica napadnutih u Kaštelima nisu životno ugroženi | Video: 24sata/pixsell

Istaknuo je da je ovo što se dogodilo društveno pogubna činjenica.

- Sve nas je to jako pogodilo i šokiralo. Kruno je desetak godina član naše službe, iza sebe ima velik broj akcija spašavanja, u mnogo situacija je pomogao drugima. I sad evo jučer kad se vraćao s dežurstva... On je bio ulozi osiguranja ispred HGSS-a, službena osoba, to mu se dogodilo ispred kuće. Kruno je suprug i otac dvoje djece. To se dogodilo kad je ono malo vremena što mu je ostalo od blagdana trebao provesti sa svojom obitelji - dodaje Jukić.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zahvalio je liječnicima i policiji i dodao da su u stalnom kontaktu s njegovom obitelji.

Podsjetimo, u sukobu su nastradala dva muškarca. Iz PU splitsko-dalmatinske javljaju da je jedan ranjen hicima iz vatrenog oružja, a drugi sjekirom. Obojica su prebačena u KBC Split. Policija je uhitila počinitelja. Kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih činjenica i rasvjetljavanja okolnosti događaja je u tijeku, kažu iz policije.