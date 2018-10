'Hladnjak nisam ni uključio jer nemam hrane koju bi spremio'

Svijet je u srijedu obilježio Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Uoči tog dana Eurostat je objavio nove podatke o problemu siromaštva u Europskoj uniji tijekom 2017. godine koji su pokazali kako je stanje u Hrvatskoj alarmantno. Čak 27,9 posto stanovništva je na rubu siromaštva ili društvene isključenosti, što je oko 1,2 milijuna ljudi. Čak i nakon što prime socijalne naknade, 20 posto stanovnika ne može si omogućiti osnovne životne potrebe. Zaboravili su ipak napomenuti da u Hrvatskoj živi dio nevidljivih ljudi koji nisu korisnici naknada i novac u ruci nisu vidjeli godinama.

Mato Antunović

Evo, to je kuća koju sam dobio u najam od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, odnosno od APN-a. Svakog mjeseca plaćam 200 kuna najamnine. Kuću smo supruga i ja dobili na korištenje prije 20 godina jer smo izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, započinje svoju tešku priču Mato Antunović (71).

Život u Donjim Kukuruzarima sve je samo ne idiličan ako je čovjek slabijeg zdravlja. Mato je kao dijete prebolio upalu mozga, a posljedica je oštećenje donjih ekstremiteta.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Teško hodam i trebaju mi štake, a za neke udaljenije destinacije trebaju mi kolica. Evo vidite, to su zapravo invalidska kolica po principu trokolice te se zahvaljujući njima mogu provozati do trgovine koja je udaljena oko pet kilometara. Ne bih mogao hodati do tamo - pokazuje nam Mato svoja dotrajala kolica koja jedva stoje sastavljena.

Kada bi mu neka dobra duša darovala takva kolica, život bi mu bio nešto lakši. No najviše bi ga razveselila obnova ruševne kućice.

- Kuća se raspada. Podovi su zemljani, stolarija je stara i zimi kroz nju puše, na jednom mjestu se prozor razbio pa sam spustio roletu preko toga jer ga nemam čime ni kako popraviti. Zimi je ovdje teško jer je jako hladno, no kad imam dovoljno drva stisnem se uz peć pa tako uspijem izdržati. No i peć je već pri kraju i sve teže zagrijava kućicu - govori Mato pokazujući svoj skromni dom u kojem neimaština izbija iz svakog ugla.

Ima struju i vodu, no svjetiljku koristi samo u glavnoj sobi koja je ujedno i kuhinja. Hladnjak stoji otvoren i nije uključen u struju jer nema što staviti u njega.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Navikao sam na bijedu. Sa suprugom sam prije rata živio u Bosanskom Šamcu. Izrađivao sam košare, no kad je došao rat pobjegli smo u Slavoniju kod rođaka. Ondje nas je bilo 11 pod skromnim krovom pa sam tražio druge opcije i tako smo dobili ovu kuću. No moja supruga posljednjih 11 godina provela je teško bolesna u krevetu. Ja sam je služio do samog kraja, umrla mi je na rukama i tad sam postao svjestan samoće - objašnjava Mato.

Od države prima 950 kuna zajamčene minimalne naknade te 300 kuna za tuđu pomoć i njegu.

Foto: Željko Hladika/24sata

- Kad platim stanarinu i režije, ne ostane mi dovoljno novca za hranu. Zato imam vrt iza kuće pa se time bavim koliko mogu. Teško mi je jer se ne mogu kretati, ali bez povrća koje uzgojim ondje ne znam kako bih uopće preživio - zaključuje Mato.

Hrvatski Crveni križ zajedno s HRT-om pokrenuo je akciju "Uz nas niste sami - za dostojanstven život". Cilj je prikupiti sredstva kako bi starim i siromašnim osobama osigurali uvjete za život dostojan čovjeka, a Mati će pomoći postavljanjem novih podova, obnovom žbuke te stolarije i novih ulaznih vrata.

Podržite akciju pozivom na broj: 060 9001 (cijena poziva 6,25 kuna s PDV-om; teleoperater: Hrvatski Telekom d.d.), uplatom na račun - IBAN: HR0523600001502387496, otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Akcija traje od 01.10. do 31.10.2018. godine.