Hoće li još biti velikih vrućina? Evo što predviđa Zoran Vakula

Tijekom blagdana Velike Gospe atmosfera će se postupno stabilizirati, ali će još ponegdje biti kiše i grmljavine, osobito u noći i prijepodne u istočnijim i južnijim krajevima, što će biti dodatna pokora hodočasnicima koji planiraju noć i jutro provesti na putu prema marijanskim svetištima, piše Zoran Vakula za HRT.

Od četvrtka stabilnije i sunčanije, sve češće i vruće, uz rijetko gdje moguće pljuskove, većinom u gorju. Umjerene i jake bure bit će još uglavnom u četvrtak prijepodne na sjevernom Jadranu.

Srijeda - razvedravanje, ali još ponegdje kiša, na Jadranu i bura

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenljivo oblačno povremeno s kišom i pljuskovima, i to uglavnom u prvom dijelu dana. Poslijepodne i navečer većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 20 °C, a dnevna između 26 i 28 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, u noći i ujutro mjestimice s kišom. Poslijepodne slijedi razvedravanje sa zapada. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka slična kao na istoku.

Na sjevernom Jadranu uglavnom suho i djelomice sunčano. U gorju, uz umjeren razvoj oblaka, ponegdje može biti kratkotrajnih pljuskova. Duž obale puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita u noći i ujutro mjestimice i olujna, poslijepodne u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 15 °C, uz obalu između 20 i 22 °C, a dnevna od 22 do 25 °C, uz obalu između 27 i 29 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka mjestimice će biti kiše i grmljavine, osobito prijepodne i u rano poslijepodne. U početku će puhati slaba do umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 18 do 23 °C, dnevna između 29 i 31 °C.

Na krajnjem jugu promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom i grmljavinom, osobito u u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura slična kao na srednjem Jadranu.

Od četvrtak - stabilnije i ponovno toplije, većinom i vruće

Od četvrtka u unutrašnjosti barem djelomice sunčano i postupno sve toplije, pa će od petka u mnogim mjestima ponovno biti vruće. Lokalno može biti pljuskova, i to uglavnom u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab.

I na Jadranu od četvrtka pretežno sunčano i vruće, uz uglavnom tople noći. Rijetki pljuskovi mogući su uglavnom na krajnjem jugu. Na sjevernom Jadranu u četvrtak ujutro još umjerena do jaka bura, a zatim uglavnom slab zapadni i jugozapadni vjetar, prema otvorenome moru sjeverozapadni.

Jak vjetar usporava promet

Jak vjetar usporava promet na autocestama A1 od vijadukta Božići do tunela Čelinka te A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić, vozi se uz ograničenje brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila.

Zbog vjetra, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) otvorena je samo za osobna vozila.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će danas zbog blagdana Velike Gospe, od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Lipovac.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su odstupanja od uobičajenog reda plovidbe.

Katamaran na liniji 9602 u subotu, 18. kolovoza, isploviti će iz Splita za Vis u 19 umjesto u 18 sati, zbog Viškog plivačkog maratona.

Od 31. srpnja do završetka radova za sav promet, osim za pješake, zatvoren je granični prijelaz Dvor. Predviđeno trajanje radova je šest mjeseci. Moguće je koristiti granični prijelaz Hrvatska Kostajnica/Bosanska Kostajnica.

Zbog izbjegavanja prometnih gužvi na graničnom prijelazu Metković/Doljani zabranjen je promet turističkim autobusima. Iz smjera Dubrovnika i Splita za BiH autobusi se preusmjeravaju u Opuzenu/Pločama na granični prijelaz Nova Sela (čvor Čeveljuša). Autobusi čiji turistički programi uključuju realizaciju na području Turističke zajednice grada Metkovića mogu, uz propusnice, voziti kroz Metković, a preusmjeravaju se na granični prijelaz Prud.

Granični prijelaz Harmica (SLO) zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.

Granični prijelazi Slano – Orahov Do i Imotica – Duži do 25. rujna privremeno su prekategorizirani u međunarodne prijelaze za promet putnika.

Jutros nema dužiš čekanja na graničnim prijelazima, osim na GP Hrvatska Kostajnica (Bosanska Kostajnica) gdje se na izlazu iz Hrvatske čeka 1,30 sati.