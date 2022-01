Zagrebački holding raspisao je javne natječaje za rukovodeća mjesta u korporativnim servisima, što bi prema njihovim očekivanjima trebalo značajno smanjiti broj rukovoditelja na nivou grupe, kažu iz Grada.

- Naglašavamo da se ne radi o uvođenju novih rukovodećih mjesta već se putem javnog natječaja biraju novi rukovoditelji s relevantnim iskustvom i kompetencijama za vođenje velikog tima ljudi i u kompleksnom poslovnom okruženju - stoji u priopćenju.

Drugim riječima, umjesto raznih rukovoditelja po podružnicama Holdinga, novi rukovoditelji će raditi isti posao za nekoliko podružnica. Na taj način bi se trebao smanjiti broj administrativnih radnih mjesta.

Na natječaju traže voditelja u službama za logistiku Upravi; za unutarnju reviziju, za strategiju, razvoj i usklađenost poslovanja, za upravljanje nekretninama, za upravljanje projektima i investicije, za nabavu, za ICT potporu, za sigurnost te za odnose s korisnicima. Natječaj je raspisan i za rukovoditelja funkcionalne grupe poslova u službi za logistiku Upravi.

Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - Zagrebački holding, na natječaj je reagirao Facebook objavom.

- TKO JE OVDJE LUD!!! Dok nova Uprava Zagrebačkog holdinga započinje dijeliti otkaze radnicima, paralelno započinju uhljebljivanje svojih ljudi i to redom voditelja, rukovoditelja i direktora dakako, pa neće valjda zapošljavati operativne radnike, čistačice itd. Gdje ste mediji, objavite ovo licemjerje. Nama su za Božić spremali otkaze, a svojim ljubimcima nova rukovodeća radna mjesta - napisali su.

Ubrzo su počeli kružiti mailovi u kojima se navodi da se za mjesta za koja je sad raspisan natječaj, kao što je to mjesto voditelja službe za unutarnju reviziju, tražila suglasnost od sindikata za ukidanje.

Čelnik sindikata Zagrebačkog holdinga Darko Kleinberger, kaže da to nije istina.

- Ako pričamo o voditeljima službi, riječ je o centralizaciji službi unutar Holdinga pa nema nikakve logike da takva radna mjesta postoje i u podružnicama. Vjerojatno je netko, iz one dokumentacije koja je poslana, krivo iščitao da se takve pozicije ukidaju u Holdingu. Po zakonu smo dužni imati internu reviziju i kontrolu. To što su raspisali, nisu pogriješili, siguran sam - govori i dodaje:

- Nema logike da podružnice imaju svoja mjesta rukovoditelja službi jer upravo u tome i je problem. Namnožili su se različiti rukovoditelji po podružnicama, nepotrebno. Ako imamo centralni servis obrade plaća i ostalih službi, nema logike da takve iste rukovoditelje imamo po podružnicama. Tu su se mnogi našli pa dižu pobude sad.

Neslužbeno doznajemo da jedno od mjesta koje se ukida, mjesto rukovoditelja službe interne revizije i kontrole u Robnim terminalima, koje nije bilo popunjeno minimalno tri godine. To mjesto je popunjavao Tomislav Šego, koji je još za vrijeme Ljerke Čosić prešao na Gradska groblja. Nakon toga prelazi u podružnicu upravljanja nekretninama. Možda najzanimljivije u cijeloj priči je da je 5. listopada 2021. s još devet radnika Direkcije Zagrebačkog holdinga održao osnivačku skupštinu nove podružnice Sindikata prometa i veza Hrvatske. Izabran je za sindikalnoga povjerenika.

- Iako je član SPIVH-a već više od deset godina, Šego se s kolegama odlučio na osnivanje nove podružnice zbog određenih organizacijskih promjena u tvrtki, te smatra kako će kroz novu podružnicu moći bolje zastupati prava radnika i kvalitetnije ih zaštititi - stoji u službenoj objavi osnivanja podružnice.

Tim povodom Šego je izjavio:

- Za osnivanje nove podružnice smo se odlučili zbog statusnih promjena unutar Zagrebačkog holdinga d.o.o. Naime, Podružnica u kojoj smo radili, Upravljanje nekretninama, je odlukom Uprave ukinuta s 30.09.2021., te je postala Služba unutar Direkcije.

Takvih primjera ima više.

- Ta nepopunjena radna mjesta treba ukinuti da se ne bi netko sad sjetio i zaposlio nekog svog. Kad imate sistematizirano radno mjesto, onda tu možete i zapošljavati - objašnjava Kleinberger i dodaje:

- I sad kad se provodi centralizacija, nekim ljudima je to problem.

Upućeni izvori kažu da jedno od radnih mjesta koje bi trebalo biti ukinuto, je ono na kojem je bio Patrik Šegota u Zagrebparkingu, u vrijeme kad je uhićen. Pod uvjetom da ga sud ne vrati na posao. Naime, nakon uhićenja je dobio otkaz, a sud mora odlučiti je li to bilo zakonito ili ne. Dobro upućeni izvori kažu da je mjesto za Šegotu izmišljeno još kad je dao pa pokušao povući ostavku s mjesta šefa groblja.

Nakon što je dobio otkaz, njegov posao je prebačen drugom djelatniku koji radi na drugoj poziciji u Zagrebparkingu, pa sad za obavljanje Šegotinog posla dobiva naknadu za prekovremeni rad. Na ovakve malverzacija s radnim mjestima, Kleinberger i Sindikat Zagrebačkog holdinga upozoravaju godinama.

- Nekoliko puta sam bio tužen jer sam davao izjave da imamo previše voditelja i rukovoditelja koji su se namnožili uslijed stranačkih zapošljavanja. Cijelo vrijeme to govorimo, ali nije bilo političke volje i želje. Uglavnom su meni i kolegama davali upozorenja i opomene jer smo to javno govorili. Uvijek su gledali tko je što prijavio, a ne temu prijave. Mene boli kad govore da su sindikati prije šutjeli, a sad se javljaju. To možda vrijedi za neke naše kolege, ali mi smo se bunili, samo bi uvijek nastradali - govori i dodaje:

- Nismo davali potporu zapošljavanja uhljeba, sve što su godinama radili, a da nije bilo dobro, dobili su od nas negativno mišljenje i otpor. Takav sustav ne može opstati, ne možete imati jednog radnika i pet poslovođa nad njim. To je financijski nemoguće.