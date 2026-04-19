RUSI NUDE POMOĆ

Jedna od ključnih točaka neslaganja između SAD-a i Irana odnosi se na uranij.

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da će Iran predati svoj obogaćeni uranij, koji bi potom bio prebačen u SAD. Međutim, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova odbacio je tvrdnju američkog predsjednika kao "neprihvatljivu".

Direktor ruske državne tvrtke za nuklearnu energiju Rosatom izjavio je da je kompanija spremna pomoći u uklanjanju obogaćenog uranija iz Irana. Aleksej Lihačov napomenuo je da Rosatom pomno prati napredak mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.