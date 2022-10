Hoće li se plaže privatizirati ili ne? Zavladala je kakofonija

Sve je veća enigma pitanje hoće li plaže biti privatizirane, u eteru vlada poveća kakofonija. Do kraja godine usvojen bi trebao biti novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je ljetos uzburkao javnost. Ministar Oleg Butković odmah je poručio kako je "došlo do pogrešnih interpretacija da će doći do naplate i ograđivanja plaža, o čemu nema govora".