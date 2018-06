'Hoću li ja biti predsjednički kandidat? Nikad ne reci nikad'

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko progovorio je o mogućem povratku u politiku. U emisiji Podcast Inkubator na pitanje je li taj intervju najava njegova povratka u politiku, Karamarko je poručio da nije.

- Živ sam, pratim što se događa. Nikad ne reci nikad što se tiče povratka u politiku. Zemlja je u lošoj situaciji i tko zna hoće li nam trebati mobilizacija. Pri tome ne mislim na oružje ili rat. Dvije godine nisam ništa pričao. Nisam dao nijednu izjavu koja bi štetila stranci. Nikog nisam napadao i nisam sijao gorčinu, iako sam nakon noža u leđa mogao biti ogorčen, no nisam dao da to izbije iz mene, kazao je Karamarko.

- Što se politike tiče, nikad ne reci nikad. To stalno ponavljam, odgovorio je i na pitanje o možebitnoj kandidaturi za predsjednika.

Rekao je da bi volio da hrvatska politika i HDZ snažnije krenu prema "suverenizmu".

- Volio bih da više idemo prema suverenizmu, čak i u odnosu na taj Bruxelles. Da malo 'orbaniziramo' našu politiku, budemo samosvjesni, mislimo na vlastite interese. Ne želim vjerovati u to, ali neki kažu da nas ima i ispod četiri milijuna. Mi smo izloženi pogibelji. Ljudi odlaze, dolaze drugi koji mijenjaju civilizacijsku strukturu. Jesam za humanitarni pristup, ali i za razmišljanje o vlastitim interesima, izjavio je je Karamarko koji prema stranci Neovisni za Hrvatsku gaji određene simpatije:

- Tkivo slično HDZ-ovom. Hasanbegović je iz stranke izašao. Simpatična stranka, imam tamo prijatelje, pratit ćemo njezin rad.

Karamarko je komentirao i svoj pad u HDZ-u prije dvije godine:

- Odmah su krenule priče kako je pobjeda neuvjerljiva i pola godine je trajalo to rušenje. Trebali smo vratiti tu ideološku komponentu, ljudi nisu znali je li HDZ lijevo ili desno. Što se Mosta tiče, on nam je kao bio svjetonazorski bliži iako ni danas ne znam koji je njihov svjetonazor. Petrov je došao i rekao da imamo problem, donio onaj neki papir s ovjerom javnog bilježnika i rekao da ćemo biti u koaliciji ako ja ne budem premijer. Ni u jednoj sekundi nije postojala opcija o velikoj koaliciji, bilo je nekih koji su to pokušavali, ali neozbiljno. Hasanbegović je uzburkao ustajale močvare, što ideološki što 'zašarafivši' kasicu s parama. On je bio dobar ministar. Brinuo sam se o problemima malog i srednjeg poduzetništva, depopulizacije, iseljavanja... No, druge jednostavno nije bilo briga, jedino što ih je zanimalo bilo je preuzimanje funkcija, kaže Karamarko.