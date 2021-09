Je li Gordan Maras plaho lane koju su iz utočišta pustili u divljinu ili goropadni tigar koji će napokon iskoristiti darovanu slobodu?

Hoće li preživjeti ili poginuti? Hoće li požderati ili biti požderan?

Jer, i sam Maras jučer je naglasio na Facebooku, "život je nepredvidiv".

Bila je to značajna objava: mala za Hrvatsku, ali velika za Gordana Marasa, friško izbačenog SDP-ovca i jednog od simbola stranačkog uhljeba. Bivši ministar, zastupnik i predsjednik zagrebačke organizacije objavio je kako je prisiljen postati poduzetnik.

Nakon dvadeset i kusur godina na jaslama SDP-a, uz vrlo malo radnog staža i iskustva u realnom sektoru, pod kišobranom politike i na državnoj ili stranačkoj plaći, friško nezaposleni Gordan Maras pokreće vlastiti biznis.

Naravno, uz pomoć države.

Nema bez države

"Zahvalan sam što mi je država dala vjetar u leđa da na temelju poslovnog plana i potpore postanem poduzetnik te pokrenem svoj posao", objavio je Maras.

Bez države, dakle, još uvijek ne ide.

Sad će se vidjeti je li Gordan Maras spreman preživjeti izvan politike, bez stranačkog zaleđa i javnih prihoda, poput laneta nenaviklog da se samo prehranjuje i stoga nesposobnog za preživljavanje u divljini. Ili poput tigra koji je jedva čekao strgnuti okove zatočeništva u politici kako bi na tržištu konačno dokazao svoje sposobnosti.

Poručio je Maras građanima da je "prije nešto više od godinu dana mislio da će još dugo biti u politici, zastupati ih i boriti se za bolju Hrvatsku i Zagreb". A sada će se morati boriti za sebe.

Pristojno situiran

"U politici sam ostavio traga", napisao je Maras ovoga ljeta nakon isključenja iz stranke, "pristojno sam situiran, mogu raditi i zaraditi, imam obitelj i vjerujte mi kruha neću ostati gladan".

Sve je to lijepo. Osim što je "pristojno situiran" postao tijekom rada u politici. SDP i politika sve su mu to omogućili. Sada će to bivši ministar malog i srednjeg poduzetništva morati sam sebi omogućiti.

Uz poguranac države.

Ova vijest ne bi sama po sebi bila previše značajna, osim kao svojevrsna bizarnost, da ne poprima obrise eksperimenta.

Naime, bilo je još političara koji su nakon karijere završili u nekom biznisu. Evo, Tomislav Tolušić je postao vinar. A bilo je i onih koji su iz biznisa pobjegli nazad na državne jasle, poput neuspjelog konzultanta Zorana Milanovića.

Političar iz laboratorija

Gordan Maras dugo je u javnosti kotirao kao simbol političara iz stranačkog laboratorija. Ponikao u stranci, odgojen u stranci, promoviran kroz stranku, zbrinut u stranci, ovisan o stranci. Bilo je otvorenog ruganja na Marasovo imenovanje ministrom poduzetništva kojim se nikad zapravo nije bavio. Okretalo se očima kad je Maras govorio o zapošljavanju, zarađivanju, biznisu, jer je zvučao kao da čita iz skripte.

Maras je, ukratko, bio simbol stranačkog "uhljeba".

A evo, sad je ta pupčana vrpca prekinuta i Maras kreće u akciju preživljavanja na tržištu. Ali opet, treći puta ponavljamo, uz državni "vjetar u leđa". Na čemu su mu opet zavidni svi oni koji taj vjetar ne uspijevaju dobiti.

Posluživao predjela

Naravno, možda će Gordan Maras, diplomirani ekonomist s diplomom poslovne škole, konačno biti slobodan pokazati sve svoje kapacitete na tržištu, bez stranačkih stega i političkih ograda, podići posao, zaraditi bogatstvo i pokazati da ipak ima života s onu stranu političkog utočišta.

Ako su vani zvijeri, i Maras će biti jedna od njih. Ne plaho lane koje ovisi o SDP-u da mu osigura posao, plaću, prijevoz i jeftin obrok u saborskom restoranu.

Uostalom, sam se pohvalio, prilikom imenovanja za ministra, da je svojedobno na Bjelolasici "posluživao predjela za Novu godinu".

I zapravo, kad se bolje pogleda, nije ovo samo veliki korak za Marasa, nego i za čitavu političku kastu. Jer ako može Maras, može svatko.

Nota patetike

Samo, ako čak i Marasu bude bolje na tržištu, kao plahom lanetu koje je izraslo u goropadnog srndaća, kakvi će onda tek mediokriteti ići u politiku kao sigurnom izvoru prihoda i pružatelju egzistencije? Možda će se letvica kriterija još malo spustiti.

Maras je u svojoj oproštajnoj poruci na Facebooku udario notu patetike, objavljujući s prizvukom razočaranja da je htio i dalje biti u politici i "boriti se za građane i bolju Hrvatsku i Zagreb".

Ali tko zna, možda je Marasova obustava borbe za bolju Hrvatsku i Zagreb zapravo dobra vijest. Za sve uključene.