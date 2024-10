Hoće li Primorac izgubiti desnicu zbog fotke sa Stipom Mesićem? I može li time pridobiti ljevicu?

Ovoga vikenda dogodile su se dvije zanimljive, možda čak i bizarne stvari.

Predsjednik Zoran Milanović uslikan je u Nuštru ispod golemog HOS-ova plakata s natpisom "Za dom spremni", a njegov glavni izazivač Dragan Primorac uslikao se u toplicama u Ivanić Gradu s pacijentom i bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem, osobom za koju se smatra da je crvena krpa za desnicu i HDZ.

Milanović je uredno odšutio provokaciju u Nuštru, premda takve slične provokacije nije trpio proteklih godina, primjerice u Okučanima i na Maslenici.

A Primorac se pravdao da će "kao liječnik pozdraviti svakog pacijenta jer je to ljudski i biblijski". "Za mene je svaki pacijent prvenstveno čovjek, posebice kad sam u bolnici, i tako će uvijek biti jer to mi nalaže i Hipokratova zakletva i nikada neću raditi razliku među pacijentima", objasnio je Primorac.

Upadljivo govori

Milanović je upadljivo šutio, a Primorac je upadljivo previše objašnjavao situaciju za koju tvrdi da je nebitna i potpuno normalna.

Milanović je odšutio provokaciju s HOS-ovim plakatom jer nije želio naljutiti desnicu na čije glasove računa u borbi za drugi mandat. Možda čak i na glasove HDZ-ove desnice koja gaji duboko nepovjerenje prema Andreju Plenkoviću.

A Primorac opravdava svoje slikanje s Mesićem jer se želi svidjeti i biračima s druge strane ideološke barikade. Onima koji preziru HDZ, ali u Primorcu ne vide tipičnog ili radikalnog hadezeovca, nego kandidata kojemu je čak i nekadašnji junak ljevice podario smiješak na zajedničkoj fotografiji.

I sad se postavlja pitanje: hoće li Milanovića koketiranje s desnicom, ne samo ovo u Nuštru, stajati glasova svoje biračke baze na liberalnoj ljevici, te hoće li Primorca, kako se tvrdi iz nekih izvora koji su govorili za medije, slikanje s Mesićem stajati podrške na desnici?

Drugi glasači

Obojica kandidata, i Milanović i Primorac, znaju da im glasovi njihove biračke baze neće biti dovoljni. Milanović ima tu sreću da ga njegovi birači doživljavaju onakvim kakvog ga zamišljaju, a ne onakvim kakav on zapravo jest. A Primorac ima tu sreću da može računati na discipliniranu bazu HDZ-ovih glasača. Barem je to tako dosad bilo.

No za ukupnu pobjedu trebaju zagrabiti glasače iz drugih bazena.

Milanović se odavno dodvorava suverenistima, nacionalistima, živozidašima, antihadezeovcima svih boja i vrsta, uključujući tu i antiplenkovićeve HDZ-ovce.

Primorac bježi od HDZ-a koliko može i prodaje imidž nezavisnog kandidata, uglednog znanstvenika, umjerenjaka koji neće naljutiti neodlučne ili motivirati protivnike da izađu na izbore i glasaju baš protiv njega.

Samo, hoće li s Mesićem naljutiti svoje desničare?

Mesićev obrat

Iako je početkom devedesetih bio osnivačk i ključni dužnosnik HDZ-a, obilazio skupove u dijaspori na kojima je tvrdio da su "Hrvati dvaput pobijedili u Drugom svjetskom ratu" i da "neće klečati u Jasenovcu", Stipe Mesić je nakon raskida s Franjom Tuđmanom oko BiH postao uzdanica ljevice i lice s potjernice radikalne desnice.

I sad se Dragan Primorac s takvim Mesićem uslikao u kampanji. Kao liječnik i humanist, ali i kao kandidat kojeg podržava HDZ i koji računa na pdršku desnice.

Ako Primorac izgubi podršku na desnici, može li taj gubitak kompenzirati na ljevici?

Začepljeni nos

I ako Milanović izgubi glasove na ljevici, onoj koja je i 2020. godine za njega glasala "začepljenog nosa", prije približavanja Rusiji, prijateljstva s Orbanom, napada na EU i NATO, trumpovskih verbalnih ispada, može li ih kompenzirati na desnici?

Milanoviću politička desnica ne može puno toga prigovoriti, jer on većinu vremena, pa i kad napada Plenkovića, govori njezinim jezikom. On je kandidat desnice više nego što će to Dragan Primorac ikada biti.

Primorac, s druge strane, može glasove lijevo od HDZ-a tražiti u odnosu prema Ukrajini i Rusiji, u privrženosti Europskoj uniji i NATO savezu, nastupati kao kandidat bliži liberalnoj ljevici nego što se to Milanović ikada trudio biti.

Desnica oprašta?

Primorac je 2010. godine naljutio HDZ kad se kao bivši Sanaderov ministar kandidirao protiv službenog stranačkog kandidata Andrije Hebranga. A sada bi mogao naljutiti desnicu svojim naslikavanjem s Mesićem.

Osim, naravno, ako ta desnica ne prihvati njegova opravdanja o humanističkim i medicinskim razlozima zbog kojih se slikao s bivšim predsjednikom i sadašnjim pacijentom. I oproste mu, jer to je, kako im je Primorac lijepo objasnio, "i ljudski i biblijski".