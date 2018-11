Hoće li ova Vlada izbiti zube Povjerenstvu za sukob interesa

Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, gošća je u studiju 24sata. U razgovoru uživo saznajte zašto je Povjerenstvo otvorilo slučaj putovanja Vlade na stranački skup u Helsinki, ali i što su Novaković bili najteži slučajevi u sedam mjeseci rada?

POGLEDAJTE VIDEO:

Novaković je rekla da se nakon sedam mjeseci koliko je provela na čelu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa već navikla na poziciju te da ništa do sada nije osobito iznenadilo. Međutim, kazala je, iznenadilo me koliko je to tijelo izvrgnuto politički eksponirano. Na pitanje misli li pod tim da su ona i njezini kolege izvrgnuti političkom pritisku, Novaković je izjavila da je rekla dovoljno, ali i da ti pritisci kojima su eksponirani ona i članovi povjerenstva za sada još uvijek ne utječu na rad povjerenstva.

- Ukoliko bi se to dogodilo, mi bismo izašli van s detaljima oko tih pritisaka, no u ovom trenutku to još nije potrebno - kazala je.

Osim toga, postoji mnogo obračuna koji se odvijaju preko povjerenstva.

- Vi kad gledate i prijavitelje, to je nešto što se obično događa na lokalnoj razini. Oni koji su bili na vlasti prijavljuju ove koji su sada na vlasti i obrnuto, dakle ima dosta tih političkih elemenata i osveta, rekla bih - kazala je .

Novaković je komentirala slučaj s putovanjem državnih dužnosnika u Finsku Vladinim avionom, a da su pritom sudjelovali na kongresu Europske pučke stranke. U Finsku je vlada otputovala državnim avionom, kad kažemo vlada možemo reći i vrh HDZ-a jer svi dužnosnici su visokorangirani u stranci, pošto su sve osobe u dvojakoj funkciji otišle tamo, uključujući predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a išli su na skup Europske pučke stranke. Išli su vladinim zrakoplovom, Vlada i premijer su rekli da tu nema ništa čudno no vi ste svejedno otvorili predmet.

- Mi smo u petak otvorili predmet, u ponedjeljak smo imali radni sastanak na kojem smo dogovorili koje ćemo upite poslati kojim institucijama i sada čekamo odgovore je li bilo nekih nepravilnosti - kazala je.

- Poslali smo upite koje su nam bitni za predmet, kojima ćemo ustanoviti jesu li dužnosnici koristili zrakoplov u skladu s propisima, Ja vjerujem da će svi koji su tamo bili o tome očitovati - objasnila je Novaković.

- Iako su novinari 24sata poslali upit HDZ i Vladi u kojim smo zatražili informaciju tko je platio dnevnice i smještaj tim ljudima i dali im dva dana na odgovor. Naime, protokolarni sastanci su održani 7. studenog, kompletna delegacija je ostala još 8. studenog na kongresu Europske pučke stranke i tek su se onda vladinim zrakoplovom vratili nazad. Hoćete li ih i to pitati?

- Naravno, napravno... Pitanje zrakoplova nije najmanje sporno, sporno je naravno ako nije korišten u skladu s propisima. Ali ono što j isto tako sporno je tko je platio smještaj, dnevnice i koji su to sastanci na kojima su sudjelovali svi ti dužnosnici tamo - kazala je. i dodala da bi takve podatke trebalo podijeliti s javnosti.

Novi zakon o sprečavanju sukoba interesa ide na ruku političarima i ostalim dužnosnicima, a Novaković će objasniti zašto ministar Lovro Kuščević s tim zakonom radi veliki korak unazad.

Novi zakon o sprečavanju sukoba interesa, za koje ministar Kuščević smatramo da je zapravo korak unatrag. Svatko tko razumije problematiku sukoba interese i vidi sadašnji zakon i vidi prijedlog zakona koji je bio u javnoj proceduri, vidi da ovo nikako ne može biti korak naprijed. Kako prvo, ovo ni ne bi trebao biti novi zakon jer po obimu nije novi zakon, više izmjene i promjene zakona, i nema nikakvih alata koji bi jačali institut sukoba interesa. Uputili smo niz zamjerki i ministru i na javnoj raspravi, ali u svakom slučaju ovo je korak unatrag.

- Dakle, ako netko ne prijavi kuću u imovinskoj kartici po sadašnjem zakonu, pokreće se postupak jer vi to ne možete obrazložiti. Po novom zakonu, mi vam na takvo nešto može samo uputiti dopis, i dužnosnik ima 15 dana za ispravak imovinske kartice. Nema pokretanja postupka, nema sankcija...- objasnila je Novaković.

- Dakle, vi u svojoj imovinskoj kartici možete napisati što god želite. Dakle svaka neistinita kartica vodi samo do toga da ćemo vas mi upozoriti ako saznamo za to da niste nešto unijeli, a to ne možemo sankcionirati, ne možemo ništa... - istaknula je.

Još jedna stvar je postavljanje roka za pokretanje postupka na 30 dana. S obzirom na to koliko našim institucijama treba za reakciju i odgovor u pojedinim slučajevima, to definitivno predstavlja problem.

- Dok dobijete neku informaciju treba vam jedna požurnica, dakle mjesec, mjesec i pol do dva, a neki ne pošalju odgovor nikada. Dakle vi imate 30 dana za utvrditi jesu li predmeti vjerodostojni... A to sam ja rekla da ćemo mi na kraju morati raditi - mi ćemo na kraju morati pokretati sve postupke. Jer ako ja nemam činjenice zato jer nam se ne odgovara, mi ćemo biti prisiljeni otvarati postupke sve po redu, što je loše i za same dužnosnike, ali s druge strane i nas se zatrpava poslom koji je nepotreban . kazala je.

Na kraju, pitanje je hoće li Povjerenstvo koje se isprofiliralo kao važno antikorupcijsko tijelo uopće opstati ako mu se smanje ovlasti, odnosno "izbiju zubi".

Razgovor s Novaković pratite od 13 sati na našoj internetskoj stranici 24sata.hr, Facebook stranici i YouTube kanalu 24sata.