Javio se HNB: Ne planiramo povući novčanice od 200 kuna

Zbog natpisa ‘dvjesta’ koji krasi novčanicu od dvije stotine hrvatskih kuna, zadnjih se dana sve glasnije priča kako bi se ona mogla povući iz uporabe. I dok građanima pravopisna greška ne igra veliku ulogu, jezikoslovci se bune da natpis nije ispravan.

Kažu kako je s obje strane novčanice otisnuto ‘dvjesta’ kuna, a bilo bi ispravnije da piše ‘dvjesto’. Ipak, iz Hrvatske narodne banke poručili su da zasad ne razmatraju povlačenje te novčanice iz uporabe. Profesorica hrvatskog jezika, Karla Krajčik objašnjava da nije riječ o pravopisnoj pogrešci.

- Na novčanici je korišten anarhizam, odnosno zastarjelica. S obzirom da imamo sto kuna, bilo bi ispravno da imamo i dvjesto, a ne dvjesta kuna - kaže Krajčik. Smatra da se ‘dvjesta’ svejedno može koristiti jer je to naziv koji potječe iz staroslavenskog.

- No, kroz godine se to sve manje i manje koristilo, tako da smo na kraju došli do ‘dvjesto’ - kaže Krajčik i pritom naglašava da bi po njenom mišljenju najispravnije bilo koristiti naziv ‘dvije stotine’. S njom se slažu i brojni jezikoslovci koji kažu da izraz ‘dvije stotine’ ima i težinu i ozbiljnost.

Spornu novčanicu od dvije stotine kuna krasi slika Stjepana Radića, poznatog hrvatskog političara i književnika te jednog od velikana hrvatske povijesti. S druge strane novčanice, na njenom naličju, otisnuti su samo neki od simbola Osijeka - Trg presvetog trojstva, Osječka tvrđa i zgrada Sveučilišta.

Iako prije nisu obraćali pažnju na pogrešan natpis na novčanici, Osječani se sada boje da bi njenim povlačenjem iz optjecaja mogli izgubiti jedini hrvatski novac koji krase simboli Osijeka. No, ako HNB ostane pri odluci da ne povuku novčanicu, Osječani nemaju razloga za brigu.