HHMS: U prva tri mjeseca iz riječke baze 139 intervencija

Izvijestila je to primorsko-goranska županijska uprava. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Senka Kajčić rekla je da je uspostavom HHMS-a potvrđena veća dostupnost liječnika i hitne medicinske službe u Primorsko-goranskoj i u susjednim županijama. O pozitivnom učinku, kaže, govori i to da je vrijeme potrebno za prijevoz i zbrinjavanje pacijenta puno kraće, o čemu svjedoči i iskustvo riječkog tima pri intervenciji na Unijama.

"Od poziva u medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu do dolaska tima HHMS-a do pacijenta je trebalo 39 minuta, što je ranije, uz sav trud svih uključenih, bilo neizvedivo“, kazala je je Senka Kajčić.

Dodala je da je cijela intervencija, u kojoj je tim HHMS-a došao do pacijenta, pregledao ga i prevezao u Rijeku te predao kopnenom timu koji ga je dovezao do bolnice trajala sat i 45 minuta, a ranije bi za takvu intervenciju trebalo najmanje četiri do pet sati.

Osim s Unija, zbrinjavani su pacijenti s otoka Malog Lošinja, Raba, Cresa, Suska, Molta, Paga.

Projekt uspostave HHMS-a u četiri baze Rijeka, Split, Zagreb i Osijek započeo je u ožujku. Za Primorsko-goransku županiju zadužena je helikopterska baza Rijeka, smještena u Zračnoj luci Rijeka u Omišlju, a pokriva i Istarsku, Ličko-senjsku i sjeverni dio Zadarske županije.

Od početka projekta do 1. srpnja, prema potpisanom sporazumu s ponuditeljem, obavljali su se samo dnevni letovi dok su noćne letove obavljali djelatnici MORH-a, a od 1. srpnja HHMS dostupan je 24 sata, svih sedam dana u tjednu.

Medicinske timove čini 15 liječnika i 15 medicinskih sestara, većinu čine djelatnici županijskog Zavoda za hitnu medicinu, njih 24, dok su ostali vanjski suradnici.

Helikopter sletio na cestu i na plažu

Za vrijeme dnevne vidljivosti, timovi mogu sletjeti na različita mjesta - od cesta do plaža.

„Na Cresu je osim na helidrom, helikopter s timom sletio direktno na državnu cestu, na raskrižje prema Belom, na Susku na plažu. Isto tako sletio je na DC 8 kod Sibinja po pacijenta koji je nastradao u prometnoj nesreći, 30-50 metara od mjesta prometne nesreće.

Tim HHMS-a intervenirao je u tri navrata u Baški na otoku Krku, kada se procijenilo da je to najoptimalniji način transporta pacijenta do bolnice, posebno kada se zna kakve su gužve u turističkoj sezoni upravo na cestama otoka Krka. Let iz Baške do helidroma Delta trajao je 13 minuta, isto kao i iz Gerova do helidroma Delta“, navela je ravnateljica.

Dodala je da, osim na otocima, HHMS zbrinjava i pacijente iz Gorskog kotara i priobalja. Do sada je intervenirao u Vrbovskom, Gerovu, Klenovici, a trajanje leta je unutar 15 minuta u optimalnim vremenskim uvjetima.

Sada je za noćne letove u Županiji predviđeno slijetanje na helidromu Cres, Rab, Mali Lošinj i Unije, dok za dnevne vidljivosti helikopter može sletjeti na sve otoke.

Zadaća operatera je izraditi mapu sletnih mjesta, koja je neophodna za noćne letove, a u prethodnom razdoblju obavljen je i prvi noćni let na Unije, kazala je Senka Kajčić.