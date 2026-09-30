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73,4 posto BDP-a,

HNB: Bruto inozemni dug krajem lipnja 70,7 mlrd eura

Piše HINA,
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HNB: Bruto inozemni dug krajem lipnja 70,7 mlrd eura
Zagreb: Dan otvorenih vrata Hrvatske narodne banke | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Bruto inozemni dug Hrvatske nastavlja rasti, dosegnuvši 70,7 milijardi eura, što predstavlja 73,4 posto BDP-a, prema podacima Hrvatske narodne banke za drugo tromjesečje 2026. godine.

Bruto inozemni dug Hrvatske na kraju lipnja ove godine iznosio je 70,7 milijardi eura ili 73,4 posto BDP-a, objavila je u srijedu Hrvatska narodna banka (HNB) u sklopu objave podataka o platnoj bilanci, stanju bruto inozemnog duga i stanju međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2026. U odnosu na kraj lipnja 2025., bruto inozemni dug povećan je za 8,5 milijardi eura, a njegov udjel u BDP-u za tri postotna boda, sa 70,4 na 73,4 posto.

Neto stanje međunarodnih ulaganja na kraju drugog tromjesečja 2026., pak, bilo je u minusu 35,1 milijardu eura, s udjelom u BDP-u od "minus" 36,5 posto.

HNB je u priopćenju izvijestio i o platnoj bilanci RH s inozemstvom, prema kojoj je manjak na tekućem i kapitalnom računu u drugom tromjesečju 2026. iznosio 1,25 milijardi eura, što je za 195,5 milijuna eura manje u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Smanjenju su, kako ističu, najviše pridonijeli podračun primarnog dohotka i kapitalnih transakcija, čija su se salda povećala u odnosu na isto tromjesečje prošle godine za 158,8 odnosno 183,3 milijuna eura. Negativan saldo robe povećao se za 211,6 milijuna eura, a pozitivan saldo podračuna usluga povećao se za 50,6 milijuna eura. Pozitivan saldo sekundarnog dohotka povećao se za 14,4 milijuna eura.

Promatraju li se posljednja četiri tromjesečja, kumulativni manjak na tekućem i kapitalnom računu iznosio je 2,1 milijardu eura ili 2,2 posto BDP-a, u odnosu na manjak od 2,27 milijardi eura, odnosno 2,4 posto BDP-a u 2025. godini, naveli su iz središnje banke.

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