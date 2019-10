HNS će biti protiv proračuna, a Plenković će ih onda izbaciti?

HNS, kako sad stvari stoje, planira glasovati protiv državnog proračuna, a premijer Andrej Plenković tad ga izbacuje iz Vlade. Ovo je najizgledniji scenarij koji su za 24sata otkrili visoki izvori iz HDZ-a.

- U cijeloj ovoj priči ništa o ovoj koaliciji ne možemo znati sa stopostotnom sigurnošću, pa ni to kako će sve završiti. No ono što sa stopostotnom sigurnošću znam jest da premijer Andrej Plenković neće ni slučajno dopustiti da padne proračun - govori nam sugovornik iz vrha HDZ-a. Naime, kako detaljnije objašnjava, ako dva HNS-ova ministra glasuju protiv proračuna, istog trenutka ih Plenković, po modelu Mosta, izbacuje iz Vlade.

- Jedno je samo sigurno, da će premijer pokazati liderstvo - kaže nam naš sugovornik te ističe da, ako dva HNS-ova ministra ne glasuju za proračun, znači da ni u Saboru neće biti za. Pitanje je kako bi u Saboru glasovali Pupovčev SDSS i bandićevci?

- Plenković i HDZ imaju 76 ruku u Saboru za izglasavanje proračuna, ali pitanje je želi li on to - govori nam drugi sugovornik blizak HNS-u.

Plenković više ne želi HNS: Dosta mu je ucjena HNS-a. Zato i želi prijevremene izbore jer mu je stvarno puknuo film. Ne želi navodno ni preslagivanje, a konzultirat će se s tijelima stranke.

Vrdoljak više ne vlada? Ivan Vrdoljak, šef HNS-a, navodno je sve o odluci o proračunu prepustio ministrici obrazovanja Blaženki Divjak, koja planira glasovati protiv proračuna.

Štromar neće doći

Kaže da ono što se govori u njegovoj stranci jest da će Plenković, ako izbaci HNS iz Vlade, sigurno ići na prijevremene izbore, a ne na preslagivanje.

- Nadajmo se samo da će na kraju ipak prevladati razum - govori nam naš sugovornik te dodaje da je čuo kako će Plenković odgoditi proračun ako treba i za još sedam dana. Zato, kaže, ne treba očekivati da će se proračun na Vladi naći ovaj tjedan.

- Sve je otišlo predaleko. Više ni predsjednik Vrdoljak nema neki utjecaj. Sve je preuzela ministrica Divjak, koja i nije u HNS-u. Zamislite koji paradoks - nju slušaju, ona sve vodi, a nije ni u stranci - govori nam naš sugovornik. Dodaje da je još veći paradoks to što sindikati otvoreno govore kako ne žele da ih podržava HNS, a HNS se uporno gura da pomogne iako je nepoželjan.

Otkriva i to da se Predrag Štromar, HNS-ov ministar graditeljstva, neće pojaviti na sjednici Vlade kad na programu bude proračun. Štromar se, naime, ne slaže sa svojim stranačkim kolegama, pa će tako pokušati pokazati što misli o svemu.

- Ne slaže vam se on s Divjakicom. Pola HNS-a se ne slaže jer ne žele izbore. Znamo gdje ćemo završiti i pitanje je hoćemo li uopće proći izborni prag. Ali najveći je problem što nitko više ne zna gdje je i u kojem trenutku to sve otišlo predaleko.

'Marić je kriv za sve'

U kojem trenutku je Blaženka Divjak preuzela vodstvo, nitko ne zna - govori nam očajni HNS-ovac te kaže da je detektirao problem kad je ministar financija Zdravko Marić rekao da je u proračunu tri milijarde kuna viška.

- E, tad su hijene namirisale plijen - smatra naš sugovornik.

Činjenica je da ni HDZ ni HNS ne žele popustiti. Predsjednik Vlade zaista je sve bliže opciji da raspiše prijevremene izbore. Zadnjih dana važe za i protiv opcije, konzultira se sa suradnicima kojima vjeruje i jedino što ga koči jest predsjedanje Unijom. - Strateški projekt Vlade hrvatsko je predsjedanje EU. Zamislite koliku sreću trebate imati da uopće budete premijer dok vaša zemlja preuzima predsjedanje. E, pa to se Plenkoviću, eurofilu, posložilo i on to neće tek tako pustiti. Ne može riskirati da SDP možda pobijedi i da dođe drugi premijer. Ako HDZ bude relativan pobjednik i dok ne sastavi Vladu, Plenković je svakako premijer, možda ne s pravim ovlastima, ali kao figura jest. Sve dok ne dobijemo u tom slučaju novu vladu, on je tehnički premijer. No svejedno, sumnjam da će riskirati - govori nam naš sugovornik.

'HDZ mora biti jak'

A drugi iz HDZ-a uvjeravaju da će ovih dana pokušati pronaći neki dogovor u stranci o izborima. Navodno su Gordan Jandroković i Davor Božinović za prijevremene parlamentarne izbore. Dosta im je ucjena, svega, pa su mišljenja da HDZ mora pokazati snagu. - HDZ nikad ne smije pokazati da je slab. I to je jedini trenutak u kojem će se zajedno naći Brkić, Božinović, Plenković i Jandroković. Svi oni žele jak HDZ, a stranka je u tom slučaju ispred pojedinca - objašnjava nam stari član HDZ-a, koji kaže da zaista postoje trenuci u kojima je stranka najvažnija i u kojima se stvara primirje među posvađanima i konsenzus o važnim pitanjima. Ova situacija s HNS-ovim ucjenama jedna je od takvih, kad će svi HDZ-ovci disati kao jedan.

- Svi za jednog, jedan za sve - smije se naš sugovornik. Smatra da će Plenković, ako odluči ići na izbore, dobiti podršku stranke i da to uopće nije upitno.

- Iako, kad je izbacivao Most, nije nikog u stranci, mislim na tijela, nije pitao za suglasnost, sad sigurno hoće. Naučio je - kaže naš sugovornik, koji bi se, da se kladi, kladio na to da idemo na izbore.