Hitna bespomoć: Mrtvorođenče na trajektu Hrvat, jedan doktor na četiri otoka i bijeg s Lastova

Tek krajem 2023. uspostavit će se 70 milijuna kuna vrijedan projekt Hitne pomoći na moru i te brze, moderne 15-metarske brodice, koje grade "Iskra" u Šibeniku i "Tehnomont" u Puli, trebale bi biti garancija da će sustav učiniti sve ne bi li se izbjegli strašni slučajevi poput ovotjednoga poroda mrtvorođenčeta na trajektu za Brač.

Prvi brod za hitnu medicinsku skrb stanovnika i posjetitelja hrvatskih otoka stiže sredinom iduće godine, a potom još pet do jeseni 2023. godine. Aluminijske brodice su impresivne i, prema specifikacijama, moći će djelovati i u olujnim uvjetima, pri visini valova od četiri do šest metara. Usidreni će biti u Malom Lošinju, Rabu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, a jedan bi trebao biti na vezu u Supetru na Braču. Ali do tad, dakle još najmanje devet mjeseci, otočani se mogu smatrati građanima drugoga reda, ne samo što se medicinske skrbi tiče i samo se bogu mogu pomoliti da ih nešto iznenada ne zaboli i da ne postanu hitni slučaj. Koji će do bolnice u Splitu vrlo često stići kad je već kasno.

Podsjetimo, zbog problema najprije s isplovljavanjem glisera - jer gradonačelnica Ivana Marković tvrdi da su oba bila neispravna, a vlasnik da je jedan bio ispravan, ali da zbog vremenskih prilika nije mogao isploviti - po trudnicu je na Brač poslan helikopter, a intervencija je bila toliko komplicirana da je otprilike u isto vrijeme u splitsku bolnicu ušao njen suprug, koji je išao trajektom. Spomenuti gliseri inače privatni su i porezne obveznike stoje više od milijun kuna na godinu.

Kad se ispostavilo da beba, nažalost, više nije živa, u splitskoj bolnici dali su joj lijekove za odbacivanje ploda i sirotu ženu poslali doma da bi mrtvorođenče u garaži trajekta imena "Hrvat", u automobilu, porodio njezin suprug i u tom slučaju će svakako imati što za reći inspekcija Ministarstva zdravstva što ju je promptno poslao Vili Beroš.

I nije samo Brač u pitanju. Primjerice, jedan liječnik u šibenskome arhipelagu, vrijedni doktor Ivan Stegić, pokriva Zlarin, Prvić, Kaprije i Žirje.

- Čovjek je pao s terase na glavu i nije bio pri svijesti i takav je morao čekati više od dva sata da ga se preveze - ispričala je prije nekog vremena za HRT Helena Mijat s otoka Prvića.

Zatreba li im hitna, otočani i tamo ovise o trenutačnoj raspoloživosti brodova Lučke kapetanije te policije, kao i na zadarskome području gdje je, kako piše Antena Zadar, policijskim brodom P-215 "Ante Baljak Pajo" s Iža hitno prevezen pacijent u Zadar. Prošle godine tako je hitna pomoć pružena za 15 pacijenata.

Na Istu je pak liječnik iz SAD-a Velimir Vuk prije nekoliko mjeseci pokrenuo facebook kampanju pa praktički sam, uz pomoć dobročinitelja, uspio prikupiti većinu aparature koja mu je nedostajala i tu je također Vili Beroš zatražio očitovanje - kao, da se utvrdi zašto tom liječniku, povratniku iz Amerike nisu bili omogućeni osnovni aparati za rad. Nije on to znao dok nije vidio na fejsu...

Na najudaljenijem hrvatskom otoku Lastovu su pak očajni jer je doktor Fran Blažević, koji im je došao dva dana nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu, bio već treći u kratkom vremenu. Prva dvojica "utekla" su nakon godinu dana. A doktor Blažević - vjerovali ili ne - jučer, entuzijazam ga je napustio nakon svega par mjeseci. Zvali smo broj mobitela na koji se u slučaju potrebe trebaju javiti pacijenti s Lastova. Javio nam se ženski glas.

- Je, je... Doktor je otiša ća. Zašto? A ne mogu sad o tome, ovo je broj za hitne slučajeve pa mi zauzimate liniju.

Preslikajte slučaj s Lastova put sjevera, na praktički bilo koji hrvatski otok i problem je uvijek isti - otočani su, gledajući zdravstvenu zaštitu, uistinu građani drugoga reda. I nikakva inspekcija Vilija Beroša neće to riješiti dok god sustav dozvoljava da trudnice rađaju mrtvu djecu u garaži "Hrvata", a ljudi koji padnu s terase krvare dva sata razbijene glave čekajući pomoć. Kao što rekosmo, ne dao bog da vas nešto zaboli na otoku.

Najčitaniji članci