Hoće li biti još oluja ovo ljeto? 'Više je toplinskih valova, kao i okolnosti kojima nastaje tuča'

U utorak je bilo svugdje mirno, osim na krajnjem jugu, dubrovački kraj, tamo je bilo malo problema, neke od tih oluja prouzročile su i probleme u Crnoj Gori, gdje je bilo smrtnih slučajeva, rekao je za 24sata glavni ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler.

Olujno nevrijeme pogodilo je u ponedjeljak Hrvatsku, padale su ledene kugle koje su nanijele velike štete na krovovima, poljoprivredi, a nisu izbjegnuti ni požari. Vatrogasci su imali hrpu intervencija. U Bošnjakovu je bilo najgore, scene katastrofe. Selo je u ponedjeljak navečer, u samo pola sata, potukao led veličine teniske loptice. Krovovi većine kuća u selu su ogoljeni, fasade uništene, prozori i rolete razlupane, svuda polomljeno drveće.

U Hrvatskoj sljedećih nekoliko dana, do kraja tjedna, očekujemo stabilnije, mirnije vrijeme, temperature do 30 stupnjeva. Nadam se da će ljudima to fati mira, da saniraju nastale štete. Barem ovaj tjedan ne vidimo signal većeg problema, prognozira Güttler.

Pitali smo ga i možemo li ovoga ljeta očekivati još ovakvih oluja.

- Tu je bitne dvije stvari, peti, šesti, sedmi mjesec su mjeseci kada se na ovom dijelu Europe pojavljuju oluje. Nema godine da nemamo situaciju s tučom, jakom kišom te jakim vjetrom, samo ovisi u kojem dijelu Hrvatske to bude najizraženije. Dugoročno kada se gledaju nekakvi trendovi, ono što je jasno u mjerenjima, broj toplinskih valova, on jako raste. Za sada ne vidimo trend većeg broja hladnih fronti ili veći broj ciklona, to nije toliko izraženo. Podloga se očito mijenja, nešto što je prije bilo samo hladna fronta koja dođe i prođe, sada su češće okolnosti kojima nastaje tuča - kaže šef DHMZ-a.

Poslao je i poruku svim građanima.

- Dovoljno je jednom ili dva puta na dan pogledati kakva su upozorenja za danas i sutra. Ako je sve zeleno, sve je pod kontrolom, žuto je potencijalno opasno, ako su veće kategorije tad treba više opreza. Ne želimo širiti paniku, kada stavimo narančasto onda su to stvarno upozorenja za opasne vremenske uvijete - zaključio je Güttler.

U srijedu se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice uz malo kiše ili pljuskove, u noći i ujutro u Istri moguće izraženiji. Više sunčanog vremena bit će u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare i olujna, poslijepodne će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Za područje Sjeverne Dalmacije na snazi je narančasti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vrijeme, a upaljen je zbog jake, podno Biokova mjestimice vrlo jake bure, s udarima i do 95 km/h. Gotovo cijela Jadranska obala je 'pod alarmom'.

Temperature su osjetno pale u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna uglavnom od 20 do 25, na Jadranu između 25 i 30 °C.

