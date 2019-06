Hitne pacijente iz Metkovića vozit će u bolnicu u Mostaru

Ministarstvo zdravstva se predomislilo i odlučilo prestati s opstrukcijom, pa će Hitna pomoć životno ugrožene pacijente iz Istre ipak prevoziti u najbližu bolnicu u slovenskoj Izoli. Ujedno je u srijedu potpisan sporazum o prekograničnoj suradnji između Hrvatske i BiH, pa će se hitni pacijenti iz doline Neretve voziti u bolnicu u Mostaru.

Nakon što je u travnju predstavljen projekt suradnje istarskog Zavoda za hitnu medicinu i Splošne bolnice Izola, javnost je neki dan ostala zgrožena kada je isplivao dokument kojim Ministarstvo zdravstva odbija podržati ovaj projekt spašavanja života jer, kako su naveli, diskriminira stanovnike drugih dijelova države, osobito one iz doline Neretve.

Nejasno je zašto takav stav, budući da je projekt prekogranične suradnje s BiH i mostarskom bolnicom bio pred samim završetkom. Također, u Ministarstvu su kao dodatni razlog odbijanja naveli da u istarskom projektu nije definirano hoće li HZZO plaćati samo hitno zbrinjavanje, ili i naknadno liječenje pacijenata u Izoli.

- Sve piše u protokolu koji je uredno dostavljen i Ministarstvu i HZZO-u, samo ga je trebalo pročitati. HZZO plaća hitno zbrinjavanje, a čim je pacijent sposoban za transport vraća ga se u Hrvatsku na liječenje. U utorak smo bili na sastanku s predstavnicima Ministarstva i HZZO-a i potvrdili su nam da projekt ipak ide dalje kako je planirano, tako da ćemo od 1. srpnja najhitnije pacijente prevoziti u Izolu – kaže nam dr. Gordana Antić, zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.

Kada govorimo o najhitnijim pacijentima, tu se misli na srčane i moždane udare te na teške višestruke traumatološke ozljede u, primjerice, prometnim nesrećama.

Takvih pacijenata u Istri je godišnje oko 80, a u dolini Neretve oko 200. Istrijane se sada vozi u KBC Rijeka i OB Pula. Kada je sjeverna Istra u pitanju, do obje bolnice ima više od sat vremena vožnje, ako su prometni uvjeti dobri.

Pacijente iz doline Neretve Hitna pomoć vozi u OB Dubrovnik i KBC Split, također udaljene više od sat vremena. Veliki je to problem, jer kod životno ugroženih pacijenata najvažniji je takozvani "zlatni period" kada moraju doći do bolnice i svaka minuta doslovce im znači život. Stoga su projekti prekogranične suradnje neophodni, kako u Istri, tako i u Dubrovačko neretvanskoj županiji. Jer do Izole hitnoj treba tek desetak minuta, a onoj na jugu oko pola sata do Mostara. Za pacijente to predstavlja daleko veću šansu za spašavanje života.

Tema: Hrvatska