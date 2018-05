Hirom 3 opet oko svijeta: Saša i posada uskoro isplovljavaju

Saša Fegić 17. lipnja kreće utabanim putem Mladena Šuteja. Oplovit će svijet istočnom rutom, na legendarnoj jedrilici HIR 3. Za avanturu života trebat će mu oko godinu dana.

Je li istinita uzrečica da su vlasnici broda sretni samo u dvije situacije, kada ga kupe i kada ga prodaju? - upitala sam Sašu Fegića (39) dok smo sjedili u restoranu marine na Malom Lošinju. Nasmijao se, pa potvrdno kimnuo glavom.

- Uvijek kada imam neke radove na brodu i vidim račune koje za to moram podmiriti, pitam se što mi je to trebalo. No, sunčani dani me natjeraju da to zaboravim. Povratka sada nema - odgovorio je opušteno. U njegovom glasu nema nervoze, strepnje ili posustajanja. Ničime ne daje naslutiti da uskoro kreće u avanturu života.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Za malo više od mjesec dana Saša će se s četveročlanom posadom otisnuti iz lošinjske luke i krenuti na put oko svijeta. Plovit će na brodu HIR 3, legendarnoj jedrilici kojom je Mladen Šutej prije tridesetak godina oplovio svijet. Saša je HIR 3 nakon nekoliko mjeseci razmišljanja ‘spasio’ iz luke u Vrsaru gdje je stajao cijelo desetljeće nakon što ga je Šutej prodao jednom poznaniku.

- Lokalci bi tu i tamo izbacili vodu iz broda, ali jedrilica je propadala. Izdaleka se vidjelo da je to napušteni brod. Jednom sam slučajno prolazio tamo i zainteresirao se. Dvije godine sam ga sređivao, bio je u takvom stanju da nisam mogao ni isploviti. Sada je već krajnje vrijeme za plovidbu. Ako ne odem ove godine, ljudi bi me mogli početi zezati da nikada ni neću - kroz smijeh je dodao.

Putovat će istočnom rutom oko svijeta. Kako bi izbjegli pirate ekipa će na put najtežim mogućim putem. Zbog somalskih gusara put će im biti duži nekoliko tisuća milja.

Proći će oko 28.000 milja, jedriti 280, a odmarati stotinjak dana. Iz Lošinja ide do Lastova, pa u Italiju. Potom će posjetiti Kanare, Zelenortske otoke, Južnoafričku Republiku, Australiju, Novi Zeland, Čile, Argentinu, Brazil, Azori i Maltu. - Prve etape po Meridijanu su kratke. No ruta kojom mi idemo nije turistička.

Foto: Privatni album

Kad krenemo neće biti zaustavljanja - priča nam Saša dok sanjarski cijelo vrijeme gleda negdje daleko u more. - Najopasniji dio su dvije etape u Južnom oceanu - istaknuo je pa nastavio: Ide se od Novog Zelanda do Cape Towna. Ići ćemo i do rta Horn. Upravo je HIR 3 prva hrvatska jedrilica koja je došla do tog mjesta. To je na 57. paraleli, 700 milja od Antarktike, tamo plivaju ledenjaci, i to nije nimalo lak ‘teren’. - Zašto onda baš ta ruta - upitala sam raskolačenih očiju. - Rt Horn je u jedriličarskom svijetu ono što je Mount Everest u planinarskom. Zato sam odabrao tu rutu. Kod rta Horn nalazi se Puerto Williams, a tamo i najjužnija birtija na svijetu. Naša misija je stići do tamo. - Što ćete popiti kad stignete na cilj - upitala sam ga. - Najvjerojatnije pivo - ispalio je kao iz topa pa kroz smijeh dodao: - Na brodu nema mjesta za staviti pive koje bi nam trebale za svih 50 dana, koliko nam do tamo treba. Iz kafića u marini otišli smo na HIR 3. Desetmetarska crvena jedrilica osobno mi na prvi pogled ne ostavlja dojam broda koji bi mogao podnijeti neukrotive i snažne vjetrove i valove otvorenog mora. No stari ruzinavi brod već je jednom prošao sve te nedaće. Saša ne sumnja da će HIR 3 još jednom uspjeti. - Obično kažu da brod može izdržati više nego čovjek, tako da samo trebamo ostati uz brod i sve će biti ok. Šutej kaže da će sigurno izdržati, valjda on zna - skromno je napomenuo.

Foto: 24 sata

Na brod će ponijeti i Skanderbeg konjak. Poklonio mu ga je prijatelj. Konjak je zaplijenjen na pulskoj carini krajem sedamdesetih. Izlizana etiketu na boci nagrizao je zub vremena, ali Saša ga namjerava otvoriti na nekom od znamenitih rtova, kako bi proslavio. Trenutačno je u završnoj fazi pripreme za avanturu života. Kada sam stigla u Lošinj, majstori su mu trebali zavariti neke dijelove na brodu, no s obzirom na to da je nestalo struje, morali su odustati na pola posla. - Mislim da će sve biti najbolje kada krenemo. Najviše se veselim doći u Puerto Williams. Tamo je yacht klub Micalvi, to je jedan stari, željezni nasukani brod koji služi kao marina i kao yacht klub. Mjesto je to gdje samo ozbiljni jedriličari dođu, jer se drugačije ni ne može. Kada dođem do tamo, znat ću da sam uspio - zaključio je priču Saša.

Život na desetmetarskoj jedrilici u idućih godinu dana jednom prilikom slikovito je opisao kao život u špajzi.

Novu godinu trebao bi dočekati na moru kod Novog Zelanda, a povratak kući očekuje u srpnju iduće godine. Obećao mi je da ćemo se za godinu dana, kada se vrati s plovidbe, ponovo sresti kako bi mi ispričao što je sve protekle mjesece vidio, doživio i iskusio. Dotad Saša, mirno more!

Jedriti je naučio od Mladena Šuteja

Saša Fegić na HIR-u 3 jedrio je s 14 godina, s poznatim jedriličarom Mladenom Šutejom.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kaže, učio je od njega, a pravilo koje je Šutej imao je da se na brodu može razgovarati o svemu osim o politici i kuhanju, jer su to teme na kojima se mišljenja kad-tad raziđu. Šuteju se na putu oko svijeta pridružio i Ozren Bakrač. Jedrilica je stradala tijekom rata u Dubrovniku. Imala je gotovo 300 rupa od gelera i metaka. Bio je u marini Komolcu, koja je tada bila okupirana. Šutej je uspio ispregovarati da se brod prebaci do Lapada. Poslije otkupljen, a u Vrsaru stajao više od deset godina.