Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok se ne ukine američka blokada iranskih luka, objavila je mornarica Iranske revolucionarne garde putem iranskih državnih medija.
Hormuz zatvoren, Donald Trump sazvao hitan sastanak. Rusi: 'Spremni smo pomoći...'
Jedna od ključnih točaka neslaganja između SAD-a i Irana odnosi se na uranij.
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će Iran predati svoj obogaćeni uranij, koji bi potom bio prebačen u SAD. Međutim, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova odbacio je tvrdnju američkog predsjednika kao "neprihvatljivu".
Direktor ruske državne tvrtke za nuklearnu energiju Rosatom izjavio je da je kompanija spremna pomoći u uklanjanju obogaćenog uranija iz Irana. Aleksej Lihačov napomenuo je da Rosatom pomno prati napredak mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.
Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, rekao je da iako je "postignut napredak" u pregovorima o okončanju rata sa SAD-om, dvije strane su ipak "daleko od konačnog dogovora", prenosi BBC.
Ghalibaf je također jedan od iranskih pregovarača i prošli je tjedan bio u Pakistanu na mirovnim pregovorima s američkim izaslanicima, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea. Još nije određen datum za sljedeći krug pregovora.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je u Ovalnom uredu izjavio da se s Iranom vode "vrlo dobri razgovori", ali da neće dopustiti Teheranu da "ucjenjuje SAD” oko Hormuškog tjesnaca.
Dodao je da se ponašaju "pomalo slatko, kao što to čine već 47 godina". Ranije je izjavio da će se američka blokada iranskih luka nastaviti, sve dok "njihova transakcija s Iranom ne bude 100 posto dovršena", piše BBC.