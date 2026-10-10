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Hoće li Matešin nasljednik uopće preživjeti u HOO-u?

Piše Ivan Pandžić,
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Hoće li Matešin nasljednik uopće preživjeti u HOO-u?
Zagreb: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Josip Varvodić imao je ozbiljan lom s ekipom koja je bila ključna za njegovu pobjedu nad Draganom Primorcem. I to zbog onog na čemu obično pucaju izborni paktovi: kadrova, piše Pandžić za Express

Iako se prema van želi ostaviti dojam da je sve u najboljem redu i da se sve strane samo “usuglašavaju”, činjenica je da u Hrvatskom olimpijskom odboru opet vrije. I to mnogo prije nego što se očekivalo, a sukobi su izbili zbog onoga zbog čega i obično izbiju između strana koje su sklopile izborni pakt: kadrovske politike. Ali to je tek početak i odredit će način na koji će se upravljati krovnim tijelom hrvatskog sporta, koje ove godine raspolaže sa 65 milijuna eura i koje je opterećeno aferama.

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