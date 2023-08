HGSS-ovac koji pomaže u Drnju: 'Kuće su tu potopljene do krova, to nisam mogao ni zamisliti...'

HGSS već dva dana pomaže mještanima na području Drnja da dođu do kuća, a pomažu i brojni građani. Vodostaj je jučer u najgorem trenutku iznosio 616 cm, a sad je 535 cm i osjeti se olakšanje, javlja N1. Drava povlači u korito i pritoci se vraćaju u normalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Trenutno smo ovdje dvojica s dežurnim čamcem da prevezemo ljudima potrepštine. Tu smo od nedjelje konstantno na terenu - rekao je Dejan Bojovski iz HGSS Koprivnica i dodao da danas svi osjećaju olakšanje, posebno mještani.

'Kuće su ovdje do krova potopljene, to nisam mogao zamisliti'

- Ovdje je oko 12 kuća i jedna farma, mogla je nastati velika šteta. Trenutno je još problem na Šoderici - dodaje.

Veterinar Dario Banić pomaže kao član HGSS-a.

- Došao sam danas ujutro. Radim u firmi koja to tolerira. Dosta ljudi gdje radim živi u blizini rijeka pa imaju empatije. Iznenadilo me ovo na Šoderici, ne znam je li itko očekivao ovakav vodeni val. Ovo što se desilo u Sloveniji, da čovjek ne vjeruje što može napraviti kiša koja traje dan-dva. Kuće su ovdje do krova potopljene, to nisam mogao zamisliti - rekao je za N1.