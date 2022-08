Hoćemo li nakon Winnetoua zabraniti Aristotela i Platona?

Malo je djece koja od malih nogu nisu obožavala ponosnog, lijepog i hrabrog indijanskog poglavicu Winnetoua. Poglavica Apača je heroj čista srca, uzor ljudskih vrlina. Njegovi bijeli prijatelji, Old Shatterhand i Old Firehand, također fiktivni likovi njemačkog pisca Karla Maya, njegova su braća po poštenju. Mayeve romane kupilo je 200 milijuna ljudi u više od 40 zemalja svijeta, bili su škola idealizma. No moguće je da je njihovoj prodaji - barem u Njemačkoj - došao kraj.